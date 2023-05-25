40 + каналов предпринимателей и инвесторов в Telegram

Редакция RB.RU собрала информативные каналы предпринимателей и инвесторов в Telegram. В своих блогах они обсуждают актуальные новости, делятся прогнозами на будущее и раскрывают свои секреты ведения бизнеса.
О венчурном рынке, развитии ИИ, пиаре, философии и психологии бизнеса можно прочитать у авторов нашей подборки.
Содержание:
- Венчур и связанное
- Искусственный интеллект
- PR и маркетинг
- Теория
- Философия и психология бизнеса
- Личный опыт в бизнесе
Венчур и связанное
- Стартап дня. Александр Горный — Александр Горный
Тема: венчур и стартапы
Александр Горный, бывший директор по стратегии и анализу Mail.ru Group и сооснователь United Investors, пишет о стартапах. В своих постах Александр раскрывает их бизнес-модели и высказывает свое мнение об успешности проектов. Также автор обозревает новости отрасли.
- Беренов | Бизнес и стартапы — Александр Беренов
Темы: предпринимательство и инвестиции
Основатель и CEO стартапа Inspector Cloud, платформы для контроля торговых точек, Александр Беренов ведет авторский канал, где на личном опыте рассказывает о ведении проектов за рубежом, взаимодействии с инвесторами и сотрудниками. Например, в канале он рассказывает, как начинающему предпринимателю выйти на первые крупные цифры по выручке.
- proVenture (проВенчур) — Денис Ефремов
Тема: венчурные инвестиции
Денис Ефремов, принципал венчурного фонда Fort Ross Ventures, пишет про венчурные рынки разных стран, разбирая статистику и материалы в медиа.
- MISTER SOSISTER 3.0 — Алексей Сидоров
Тема: стартапы
CEO компании Slise по обработке данных в своем канале пишет про технологические стартапы и их развитие живым языком. Отдельно описывает программы и софт, применяемые в бизнесе. Также автор канала рассказывает о профильных мероприятиях.
- Kirill Fomichev — Кирилл Фомичев
Тема: стартапы
Основатель компании маркетинга и аналитики «Точно.» и инвестор Кирилл Фомичев в своем канале пишет об интересных бизнесах других предпринимателей. Также автор рассказывает о своих поездках и интересных профильных мероприятиях.
- kyrillic — Кирилл Куликов
Темы: стартапы, релокация
Сооснователь стартапа для автоматизации работы с клиентами Beau Кирилл Куликов пишет про релокацию бизнеса, поиск сооснователей и подбор команды. В тезисном формате автор разбирает нюансы стартапов, акселераторов и жизни в разных странах Европы.
- SHOIFOT стартапы — Игорь Шойфот
Тема: стартапы
Канал Игоря Шойфота, основателя платфоры для стартапов «Стартап Котики», партнера в TMT Investments, сооснователя AngelsDeck и The Garage. Игорь пишет про опыт разных фаундеров, венчурные рынки и личный опыт инвестирования.
- IvanovInvest — Олег Иванов
Тема: блокчейн
Олег — сооснователь web3-проектов SecondLane, Kommune, Berezka DAO, Weezi и сервиса Airdrop Factory. Предприниматель пишет о новостях в мире блокчейна, успешных и неудавшихся проектах на рынке, а также рассказывает о том, как стартапам «достучаться» до инвестфондов.
- VC hunt // Лучшие стартапы России — Дмитрий Беговатов
Темы: стартапы
Дмитрий — обозреватель венчурного рынка, основал и продал мобильное приложение «МойГород». В своем канале Дмитрий стремится развивать российский Product Hunt. Автор пишет о российских стартапах, дает советы начинающим предпринимателям, в том числе о продвижении своего продукта.
- Индекс дятла — Андрей Торбичев
Тема: стартапы
Андрей — партнер инвестфонда «Месторождение», руководитель Академии трекеров. В своем канале он пишет об ошибках начинающих предпринимателей, о том, как привлечь инвестиции и развить свой проект.
