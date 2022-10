«Снижать ожидания по зарплатам, плюшкам и красивым офисам». Каким будет отечественный геймдев в ближайшие годы

«Мы откатились на годы, потеряли доступ к иностранным инвестициям и аудитории»

Российский рынок потребления игр всегда был маленьким, порядка 1-2% от мирового. Однако с точки зрения разработки в «дофевральскую» эпоху Россия была одним из самых перспективных регионов, особенно в сфере мобильных игр, указывает Илья Еремеев, сооснователь венчурного фонда The Games Fund.

«Невысокая стоимость разработки и сильная школа делали страны СНГ лидерами в индустрии видеоигр. В России, Украине и Беларуси работали такие крупные игроки как Gaijin Entertainment, Wargaming, Plarium — а в целом насчитывалось более 5 тыс. игровых и околоигровых предприятий. Количество стартапов и объем зарубежных инвестиций росли с каждым годом», — продолжает эксперт.

«Мировые мобильные бестселлеры Homescapes и Gardenscapes, зарабатывающие миллиарды долларов на протяжении уже нескольких лет, — отечественного производства. У известных компаний-разработчиков Owlcat Games, My.Games, Nexters, Ice-Pick Lodge, Game Insight и других — российские корни. Выходцы из Вологды Playrix вообще были первыми в мире после китайской корпорации Tencent, — перечисляет Константин Сахнов, игровой продюсер и руководитель онлайн-магистратуры Game Design & Development от РАНХиГС и Skillbox. — По части ПК Россия также может похвастаться как инди-хитами, так и массовыми продуктами: по всему миру популярны Escape from Tarkov, Pathfinder: Kingmaker, Pathfinder: Wrath of the Righteous, “Аллоды Онлайн”, “Мор. Утопия” и многие другие. На подходе игры по франшизе Warhammer и уже успевший снискать внимание игроков Atomic Heart».

За последние восемь месяцев ситуация разительно изменилась. Как считает Илья Еремеев, сильнее всего ударили ограничения международных сторов, скачки курса и сложности с денежными переводами: «Так как выручка у игровых компаний была в основном в иностранной валюте, а расходы — в рублях, стоимость разработки возросла минимум в полтора раза. Многие проекты стали нерентабельными и работали буквально на грани выживания. С железом все не так плохо: пока есть запасы, да и в целом покупка и доставка видеокарт и процессоров — хотя и непростая, но решаемая задача».

Егор Томский дополняет список нестабильностью, крайне низким горизонтом планирования, вынужденным прекращением бизнес-отношений с западными издателями.

«Глобально русофобии нет, но все же, сидя в России, о западных партнерах и инвестициях пока можно забыть. Так, американским инвесторам угрожают санкции и репутационные последствия за финансирование российских компаний. Европейцам тоже не хочется пополнять через налоги госбюджет России, поэтому они обращаются к релоцировавшимся студиям и специалистам», — считает Илья Еремеев.

Все это перевернуло рынок кадров: по оценке Ильи, если раньше на одного специалиста по геймдеву приходилось около десяти вакансий, то теперь на одну вакансию откликаются десять подходящих кандидатов. Как подсчитал Константин Сахнов, в период с 24 февраля по 21 сентября Россия потеряла 15 тыс. профессионалов, причастных к разработке и изданию игр: часть уехали в другие страны, часть постепенно сменили сферу деятельности, а кто-то остался без работы.

Источник: Boost InGame Job

«Индустрия видеоигр всегда была глобальной. Да, у локальных рынков есть свои черты: японцы любят консоли, аниме и гача-автоматы, у американцев популярны социальные казино, россияне предпочитают ПК… Но с точки зрения разработки мир един, и глобализации нет замены. Имея доступ ко всем технологиям мира, мы делали игры для всего мира. Теперь все изменилось», — согласен Константин. «Мы откатились минимум на несколько лет назад, потеряли доступ к международным инвестициям и аудитории», — подытоживает Егор.

«Индустрия рискует превратиться в субкультуру»

«Несколько месяцев назад казалось, что нужно немного потерпеть, подождать — и российский геймдев адаптируется, вернет позиции», — признают собеседники RB.RU. Однако сейчас уже понятно: отрасль не станет прежней, пока продолжат действовать экономические санкции и другие негативные факторы, не говоря уже об ухудшении в валютных, информационных и визовых вопросах.

