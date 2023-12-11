Где моя Sega: 8 забытых брендов электроники

В 2016 году компания RIM объявила, что больше не будет выпускать телефоны BlackBerry. Не справившись с конкуренцией с устройствами на Android и Apple, бренд переключился на создание защищенного профессионального ПО. Череда ошибок и нежелание следовать трендам стали роковыми для BlackBerry.

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HTC

В 2008 году тайваньская компания совместно с мобильным оператором T-Mobile выпустила первый в мире смартфон на Android — T-Mobile G1. Во многом именно HTC способствовали развитию операционной системы, на тот момент устройство считалось лучшей альтернативой первому iPhone.

Со временем бренд развивался, используя для своих устройств и новую ОС — Windows Phone 7. В 2011 году HTC обошли по капитализации Nokia — $33,88 млрд против $32,84. Стремительный рост позволил компании выпустить в 2012 году 12 новых моделей смартфонов. Однако в 2013 вышло лишь четыре смартфона в премиум-сегменте. Тогда же доля HTC на рынке смартфонов снизилась с 3,83% до 3%.

В последующие годы компания производила устройства, не имевшие масштабного коммерческого успеха. В 2017 году Google купила разработки HTC и наняла часть сотрудников компании. Google выпустила вместе с новой командой нашумевшие смартфоны Pixel и Pixel 2, которые также тогда называли новыми аналогами iPhone — из-за оболочки с «чистым» Android без лишних приложений и сильной камеры.

HTC Vive. Фото: источник

А сам тайваньский бренд сосредоточился на виртуальной реальности, производя VR-шлемы Vive.

Несмотря на перестановки в руководстве, в 2023 вышел смартфон U23 Pro, который ничем не выделялся на фоне других: в меру мощный, с хорошими камерой и экраном. Выручка по итогам года составила 1,14 млрд тайваньских долларов — около $36 млн.

Максим Якименко, ведущий stupidmadworld

Одной из ключевых причин краха HTC стали потери прибыли, сокращения штата и борьба со внутренними проблемами. Все это происходило на фоне небывалого роста продаж Xiaomi, Huawei и прочих. Компания понимала, что рынку нужны инновации, но не могла ничем удивить — на инновации не было денег.

Сыграет ли ставка на дополненную и виртуальную реальность, узнаем уже совсем скоро, ведь выход Apple Vision Pro подогреет интерес к этому направлению.

А у HTC уже есть много неплохих гарнитур для нового развивающегося рынка.

Sega

Бренд был основан в США в 1940 году и назывался Standard Games. Он специализировался на игровых автоматах и слот-машинах для казино. Однако после Второй мировой войны американские власти объявили игровые автоматы вне закона, и компания закрылась. А в 1946 году ее перезапустили в Японии под названием Service Games. От сокращения двух слов и появилась узнаваемая Sega.

В 1988 году японская компания выпустила игровую приставку Sega Mega Drive, ставшую хитом. Ее суммарные продажи составили около 40 млн штук. Главным преимуществом приставки перед конкурентами стала 16-ти битная система, делавшая игры лучше во всем — от графики до звуков.

По данным из книги о Sega («Золотой век видеоигр: рождение многомиллиардной индустрии», Роберто Диллон), в 1994 году более 55% продаж среди всех приставок четвертого поколения приходилось на их бренд. Учитывая конкуренцию с Nintendo, компания стремилась расширять производство в новых категориях. В качестве альтернативы портативной консоли Game Boy от Nintendo бренд выпустил свой Game Gear. Однако ее популярность была ниже — лишь 11 млн проданных устройств против 118 у Nintendo.

Sega Game Gear. Фото: источник

Наиболее провальной оказалась приставка Dreamcast, вышедшая в 1998-м. Технические проблемы, отсутствие эксклюзивных игр и более сильный конкурент в лице PlayStation ослабили позиции Sega на рынке.

Компания начала ориентироваться на производство видеоигр. Только на разработку приключенческой ролевой игры Shenmue, вышедшей в 1998-м, компания потратила более $70 млн. Для тех лет это был рекордный бюджет на разработку игры. Однако Shenmue не стала успешной, и в конце января 2001 Sega объявили об уходе с рынка консолей. С этого момента компания сосредоточилась на разработке новых серий видеоигр.

Выбор нового курса принес Sega успех — хотя, конечно, медийно не сопоставимый с прошлой популярностью, — спустя 20 лет компания наращивает выручку. В 2023 году она составила $3,14 млрд. Игры компании достаточно востребованы: всего было продано чуть менее 20 млн копий игр серии Yakuza, а последняя часть Sonic разошлась на 6,7 млн штук.

