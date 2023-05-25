40 + каналов предпринимателей и инвесторов в Telegram

О венчурном рынке, развитии ИИ, пиаре, философии и психологии бизнеса можно прочитать у авторов нашей подборки.

Редакция RB.RU собрала информативные каналы предпринимателей и инвесторов в Telegram. В своих блогах они обсуждают актуальные новости, делятся прогнозами на будущее и раскрывают свои секреты ведения бизнеса.

Содержание:

Венчур и связанное

Стартап дня. Александр Горный — Александр Горный

Тема: венчур и стартапы

Александр Горный, бывший директор по стратегии и анализу Mail.ru Group и сооснователь United Investors, пишет о стартапах. В своих постах Александр раскрывает их бизнес-модели и высказывает свое мнение об успешности проектов. Также автор обозревает новости отрасли.

Беренов | Бизнес и стартапы — Александр Беренов

Темы: предпринимательство и инвестиции

Основатель и CEO стартапа Inspector Cloud, платформы для контроля торговых точек, Александр Беренов ведет авторский канал, где на личном опыте рассказывает о ведении проектов за рубежом, взаимодействии с инвесторами и сотрудниками. Например, в канале он рассказывает, как начинающему предпринимателю выйти на первые крупные цифры по выручке.

proVenture (проВенчур) — Денис Ефремов

Тема: венчурные инвестиции

Денис Ефремов, принципал венчурного фонда Fort Ross Ventures, пишет про венчурные рынки разных стран, разбирая статистику и материалы в медиа.

MISTER SOSISTER 3.0 — Алексей Сидоров

Тема: стартапы

CEO компании Slise по обработке данных в своем канале пишет про технологические стартапы и их развитие живым языком. Отдельно описывает программы и софт, применяемые в бизнесе. Также автор канала рассказывает о профильных мероприятиях.

Kirill Fomichev — Кирилл Фомичев

Тема: стартапы

Основатель компании маркетинга и аналитики «Точно.» и инвестор Кирилл Фомичев в своем канале пишет об интересных бизнесах других предпринимателей. Также автор рассказывает о своих поездках и интересных профильных мероприятиях.

kyrillic — Кирилл Куликов

Темы: стартапы, релокация

Сооснователь стартапа для автоматизации работы с клиентами Beau Кирилл Куликов пишет про релокацию бизнеса, поиск сооснователей и подбор команды. В тезисном формате автор разбирает нюансы стартапов, акселераторов и жизни в разных странах Европы.

SHOIFOT стартапы — Игорь Шойфот

Тема: стартапы

Канал Игоря Шойфота, основателя платфоры для стартапов «Стартап Котики», партнера в TMT Investments, сооснователя AngelsDeck и The Garage. Игорь пишет про опыт разных фаундеров, венчурные рынки и личный опыт инвестирования.

IvanovInvest — Олег Иванов

Тема: блокчейн

Олег — сооснователь web3-проектов SecondLane, Kommune, Berezka DAO, Weezi и сервиса Airdrop Factory. Предприниматель пишет о новостях в мире блокчейна, успешных и неудавшихся проектах на рынке, а также рассказывает о том, как стартапам «достучаться» до инвестфондов.

VC hunt // Лучшие стартапы России — Дмитрий Беговатов

Темы: стартапы

Дмитрий — обозреватель венчурного рынка, основал и продал мобильное приложение «МойГород». В своем канале Дмитрий стремится развивать российский Product Hunt. Автор пишет о российских стартапах, дает советы начинающим предпринимателям, в том числе о продвижении своего продукта.

Индекс дятла — Андрей Торбичев

Тема: стартапы

Андрей — партнер инвестфонда «Месторождение», руководитель Академии трекеров. В своем канале он пишет об ошибках начинающих предпринимателей, о том, как привлечь инвестиции и развить свой проект.

Искусственный интеллект

Антитренды — Алексей Черняк

Темы: ИИ, ИТ

Канал Алексея Черняка, сооснователя United Investors и основателя рассылки с бизнес-трендами Tweekly. Предприниматель пишет про главные новости в IT и работу ИИ. Изучает развитие ChatGPT. Также Алексей дает краткие выжимки из свежих книг про ИИ и бизнес.

Радио Нестер — Роман Нестер

Темы: ИТ, цифровая экономика

Преподаватель ВШЭ и основатель биг-дата-стартапа Segmento Роман Нестер в своем канале рассказывает о новостях ИТ-сферы, разбирает опыт других предпринимателей. Также Роман пишет про свои путешествия в экзотические страны — например, в Мозамбик.

FutureEssay by Gershuni — Степан Гершуни

Темы: ИИ, цифровые технологии

Канал основателя web3-компании Identix Степана Гершуни о цифровых технологиях и блокчейне. Автор высказывает мнение по новостям в сфере ИИ, дополняя личными историями и мыслями. Также рассуждает о предпринимательстве.

Ночной Писаревский — Алексей Писаревский

Темы: предпринимательство, ИИ

Алексей Писаревский, основатель образовательной платформы Epic Growth, в своем канале рассказывает про ошибки в бизнесе, работу с ИИ и развитие web3-технологий.