Искусственный интеллект
- Антитренды — Алексей Черняк
Темы: ИИ, ИТ
Канал Алексея Черняка, сооснователя United Investors и основателя рассылки с бизнес-трендами Tweekly. Предприниматель пишет про главные новости в IT и работу ИИ. Изучает развитие ChatGPT. Также Алексей дает краткие выжимки из свежих книг про ИИ и бизнес.
- Радио Нестер — Роман Нестер
Темы: ИТ, цифровая экономика
Преподаватель ВШЭ и основатель биг-дата-стартапа Segmento Роман Нестер в своем канале рассказывает о новостях ИТ-сферы, разбирает опыт других предпринимателей. Также Роман пишет про свои путешествия в экзотические страны — например, в Мозамбик.
- FutureEssay by Gershuni — Степан Гершуни
Темы: ИИ, цифровые технологии
Канал основателя web3-компании Identix Степана Гершуни о цифровых технологиях и блокчейне. Автор высказывает мнение по новостям в сфере ИИ, дополняя личными историями и мыслями. Также рассуждает о предпринимательстве.
- Ночной Писаревский — Алексей Писаревский
Темы: предпринимательство, ИИ
Алексей Писаревский, основатель образовательной платформы Epic Growth, в своем канале рассказывает про ошибки в бизнесе, работу с ИИ и развитие web3-технологий.
- Познавательная минутка от Курышева — Евгений Курышев
Тема: ИИ
Канал основателя Mirror AI, попавшего в Y Combinator в 2017 году, Евгения Курышева. Пишет об ИИ и предпринимательстве через аллегоричные примеры. Также рассуждает на философские темы, связанные с бизнесом и технологиями.
- Мысли Рвачева — Никита Рвачев
Темы: ИИ
Никита Рвачев — сооснователь компании Aitarget. Канал посвящен ИИ и советам по работе с ним. Никита рассуждает о тенденциях Chat-GPT, делится новостями из сферы, фильмами и другими материалами про технологии и психологию человека.
PR и маркетинг
- Состояние потока — Наиля Асланова
Тема: маркетинг
Канал про ведение соцсетей от CEO бренд-агентства «Бунт» Наили Аслановой. Также в краткой форме автор дает советы по маркетингу и саморазвитию, рассказывает о своих путешествиях.
- Maslennikova 25/8 — Юлия Масленникова
Темы: PR для фаундеров
Юлия Масленникова, основательница PR-агентства 25/8 для технологических компаний и стартапов, рассказывает про коммуникации, медиа, PR технологических продуктов. Юлия пишет, что канал будет полезен для фаундеров, пиарщиков и всех, кто интересуется tech-сектором.
- Мостовая #пробизнес — Дина Мостовая
Темы: маркетинг, PR
Дина — консультант по стратегическим коммуникациям, основатель Mindset Consulting. В своем канале Дина рассказывает про деловую этику и особенности коммуникаций с людьми из разных стран, делает обзоры исследований про стартапы и венчур. Также автор делится лайфхаками по взаимодействию с журналистами и практическими кейсами.
- Телеграмма от Максима Юрина — Максим Юрин
Тема: маркетинг
Основатель SMM-агентства Little Big Agency и бренда GLOVE.ME. Максим ведет авторский канал о рекламе и маркетинге, а также делится мемами и историями из путешествий.
- ХУЦПА <-> Женя Давыдов — Евгений Давыдов
Темы: маркетинг, edtech, лайфстайл
Канал сооснователя и партнера агентства Setters, образовательного сервиса Laoshi, сервиса развития карьеры «Эйч» и некоторых других компаний. В своем канале Евгений делится кейсами по развитию собственных проектов, лайфхаками по самообразованию и заметками из жизни.