«До начала мобилизации были надежды, что ситуация улучшится — ведь часть уехавших вернулись, оставшиеся адаптировались, даже появился российский стор VK Play. Но теперь все под еще большим вопросом, — рассуждает Константин Сахнов. — От нас уехали самые востребованные и обеспеченные, те, кого с удовольствием взяли на работу европейские и другие развитые студии. Через годы мы явственно ощутим последствия этой потери».

Впрочем, уже в этом году российский рынок видеогейминга может сократиться на десятки процентов: как подсчитали в My.Games, по итогам 2021-го объем индустрии составил $2,4 млрд, но уже в апреле 2022-го заработки мобильных игр просели на 84% в сравнении с февралем, выяснили в App2Top.ru.

Тем не менее, эксперты убеждены: в реальности падение будет меньше и отечественный геймдев выстоит. В частности, об этом говорит Павел Мосейкин, сооснователь и генеральный директор XYZ School: «Разработка игр — перспективное направление в СНГ, которое, мы уверены, продолжит активно развиваться. Несмотря на изменения, в России перспективный рынок и высокий иммунитет к сложностям. Призваны помочь и меры государственной поддержки геймдева и киберспорта: сейчас озвучиваются инициативы по адаптации под игровую индустрию налоговых и других льгот, предназначенных ИТ-отрасли — например, упрощенная выдача грантов и субсидий студиям или заморозка комиссии магазинов приложений от продажи российских игр».

Константин считает, что к обсуждаемым мерам государственной поддержки важно добавить следующее: «Помимо специальных налоговых режимов, регионы должны создавать коворкинги и инновационные хабы, проводить отраслевые конференции, презентации и хакатоны. К сожалению, в наших реалиях полномочий, бюджетов и желания на реализацию подобных программ хватает только у Москвы и Татарстана. Что касается национального уровня, то такой большой стране как Россия полезно вспомнить о федерализации и дать регионам больше прав в области конкуренции за дорогостоящих специалистов и развития инфраструктуры. Федеральные программы, на мой взгляд, должны в первую очередь координировать, привлекать внимание регионов к катализаторам экономики — ИТ и игровому сектору в частности».

Самыми важными факторами, по мнению Константина, будут инвестиционный климат, защита собственности и снятие западных санкций: «Да, есть очень полезные инициативы вроде запуска собственного стора или разработки отечественного движка, но я убежден: в ближайшие 5-7 лет они не смогут составить конкуренцию Steam или EGS, Unity или Unreal Engine. Чтобы в начале закрепиться в России, а затем выйти на международную арену, нужно стабилизировать конъюнктуру рынка, дать людям безопасность и свободу — в общем, обеспечить цифровое либертарианство».

Как признает основатель геймдев-студии Mandragora Евгений Кистерев, если курс будет не на свободу и мир, а на дальнейшую изоляцию, то разработкой игр в России станут заниматься не сильные команды, а разработчики-любители — и тогда индустрия рискует превратиться в субкультуру.

«Сверхприбыли уходят в прошлое»

С образованием в области игровой индустрии ситуация обстоит заметно лучше — хотя боевые действия и мобилизация повлияли и на этот рынок. «Падение интереса к отраслевому обучению есть, но я бы охарактеризовал его как незначительное, — уверяет Константин Сахнов. — Скорее, сказывается общее сокращение спроса и покупательной способности».

«Сверхприбыли, к которым привыкли владельцы школ, постепенно уходят в прошлое — а ниша становится более конкурентной и менее рентабельной. Но положение не становится критическим», — дополняет эксперт. Так что массового закрытия геймдев-школ в России ждать не стоит: государственных вузов события практически не коснутся, а крупные онлайн-платформы и частные школы по подготовке программистов, художников и дизайнеров адаптируются, сокращая издержки. Например, вместо записи новых курсов ориентируются на продажу готовых, привлекают учеников к коммерческим проектам и так далее.