Максим Якименко, ведущий stupidmadworld

Провал Sega кроется в менеджменте: компания сливала деньги на дорогую и неэффективную рекламу, а также выпускала неудачные «хардверные» продукты. Например, консоль Saturn с тремя процессорами, выпущенная в ответ на PlayStation. Для своих лет это была слишком продвинутая система, поэтому для нее сложно писались игры.

Также разгорался конфликт между японским и американским подразделениями. Рекламные кампании в США были более успешными, чем в Японии, и Sega of Japan тратили большие суммы на то, что не приносило результата.

Kodak

Основатель компании Джордж Истмен в 1879 году изобрел технологию, переносившую снимки на стеклянные пластины. Тогда же американский бренд первым в истории создал пленочный фотоаппарат.

На протяжении почти ста дальнейших лет Kodak расширялся, создавая камеры, объективы, кинопленку и рентгеновские аппараты. В 1966 году в компании работало около 100 тыс. сотрудников. А фотоаппарат Brownie стал самым востребованным на рынке — было продано более 10 млн штук.

Kodak Brownie. Фото: источник

В 1976 инженер Kodak Стивен Сассон создал первый в мире цифровой фотоаппарат. Однако компания не захотела его продавать, не желая сокращать свои продажи на рынке пленочных устройств. Бренд столкнулся с «дилеммой инноватора» — продолжать держаться за старое и бояться возможностей для роста или все же дать дорогу новому. В компании выбрали первое и прогадали.

Со временем бренд инвестировал в цифровую съемку и фотопечать, но этого было мало — другие компании опережали Kodak в возможностях фотоаппаратов. Компания продолжала производить химикаты для печати фото и рентгена. Бренд продолжил расширять сегмент пленочной фотографии, что в эпоху цифровых фотоаппаратов стало ошибкой. Постепенно появлялись соцсети, и рынок бумажных фотографий стал сокращаться. И в 2012 году Kodak объявили о банкротстве.

Потерпев неудачу, бренд в 2013 году ушел в фармацевтику, однако не отказался от фотопечати. В 2020 администрация Дональда Трампа выделила средства на расширение подразделения, производящее компоненты для лекарств. Сейчас Kodak создают химикаты и устройства для печати на гибких поверхностях — коробках и пластике.

Motorola

Бренд Motorola основан в США в 1928 году. Он создавал средства для связи, некоторые из них были революционными для своего времени.

Сначала это было радио для автомобилей, затем — рации для армии, которые активно использовались США во Вторую мировую войну. Оборот компании к 1946 году составлял более $80 млн.

В 1973 году был выпущен первый в мире мобильный телефон — и это было устройство бренда Motorola. Модель называлась DynaTAC. Однако телефон не стал популярным ввиду высокой цены и большого веса. А уже в 1989 был представлен первый в мире компактный телефон — Motorola MicroTAC 9800X. От устройств конкурентов его отличали не только размеры, но и наличие дисплея.

Обострение конкуренции с Nokia, стремительно занимавшей рынок мобильных телефонов, вынудило Motorola создать компанию Iridium LLC и вложить в нее $400 млн. Она занималась созданием спутников для распространения мобильной связи. Несмотря на активную рекламную кампанию, проект провалился: из 77 спутников было запущено лишь 66, а абонентов было меньше 50 тыс. человек.

Motorola RAZR V3. Фото: источник

В 21 веке Motorola выпускала телефоны, среди которых наиболее успешным оказался RAZR V3 — с 2004 года было продано более 130 млн устройств. Но остальные были не настолько востребованы: они значительно уступали конкурентам по возможностям. Ряд неудачных проектов и общее падение продаж привели к убыткам в 2008 году в размере $4,16 млрд.

После череды перестановок, реструктуризаций и разделений компания была продана Google за $12,5 млрд в 2011 году. А уже в 2014-м бренд выкупила Lenovo за $2,9 млрд. Сейчас разные подразделения Motorola производят электронные решения для автомобилей и операторов сетей.

Однако бренд продолжает делать смартфоны — например, складной Motorola RAZR 5G. Устройства компании пользуются популярностью в Южной Америке — компания занимает второе место по продажам смартфонов. Рост продаж на 8% позволил выручить $2,6 млрд за 2023 год.

Максим Якименко, ведущий stupidmadworld

Компания Motorola не стремилась к инновациям. Например, в 2001-м и 2002-м, вопреки трендам, она продолжала выпускать телефоны с антеннами и черно-белыми экранами. Они стали занимать 15% рынка, который сами и создали.

У компании была очень сложная структура, которая не успевала быстро реагировать на изменения рынка. Это выражалось в крупных потерях, которые понесла Motorola после выхода iPhone в 2007 году.

Также потере влияния способствовал акционер Карл Айкан. Инвестор стремился отделить мобильное подразделение от компании и продать его. В 2010 Motorola раздробили на две компании: Motorola Mobility и Motorola Solutions. Процесс сопровождался массовыми увольнениями и продажей активов.