- Всеволод Устинов (канал) — Всеволод Устинов
Темы: предпринимательство, маркетинг
Всеволод Устинов — сооснователь маркетинговых компаний IT-Agency и EllyAnalytics. Предприниматель пишет о новостях в своих проектах и в сфере ИТ. Также Всеволод рассказывает об организации процессов в компании и управлении сотрудниками.
- Ася Власова: о бизнесе, IT и пиаре — Ася Власова
Темы: маркетинг, ИТ
Ася — основательница маркетингового агентства для tech-компаний iTrend. В канале предпринимательница пишет о работе с клиентами, высказывает мнение по актуальным новостям и публикациям в СМИ, а также делится событиями из жизни.
Теория
- Руслан учится — Руслан Фазлыев
Темы: бизнес-образование, лайфстайл
Основатель конструктора онлайн-магазинов Ecwid делится конспектами бизнес-книг и профильных семинаров, мыслями по текущей повестке (бизнес в России и за рубежом, положение русскоязычных фаундеров) и предлагает лайфхаки по ведению бизнеса.
- Roman Buzko — Роман Бузько
Темы: бизнес и право
Роман Бузько, партнер юридической фирмы Buzko Krasnov, рассказывает о юридическом сопровождении стартапов, в том числе на основе web3-технологий. Роман анализирует судебные разбирательства компаний, а также анализирует публикации в медиа на тему ИИ и финансов.
- Feo.education — Андрей Феофанов
Темы: ведение финансовой отчетности, финграмотность
Основатель компании по разработке финмоделей Feo Finance Андрей Феофанов рассказывает о ведении финансов в компании, прогнозах и лайфхаках в Excel. Дает советы по применению математики в предпринимательстве «с душой и мемами».
- Естественный Безос с Олегом Жумахановым — Олег Жумаханов
Темы: предпринимательство, стартапы
Ведущий трекинга Startup Lab, Product Vision, компании Первый БИТ и других проектов Олег Жумаханов рассказывает про работу бизнес-консультантов на своих кейсах. Также делится интересными стартапами.
- RationalAnswer | Павел Комаровский — Павел Комаровский
Тема: личные финансы и инвестиции
Павел более 7 лет работал аудитором в KPMG, потом 4 года — в управленческом консалтинге McKinsey, сейчас он также занимается управлением капиталом в непубличной компании. Эксперт пишет о том, как вести личный бюджет, начать инвестировать и принимать рациональные решения — не только финансовые.
Философия и психология бизнеса
- Serge FM — Серж Фаге
Темы: предпринимательство, ИИ, биохакинг, трансгуманизм
Канал кофаундера «Островка», TokBox, Mirror AI и множества других компаний. Автор пишет о биохакинге, ИИ и общении с другими предпринимателями, управлении командой, опираясь собственный опыт.
- Matskevich — brains, love and robots — Дмитрий Мацкевич
Темы: ИИ, саморазвитие
В телеграм-канале сооснователь и CEO Handl.ai пишет о своих лайфхаках по совмещению бизнеса и личной жизни, новостях ИИ. Большое внимание Дмитрий уделяет психологии и влиянию эмоций на все сферы жизни человека.
- Игорь про продукты и бизнес — Игорь Демишев
Тема: ИТ
Игорь — сооснователь британского стартапа по доставке продуктов Jiffy, ранее запускал масштабные проекты в AliExpress и «Яндексе». В своем канале Игорь рассказывает об основных трендах в ИТ и делится опытом развития бизнеса и построения команды.
Личный опыт в бизнесе
- Максим Спиридонов — Максим Спиридонов
Тема: предпринимательство
Максим Спиридонов, сооснователь бизнес-клуба Reforma и экосистемы Elixir Family, ведет канал о бизнесе, лидерстве и будущем. Через истории из своего опыта Максим рассказывает о трендах в технологическом бизнесе, лидерстве и управлении командой. Высказывает мнение по резонансным новостям.
- Николай Хлебинский — Николай Хлебинский
Темы: лидерство и управление командой
Канал основателя Retail Rocket. Николай пишет о том, как выстроить работу с сотрудниками, дает советы по найму и увольнению, а также рассказывает о мотивации. Также Николай проводит эфиры, где отвечает на вопросы подписчиков.