Чтобы поддержать отрасль, государству нужно выделять бюджетные места и гранты для начинающих разработчиков, продолжает Константин. «Если бюджетных мест в последнее десятилетие становилось все меньше, то в отношении финансирования и другой помощи стартапам были интересные инициативы — к примеру, конкурс “Начни игру”. Их нужно продолжать и расширять. Ведь чтобы стартап получил ощутимые инвестиции от частных фондов, нужны деньги на первые шаги».

Кроме того, чиновникам следует развеять мифы об играх, считает Александр Ватолин, геймдизайнер и преподаватель в Школе программистов МШП: «Многие продолжают относиться к компьютерным играм как к прожиганию жизни и обвиняют их в различных социальных проблемах. В то время как для развития игры зачастую полезны — взять хотя бы онлайн-турниры по го или шахматам, не говоря уже о командных играх».

Остальное госрегулирование, по мнению Константина, просто убьет обучение геймдеву: «Наша сфера крайне волатильна. Мы вынуждены адаптировать образовательные программы по несколько раз в году, а иногда и чаще — а любой контроль сделает индустрию менее динамичной».

Что касается выбора направления, то в 2022 году специалисты рекомендуют учиться на программистов, аналитиков данных, художников, руководителей проектов.

Источник: Boost InGame Job

Самый безопасный вариант здесь — неспецифичные профессии, подсказывает Александр. «Если навыки востребованы не только в геймдеве, зарплаты останутся довольно высокими, как и шансы на трудоустройство. Художники могут найти работу как в геймдеве, так и в иллюстрациях, полиграфии, — объясняет Константин. — В отличие от нарративных дизайнеров, сценаристов, игровых продюсеров». Как уточняет эксперт, все эти тренды существовали и до 24 февраля, но последние события их в значительной степени усилили.

«Придется выбирать между глобальным и локальным»

«Сейчас я вижу два пути для отечественных геймдев-компаний: уехать и делать глобальный продукт или остаться и работать на рынки России и дружественных стран. Придется выбирать, — констатирует Илья Еремеев. — При этом учтите, что Китай практически не пускает иностранные игры на свой рынок, а в Индии и странах Ближнего Востока предпочтения достаточно специфические, их культурные особенности не всегда очевидны».

К примеру, для арабских стран важно не просто грамотно перевести игру, но и подстроить интерфейс — так, слова они пишут справа налево, а цифры слева направо. Более того, локализовать лучше и содержание: исключить острые темы, несовместимые с религией, добавить понятного колорита — например, привлечь локальных звезд. А чтобы заручиться поддержкой местных партнеров, важны рекомендации и личные встречи.

Чтобы определиться, Илья рекомендует оценить потенциальную скорость заработка, возможности для дистрибуции и наличие конкурентов: «Делать GTA для маленького рынка бессмысленно — даже если такую игру приобретут все жители, это не окупит затрат на ее разработку. Нишевые же проекты вполне могут существовать, если полностью захватят рынок. Случается, что игры привлекают по несколько миллионов долларов в месяц только на локальном рынке — но пока таких игр всего несколько. Если все российские разработчики будут целиться только на Россию, аудитории просто не хватит. Поэтому в стране нормально зарабатывать будут единицы самых сильных, быстрых и удачливых».

Оставшимся сыграет на руку подешевевшая рабочая сила, уверен Константин Сахнов: «Сейчас неплохое время для инди-студий и стартапов, поскольку конкуренция ощутимо снижается, а заработные платы в 300 и более тысяч сменяются готовностью работать за перспективы».

Но тут важно не терять квалификацию, указывает Илья — то есть искать возможности продолжать, параллельно снижая ожидания по «зарплатам, плюшкам и красивым офисам»: «На уровне разработчика повлиять на ситуацию нельзя. Поэтому концентрируйтесь на работе и результатах. Для старта разработки далеко не всегда нужны инвестиции, с современными инструментами потрясающие игры можно делать небольшими командами». Главное тут — не паниковать, придерживаться более-менее стабильных ниш и не переливать силы из одного места в другое, добавляет Александр Ватолин.

В целом, как советует Евгений Кистерев, не стоит откладывать серьезные решения «на потом»: «Считайте, что это наша новая реальность как минимум на ближайшие несколько лет. Поэтому не ждите, пока само все рассосется, а возвращайтесь к тому, что мы любим делать больше всего — создавать крутые, креативные проекты, быть самой дружной и открытой индустрией без предрассудков».