BlackBerry

Компания RIM (Research In Motion) в 1996 году представила первый в мире двусторонний пейджер с клавиатурой QWERTY, поддержкой электронной почты и даже факсов. Устройство стало популярным, бизнес рос и спустя год бренд вышел на IPO, заработав более $115 млн.

В начале 2000-х RIM расширялась, обновляя линейки пейджеров и телефонов. Их отличало наличие полноценной клавиатуры и связи 2G, а также синхронизация с email.

В 2008-м доля компании на рынке смартфонов США составила свыше 30%. Однако выход первого iPhone и популяризация Android постепенно вытесняли RIM в сфере мобильных устройств.

Выручка и продажи падали, а к 2012-му капитализация бренда рухнула на 75%. Несмотря на выпуск удачных смартфонов, отток пользователей усиливался. В 2016 году компания объявила, что не будет выпускать новые устройства, и переключилась на создание защищенного ПО для шифрования.

В 2022 году выручка составила $718 млн. Бренд продолжает производить ПО в сегменте B2B.

Подробнее об истории BlackBerry — в материале RB.

Максим Якименко, ведущий stupidmadworld

Причиной краха стало вертикальное управление. История знает множество примеров, когда один человек решает за всех, что им делать, и это приводит к успеху: Стив Джобс в Apple или Илон Маск в SpaceX. Но в таком случае нужен по-настоящему сильный лидер.

Джим Бэлсилли и Майк Лазаридис годами использовали RIM как свинью-копилку, вытаскивая из нее деньги. Когда запахло жареным, они потянули компанию в два разных направления: Бэлсилли еще после провала Storm хотел уйти в софт и лицензировать BB OS 10 китайским производителям, а также открыть сервис BBM для других платформ, чтобы составить конкуренцию WhatsApp, но Майк Лазаридис поставил все на железо и прогорел.

Пустой магазин приложений можно было исправить, привлекая разработчиков к платформе выгодными комиссиями, но они брали те же 30% с каждого проданного приложения, как и Apple. А маниакальное желание победить Apple, не обладая сравнимым интеллектуальным ресурсом, сыграло против самой RIM.

Siemens

Компания была основана в 1847 году Вернером фон Сименсом и является одним из старейших технологических брендов в мире. Немецкий инженер создал телеграфный аппарат и назвал устройство своей фамилией. С годами спектр развития компании сильно расширился — от линий связи и их прокладки до пылесосов.

В 80-е годы 20 века компания потратила $24 млрд на изучение высоких технологий и покупку различных технологических компаний. Мобильные телефоны же бренд начал выпускать с 1985 года, тогда было основано подразделение Siemens Mobile. Первые модели были предназначены для установки в авто. В 1996-м компания выпустила Siemens S10 — первый телефон с цветным дисплеем.

Развитие мобильной техники позволило бренду нарастить прибыль. В 2000 году она выросла с €1,2 млрд до €8,9 млрд. Вплоть до 2005 года Siemens производили устройства под своим брендом, даже после выкупа Siemens Mobile компанией BenQ. Затем немецкий бренд попал в череду политических скандалов и коррупционных разбирательств.

Siemens A55. Фото: источник

Так, в 2008 году комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила иск к Siemens на $55 млн. Причина была в незаконных поставках медицинского оборудования в Россию: до 80% оборудования было оплачено по серым схемам. Также были обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Линейка телефонов Siemens-BenQ расширялась: продавались бюджетная модель А35, защищенный М65 и флагман SK65 с складываемой клавиатурой. Но продажи падали, и к 2006 году доля компании на мировом рынке мобильных телефонов составила 3%. Совокупные убытки бизнеса составили более €600 млн.

Тем не менее, сами Siemens продолжают занимать другие технологические ниши: транспортная промышленность, медицинские аппараты, цифровые технологии. По итогам 2022 года выручка компании — €3,7 млрд.

Максим Якименко, ведущий stupidmadworld

Причины краха:

Отсутствие заинтересованности . Siemens AG – это огромная многопрофильная промышленная корпорация. А Siemens Mobile – всего лишь одна из строчек в отчете о доходах. Когда это подразделение стало убыточным, руководство стало думать не о том, как спасти это дело, а о том, как избавиться от него с меньшими потерями;

. Siemens AG – это огромная многопрофильная промышленная корпорация. А Siemens Mobile – всего лишь одна из строчек в отчете о доходах. Когда это подразделение стало убыточным, руководство стало думать не о том, как спасти это дело, а о том, как избавиться от него с меньшими потерями; Раздутый штат сотрудников . На пике в Siemens Mobile работало почти 35 тысяч человек. Чем они занимались?.. С 2001 по 2005 годы они уволили более 8 тысяч специалистов, но это не помогло;

. На пике в Siemens Mobile работало почти 35 тысяч человек. Чем они занимались?.. С 2001 по 2005 годы они уволили более 8 тысяч специалистов, но это не помогло; Провалившееся позиционирование. Бренд изначально был про «дешевые звонилки» — надо было продолжать гнуть эту линию, а не идти в премиум.