Познавательная минутка от Курышева — Евгений Курышев

Тема: ИИ

Канал основателя Mirror AI, попавшего в Y Combinator в 2017 году, Евгения Курышева. Пишет об ИИ и предпринимательстве через аллегоричные примеры. Также рассуждает на философские темы, связанные с бизнесом и технологиями.

Мысли Рвачева — Никита Рвачев

Темы: ИИ

Никита Рвачев — сооснователь компании Aitarget. Канал посвящен ИИ и советам по работе с ним. Никита рассуждает о тенденциях Chat-GPT, делится новостями из сферы, фильмами и другими материалами про технологии и психологию человека.

PR и маркетинг

Состояние потока — Наиля Асланова

Тема: маркетинг

Канал про ведение соцсетей от CEO бренд-агентства «Бунт» Наили Аслановой. Также в краткой форме автор дает советы по маркетингу и саморазвитию, рассказывает о своих путешествиях.

Maslennikova 25/8 — Юлия Масленникова

Темы: PR для фаундеров

Юлия Масленникова, основательница PR-агентства 25/8 для технологических компаний и стартапов, рассказывает про коммуникации, медиа, PR технологических продуктов. Юлия пишет, что канал будет полезен для фаундеров, пиарщиков и всех, кто интересуется tech-сектором.

Мостовая #пробизнес — Дина Мостовая

Темы: маркетинг, PR

Дина — консультант по стратегическим коммуникациям, основатель Mindset Consulting. В своем канале Дина рассказывает про деловую этику и особенности коммуникаций с людьми из разных стран, делает обзоры исследований про стартапы и венчур. Также автор делится лайфхаками по взаимодействию с журналистами и практическими кейсами.

Телеграмма от Максима Юрина — Максим Юрин

Тема: маркетинг

Основатель SMM-агентства Little Big Agency и бренда GLOVE.ME. Максим ведет авторский канал о рекламе и маркетинге, а также делится мемами и историями из путешествий.

ХУЦПА <-> Женя Давыдов — Евгений Давыдов

Темы: маркетинг, edtech, лайфстайл

Канал сооснователя и партнера агентства Setters, образовательного сервиса Laoshi, сервиса развития карьеры «Эйч» и некоторых других компаний. В своем канале Евгений делится кейсами по развитию собственных проектов, лайфхаками по самообразованию и заметками из жизни.

Всеволод Устинов (канал) — Всеволод Устинов

Темы: предпринимательство, маркетинг

Всеволод Устинов — сооснователь маркетинговых компаний IT-Agency и EllyAnalytics. Предприниматель пишет о новостях в своих проектах и в сфере ИТ. Также Всеволод рассказывает об организации процессов в компании и управлении сотрудниками.

Темы: маркетинг, ИТ

Ася — основательница маркетингового агентства для tech-компаний iTrend. В канале предпринимательница пишет о работе с клиентами, высказывает мнение по актуальным новостям и публикациям в СМИ, а также делится событиями из жизни.

Теория

Руслан учится — Руслан Фазлыев

Темы: бизнес-образование, лайфстайл

Основатель конструктора онлайн-магазинов Ecwid делится конспектами бизнес-книг и профильных семинаров, мыслями по текущей повестке (бизнес в России и за рубежом, положение русскоязычных фаундеров) и предлагает лайфхаки по ведению бизнеса.

Roman Buzko — Роман Бузько

Темы: бизнес и право

Роман Бузько, партнер юридической фирмы Buzko Krasnov, рассказывает о юридическом сопровождении стартапов, в том числе на основе web3-технологий. Роман анализирует судебные разбирательства компаний, а также анализирует публикации в медиа на тему ИИ и финансов.

Feo.education — Андрей Феофанов

Темы: ведение финансовой отчетности, финграмотность

Основатель компании по разработке финмоделей Feo Finance Андрей Феофанов рассказывает о ведении финансов в компании, прогнозах и лайфхаках в Excel. Дает советы по применению математики в предпринимательстве «с душой и мемами».

Естественный Безос с Олегом Жумахановым — Олег Жумаханов

Темы: предпринимательство, стартапы

Ведущий трекинга Startup Lab, Product Vision, компании Первый БИТ и других проектов Олег Жумаханов рассказывает про работу бизнес-консультантов на своих кейсах. Также делится интересными стартапами.

RationalAnswer | Павел Комаровский — Павел Комаровский

Тема: личные финансы и инвестиции

Павел более 7 лет работал аудитором в KPMG, потом 4 года — в управленческом консалтинге McKinsey, сейчас он также занимается управлением капиталом в непубличной компании. Эксперт пишет о том, как вести личный бюджет, начать инвестировать и принимать рациональные решения — не только финансовые.

Философия и психология бизнеса

Serge FM — Серж Фаге

Темы: предпринимательство, ИИ, биохакинг, трансгуманизм

Канал кофаундера «Островка», TokBox, Mirror AI и множества других компаний. Автор пишет о биохакинге, ИИ и общении с другими предпринимателями, управлении командой, опираясь собственный опыт.