- Никита Андросов — Никита Андросов
Тема: предпринимательство
Основатель маркетинговой компании Ingate Никита Андросов ведет авторский канал. Никита рассказывает о новостях отрасли, встречах и общении с другими предпринимателями, делится своим мнением по поводу новых трендов.
- Эффект Вадика — миллиард в кайф — Вадим Михалев
Тема: предпринимательство
Основатель университета зерокодинга Zerocoder.ru Вадим Михалев стремится заработать первый миллиард. Чтобы рассказать о своем пути, предприниматель создал канал, где делится лайфхаками по ведению бизнеса, работе с соцсетями и тайм-менеджменту.
- Кутергин в огне — Денис Кутергин
Тема: предпринимательство
Сооснователь YouDo Денис Кутергин пишет о своем опыте формирования команды, построения продукта и саморазвитии. Публикует отрывки подкаста «Основатели», где выступает ведущим, и лайфхаки по ведению Telegram-канала.
- Гуринович делится! — Эдуард Гуринович
Тема: предпринимательство
Эдуард Гуринович, венчурный инвестор и сооснователь CarPrice и CarMoney, ведет канал с лайфхаками о бизнесе. Среди тем: управление командой, продвижение проекта, обзор профильной литературы, привлечение инвесторов. Вместе с Денисом Кутергиным ведет подкаст «Основатели». Также Эдуард рассказывает про свои путешествия.
- Kumar & Solo — Роман Кумар Виас и Саша Соловьев
Тема: стартапы в Восточной Азии
В 2022 году Роман Кумар Виас и Александр Соловьев запустили EdTech-стартап Refocus, за первый год получивший $6 млн выручки. Авторы пишут про ведение бизнеса в странах Восточной Азии: рынки, партнеры, менталитет. Также Роман и Александр публикуют тезисы по теории развития бизнеса.
- Итак, это Панов — Александр Панов
Темы: предпринимательство, личная эффективность
Александр — CEO компании Neiry, группы компаний «КБ-12», рассказывает о саморазвитии и эффективности в бизнесе, делится опытом жизни в разных странах и городах, а также рассуждает о новостях отрасли.
- Долина Джона Голта — Александра Герасимова
Темы: бизнес, лайфстайл
Канал сооснователя и СЕО компании FITMOST. Александра рассказывает о своем опыте ведения бизнеса, анализируя успехи и ошибки проекта. Автор рассказывает, как развивать софт- и хард-скиллы, насмотренность в бизнесе, и делится мнением по актуальным новостям.
- Linguamarina — Марина Могилко
Темы: путешествия, ведение соцсетей
9 лет назад Марина Могилко основала компанию Linguatrip, а 7 лет назад — переехала в Кремниевую долину. Linguatrip — это платформа по изучению английского языка с помощью поездок за рубеж и онлайн-курсов. В своем канале Марина пишет о жизни в США, предпринимательстве и делегировании, а также делится лайфстайл-контентом.
- Всякие мысли, Иван Зайченко — Иван Зайченко
Темы: предпринимательство, фудтех
Иван — основатель сервиса автоматизации ресторанов «Гуляш», а также сети магазинов «Жизньмарт» и ресторанов «Сушкоф» в Екатеринбурге. Уральский бизнесмен пишет о развитии своих проектов, а также рассказывает о новостях в сфере фудтеха и экологии.
- Артем Д. — Артем Дремов
Темы: ИТ, предпринимательство
Канал основателя «Библиотеки программиста». Артем пишет о своем опыте ведения бизнеса, об ошибках начинающего предпринимателя, а также делится советами по психологии, саморазвитию и инвестициям. Порой публикует лайфстайл-заметки.
Фото на обложке: Jacob Lund / shutterstock
Фото в тексте: соцсети спикеров
Игорь Шойфот: StartupKotiki / YouTube
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