Sony Ericsson

В 2001 году японская компания Sony и шведский бренд Ericsson объединили мобильные подразделения, чтобы занять рынок устройств, где лидерами были Nokia и Motorola. Новый бизнес получил название Sony Ericsson. Но первый телефон, выпущенный в том же году, носил название Ericsson.

Бренд производил разные устройства — от камерофонов до аудиоплееров под маркой Walkman. Был выпущен сенсорный смартфон P800 — один из первых в мире, для его использования был необходим стилус. В том числе компания выпускала игровые модели смартфонов, становившиеся довольно популярными.

Sony Ericsson P900 и P910. Фото: источник

Последние и стали причиной осложнившихся отношений между Sony и Ericsson, так как японская компания не хотела, чтобы телефоны конкурировали с портативными приставками. Также на эскалацию повлияло падение выручки: в 2009 чистый убыток Sony Ericsson составил €836 млн.

Постепенно сокращалась и доля, которую на рынке сотовых телефонов занимала компания Sony Ericsson — с пиковых 9% в 2009 году до 2% спустя два года. Соглашение о совместной работе, принятое в 2001 году, было рассчитано на 10 лет.

В 2011-м стороны отказались от продления сотрудничества, после чего Sony выкупили 50% доли в Ericsson за $1,4 млрд. Компания Sony Ericsson была переименована в Sony Mobile Communications и интегрировалась с японским брендом.

Максим Якименко, ведущий stupidmadworld

Причины краха:

Внутренние разногласия . Бренды не могли поделить обязанности и доходы, права на внутренние бренды, спорили о том, кто должен стоять у руля — человек Sony или человек Ericsson. Многие совместные предприятия не оправдывают ожиданий. Это произошло и с Sony Ericsson;

. Бренды не могли поделить обязанности и доходы, права на внутренние бренды, спорили о том, кто должен стоять у руля — человек Sony или человек Ericsson. Многие совместные предприятия не оправдывают ожиданий. Это произошло и с Sony Ericsson; Провальная реструктуризация. Распустить отдел R&D (Research and Development) было явной ошибкой. Это привело к тому, что компания чуть ли не последней перешла на Android, но интеграция проходила крайне проблемно.

Olympus

Японский бренд фотокамер был основан в 1919 году. Изначально компания занималась медицинским оборудованием. К 1930 году бренд сосредоточился на производстве микроскопов, работая с оптикой. А в 1934-м переключился на фото, выпустив свой первый фотоаппарат — Semi-Olympus I.

В 1972-м компания выпустила зеркальную камеру Olympus OM-1, ставшую хитом: ее компактность, универсальность и высокое качество сборки и съемки сделали модель востребованной среди как профессиональных фотографов, так и любителей.

Отдельно выделялись камеры серии PEN. Их миниатюрность позволяла убирать устройства в карманы пиджаков, а качество снимков с каждым годом улучшалось. В 2000-х Olympus одними из первых стали производить водонепроницаемые мыльницы. Бизнес рос, и в 2007 году выручка составила чуть меньше $3 млрд.

Olympus Pen. Фото: источник

А в том же году вместе с Panasonic компания представила формат матрицы 4/3. Он упрощал процесс съемки за счет большего сенсора, позволял снимать видео, при этом устройства оставались такими же компактными. Этот формат до сих пор используется в беззеркальных камерах.

Однако развитие смартфонов сильно сократило рынок фотокамер. Да и на рынке камер у Olympus были сильные конкуренты — Nikon, Canon, Fujifilm и другие компании. К финансовым неудачам прибавились обвинения в манипуляциях с документами.

В 2011 году президент компании Суити Такаяма заявил, что компания специально скрывала убытки для поддержания цен на акции. Махинации с отчетами расследовали ФБР, японская полиция и Комиссия по ценным бумагам и биржам. Скандал обошелся бренду дорого: убытки по итогам года составили $620 млн.

К 2018 году доля компании на рынке фотоустройств составляла менее 3%. Объем выручки в 2019 году упал на $400 млн — до $7,4 млрд. И уже в 2020-м Olympus объявила об уходе с рынка фотокамер. Бренд переключился на производство медицинских изделий. С них компания и начинала свой путь.

Сейчас бренд по-прежнему сосредоточен на производстве медицинского оборудования, востребовано, например, оборудование для желудочно-кишечной эндоскопии. А выручка за 2022 год составила $6,79 млрд.