Темы: ИИ, саморазвитие

В телеграм-канале сооснователь и CEO Handl.ai пишет о своих лайфхаках по совмещению бизнеса и личной жизни, новостях ИИ. Большое внимание Дмитрий уделяет психологии и влиянию эмоций на все сферы жизни человека.

Игорь про продукты и бизнес — Игорь Демишев

Тема: ИТ

Игорь — сооснователь британского стартапа по доставке продуктов Jiffy, ранее запускал масштабные проекты в AliExpress и «Яндексе». В своем канале Игорь рассказывает об основных трендах в ИТ и делится опытом развития бизнеса и построения команды.

Личный опыт в бизнесе

Максим Спиридонов — Максим Спиридонов

Тема: предпринимательство

Максим Спиридонов, сооснователь бизнес-клуба Reforma и экосистемы Elixir Family, ведет канал о бизнесе, лидерстве и будущем. Через истории из своего опыта Максим рассказывает о трендах в технологическом бизнесе, лидерстве и управлении командой. Высказывает мнение по резонансным новостям.

Николай Хлебинский — Николай Хлебинский

Темы: лидерство и управление командой

Канал основателя Retail Rocket. Николай пишет о том, как выстроить работу с сотрудниками, дает советы по найму и увольнению, а также рассказывает о мотивации. Также Николай проводит эфиры, где отвечает на вопросы подписчиков.

Никита Андросов — Никита Андросов

Тема: предпринимательство

Основатель маркетинговой компании Ingate Никита Андросов ведет авторский канал. Никита рассказывает о новостях отрасли, встречах и общении с другими предпринимателями, делится своим мнением по поводу новых трендов.

Эффект Вадика — миллиард в кайф — Вадим Михалев

Тема: предпринимательство

Основатель университета зерокодинга Zerocoder.ru Вадим Михалев стремится заработать первый миллиард. Чтобы рассказать о своем пути, предприниматель создал канал, где делится лайфхаками по ведению бизнеса, работе с соцсетями и тайм-менеджменту.

Кутергин в огне — Денис Кутергин

Тема: предпринимательство

Сооснователь YouDo Денис Кутергин пишет о своем опыте формирования команды, построения продукта и саморазвитии. Публикует отрывки подкаста «Основатели», где выступает ведущим, и лайфхаки по ведению Telegram-канала.

Гуринович делится! — Эдуард Гуринович

Тема: предпринимательство

Эдуард Гуринович, венчурный инвестор и сооснователь CarPrice и CarMoney, ведет канал с лайфхаками о бизнесе. Среди тем: управление командой, продвижение проекта, обзор профильной литературы, привлечение инвесторов. Вместе с Денисом Кутергиным ведет подкаст «Основатели». Также Эдуард рассказывает про свои путешествия.

Kumar & Solo — Роман Кумар Виас и Саша Соловьев

Тема: стартапы в Восточной Азии

В 2022 году Роман Кумар Виас и Александр Соловьев запустили EdTech-стартап Refocus, за первый год получивший $6 млн выручки. Авторы пишут про ведение бизнеса в странах Восточной Азии: рынки, партнеры, менталитет. Также Роман и Александр публикуют тезисы по теории развития бизнеса.

Итак, это Панов — Александр Панов

Темы: предпринимательство, личная эффективность

Александр — CEO компании Neiry, группы компаний «КБ-12», рассказывает о саморазвитии и эффективности в бизнесе, делится опытом жизни в разных странах и городах, а также рассуждает о новостях отрасли.

Долина Джона Голта — Александра Герасимова

Темы: бизнес, лайфстайл

Канал сооснователя и СЕО компании FITMOST. Александра рассказывает о своем опыте ведения бизнеса, анализируя успехи и ошибки проекта. Автор рассказывает, как развивать софт- и хард-скиллы, насмотренность в бизнесе, и делится мнением по актуальным новостям.

Linguamarina — Марина Могилко

Темы: путешествия, ведение соцсетей

9 лет назад Марина Могилко основала компанию Linguatrip, а 7 лет назад — переехала в Кремниевую долину. Linguatrip — это платформа по изучению английского языка с помощью поездок за рубеж и онлайн-курсов. В своем канале Марина пишет о жизни в США, предпринимательстве и делегировании, а также делится лайфстайл-контентом.

Всякие мысли, Иван Зайченко — Иван Зайченко

Темы: предпринимательство, фудтех

Иван — основатель сервиса автоматизации ресторанов «Гуляш», а также сети магазинов «Жизньмарт» и ресторанов «Сушкоф» в Екатеринбурге. Уральский бизнесмен пишет о развитии своих проектов, а также рассказывает о новостях в сфере фудтеха и экологии.

Артем Д. — Артем Дремов

Темы: ИТ, предпринимательство

Канал основателя «Библиотеки программиста». Артем пишет о своем опыте ведения бизнеса, об ошибках начинающего предпринимателя, а также делится советами по психологии, саморазвитию и инвестициям. Порой публикует лайфстайл-заметки.

Фото на обложке: Jacob Lund / shutterstock

Фото в тексте: соцсети спикеров

Игорь Шойфот: StartupKotiki / YouTube