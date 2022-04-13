Теперь без привычных соцсетей: почему стоит развивать бизнес на Авито

Сейчас многие предприниматели, которые раньше вели бизнес через Facebook*, Instagram* и Etsy, начинают искать альтернативные варианты из-за недавних блокировок зарубежных сервисов. И в первую очередь продавцы мигрируют на российские площадки, в числе которых, например, Авито. С помощью экспертов разбираем, какие есть перспективы для развития бизнеса на этой платформе и в чем ее преимущества.

В марте по сравнению с февралем этого года количество сделок на Авито в категории «Товары» увеличилось более чем на 63%. В числе категорий с наибольшей динамикой роста продаж: автозапчасти (+94%), лайфстайл (+81%), товары для дома и дачи (+56%), товары для бизнеса (+45%). Спрос же вырос в марте на 53% и на несколько недель стабилизировался.

Долгое время Instagram* был излюбленной платформой у предпринимателей благодаря вовлеченности аудитории, простоте входа и аналитики — однако соцсеть как таковая не была заинтересована в том, чтобы товар покупали, в отличие от площадок, нацеленных на продажи.

«Сейчас бизнес особенно заинтересован в получении заявок и продаж, поэтому ему важно выбирать каналы, которые дают максимальный результат при минимальных вложениях времени и денег. Авито — крупнейшая платформа для коммерции в России, которая стабильно работает и доказывает рынку, что может давать продажи.

Это подтверждают десятки успешных бизнес-историй в недвижимости, автомобильном сегменте, мебели, бытовой электронике и других тематиках. Именно поэтому мы в eLama в прошлом году интегрировали Авито, чтобы тысячи наших клиентов из среднего и малого бизнеса могли развиваться на площадке», — говорит Павел Баракаев, эксперт по таргетированной рекламе и веб-аналитике сервиса eLama.

На Авито растет число пользователей

Недавно аналитики Авито зафиксировали настоящий бум: ежедневная аудитория сервиса достигла 22 млн человек по всей России. Увеличивается число сделок, предложений и просмотров, и это связано с преимуществами платформы, о которых — ниже.

Стабильность

Организация продаж на любой платформе — значительные вложения времени и ресурсов в создание магазина, продвижение, формирование клиентской базы и т.д. Площадки, созданные в России, гарантируют стабильность: сервисы продолжат работать без риска, что завтра их заблокируют или они прекратят деятельность в России. Поэтому миграция на Авито вполне логична: на платформе бизнес может бесперебойно продолжать продажи и расширять клиентскую базу.

Организация поиска и личный контакт

«В отличие от соцсетей, куда пользователи в первую очередь приходят за новостями, посетители Авито приходят за покупками. Их не нужно «подогревать», поскольку они изначально заинтересованы в быстром закрытии сделки: нашел товар — связался с продавцом — купил», — рассказывает директор рекламного агентства «Море трафика» Александр Горбачев.

Очень простой поиск — первое, что отличает Авито от популярных в прошлом социальных сетей. Потребитель приходит на платформу за конкретным товаром и именно его хочет увидеть в поисковой выдаче. В Instagram* поисковик выдавал магазин, а не конкретный товар, и покупателю от магазина к магазину приходилось пролистывать весь ассортимент.

Клиенты, покупавшие товары в Instagram*, привыкли общаться с продавцом или менеджером напрямую — так же работает и Авито. Личный контакт между пользователем и бизнесом сильно влияет на успех продаж и вовлеченность клиентов. Подобной опции нет, например, на маркетплейсах, где покупатель видит лишь обезличенную карточку с товаром.

Простота входа и брендирования страницы

Instagram* нравится бизнесу, поскольку позволял создать страницу всего за несколько минут, а на создание stories и заполнение ленты контентом нужно не больше трех часов в день. Авито в этом плане не уступает соцсети. В зависимости от выбранного тарифа, а их три: «Базовый», «Расширенный» и «Максимальный», можно:

оформить и забрендировать страницу, превратив ее в полноценный интернет-магазин или даже сайт компании;

сделать витрину объявлений с самыми продаваемыми товарами;

добавить автозагрузку объявлений и индивидуальный поисковик, который будет искать нужный товар именно среди вашего ассортимента;

настроить фон страницы;

указать контакты, акции и новинки, часы работы.

Более того, у площадки есть и свои преимущества: например, при регистрации предпринимателю нужно ввести ИНН, а платформа «подтянет» остальные данные и реквизиты. Также для начинающих предпринимателей важно, что первые продажи можно получить абсолютно бесплатно за счет органического трафика в платформе.

Недорогое продвижение

Относительно других площадок или маркетплейсов, Авито — популярная и хорошо известная покупателям платформа, поэтому предприниматель может сосредоточиться на продвижении своего магазина без необходимости вкладываться в маркетинг самой площадки.

«Продвижение на Авито выгодно отличается от Instagram* своей простотой и удобством. Не нужно разбираться в сложных рекламных кабинетах. Запустить рекламу на Авито может каждый, не обязательно быть профессиональным маркетологом. Вы просто размещаете свой товар или услугу так же, как продаете свои личные вещи. Если хотите получать больше заявок — применяете услуги продвижения, которые увеличат количество показов и выделят ваш товар или услугу», — комментирует директор рекламного агентства «Море трафика».

Сейчас необходимые бюджеты на продвижение на Авито в три раза ниже, а отдача на вложенный рубль в два раза выше по сравнению с Instagram*.

«В Instagram* рекламный бюджет компании составлял 50 тыс. рублей, клиенты делали 40-50 заказов, что давало 600 тыс. рублей выручки за две недели», — рассказывает Александр Горбачев о кейсе одного из производителей мягких окон в Башкирии. Из-за блокировки соцсети предприниматель стал использовать Авито.

«Сейчас на онлайн-платформе бюджет составляет 15 тыс. рублей, с которого уже есть 15 заказов и 450 тыс. выручки за две недели. Все это при учете, что бизнес только вошел на Авито, а в категории мягких окон “межсезонье”. Но уже можно сделать вывод, что стоимость клиента на Авито в два раза меньше, чем в Instagram*», — добавляет эксперт.

Поддержка бизнеса

В марте Авито запустила программу поддержки для малого, среднего и крупного бизнеса. Так предприниматели вне зависимости от размера компании смогут продолжать продвигать свои товары, расширять географию и клиентскую базу.

Одно из самых значительных нововведений — расширение географии ведения бизнеса благодаря новым способам доставки. Сейчас в дополнение к существующим каналам доставки добавились широкая сеть постаматов по всей России, курьерская доставка между 19 крупными городами, а также возможность доставки силами продавца по предоплате через безопасную сделку.

Сейчас бизнес оказался не в самой простой ситуации: каналы, которые предприниматели любили раньше, теперь недоступны — однако выход есть всегда. Российские платформы ничуть не уступают соцсетям, а даже превосходят их в пользовательском опыте и инструментах продвижения.

Так, умные алгоритмы, недорогая реклама, дружелюбный интерфейс и простота входа на Авито помогут селлерам эффективно продвигаться, инвестируя меньше, чем в Instagram*-блог. Для продавцов важно, чтобы их товар купили, а учитывая, что количество уникальных пользователей растет в арифметической прогрессии.

*Meta Platforms, Facebook и Instagram признаны российским судом экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации

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