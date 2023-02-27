Аналитика и креативная экономика: что ждет HRTech в будущем

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Евгений рассказал о наиболее заметных венчурных сделках в сфере за минувший год, отметил главные тенденции в мировом HRTech и выделил перспективные направления развития.

31 января спикером на прямом эфире выступил Евгений Вольнов — руководитель hh ventures, венчурного фонда HeadHunter. Основная деятельность фонда связана с поиском перспективных стартапов и инвестированием в эти проекты. Ключевой профиль hh ventures — HRTech, то есть продукты и решения вокруг найма, карьеры и профессионального образования.

RB.RU в своем Telegram-канале запустил серию прямых эфиров с предпринимателями и инвесторами. Каждую неделю Анастасия Жигач обсуждает с экспертами самые актуальные темы для бизнеса — тренды в определенных нишах, международную экспансию, изменения в законодательстве и многое другое.

Содержание:

Евгений Вольнов, руководитель hh ventures

Что такое HRTech

HRTech — широкое понятие. Это не индустрия, а технологический домен, состоящий из больших блоков-этапов. Их проходят сотрудники в процессе трудоустройства и работы:

Рекрутмент

Включает в себя поиск работников, собеседования, пробные задания и онбординг — процесс, когда новый сотрудник заводит первые знакомства и начинает работу.

Core HR («ядро» HR-процессов)

Кадровый документооборот. Сотрудник приносит трудовую книжку, а HR-специалист налаживает организационные процессы, которые в итоге позволяют работать и получать зарплату.

Развитие и обучение

Этот блок сейчас покрывает не всех сотрудников, но компании инвестируют в него. Обучение важно, поскольку сотрудник с новыми навыками приносит больше пользы.

Есть блоки поменьше, но они также значимы: например, доставка еды в офис и на дом сотруднику, оценка его деятельности, повышение эффективности, сбор обратной связи, аудит навыков и другие.

Как выглядит отечественный рынок HR-технологий

В России в 2022 году было около 10 инвестиционных сделок в сфере HRTech. Средний объем сделок, по разным оценкам, — 2 млрд рублей.

Наиболее востребованы на венчурном рынке стартапы в следующих сферах:

Гиг-занятость

Платформы для сотрудников, которых оформляют по договорам ГПХ или оферты, часто это самозанятые. Среди таких работников много «синих воротничков»: они заняты в строительстве или ритейле.

Из крупных сделок в отрасли — стартап MyGig в январе 2022 года закрыл раунд инвестиций на $1,6 млн с участием Sistema SmartTech, Altus Capital и Brayne. Также «ВТБ Инвестиции» вложились в стартап — доску по размещению подработок Ventra Go!, объем сделки — 700 млн рублей.

Обучение

Это корпоративное образование, курсы повышения квалификации, менторство.

Примеры инвестиций: «Билайн» вложился в белорусский стартап корпоративного обучения Knomary; HeadHunter — в компанию Edstein.

Еще одна интересная сделка 2022 года — инвестиция red_mad_robot в проект Solvery, платформу для поиска менторов в ИТ. Этот кейс отражает общий тренд на цифровизацию менторских практик, в том числе для задач обучения и развития в компаниях.

Автоматизация процессов

Перенос документооборота в электронный формат, чтобы трудовые книжки и другие бумаги был оцифрованы. Также востребована автоматизация в мессенджерах: она упрощает коммуникацию с соискателями и внутри самой компании.

Здесь заметные сделки — это вложения «Авито» в HR Messenger и HeadHunter — в HRlink.

Ситуация на мировом рынке

HR, наравне с финтехом, — одна из самых популярных ниш на мировом венчурном рынке.

В области HR лидируют США, развитые экономики Европы (Германия, Франция и Великобритания) и Индия. За минувший год на мировом рынке зарегистрировано около 200 сделок в сфере HRTech общим объемом в районе $7 млрд.

За рубежом популярны другие категории HR-стартапов: проекты в области выплаты зарплат, коучинга, работа со студентами. Гиг-занятость также востребована. Есть свои звезды в решениях для малого и среднего бизнеса.

Из самых ярких заметных стартапов последних нескольких лет: BetterUp — коучинг и психология, Personio — ПО для управления персоналом, Handshake — помогает студентам найти работу, Gusto — облачные зарплатные и налоговые приложения, CodeSignal — платформа оценки навыков. А самый большой рост показала компания Deel — американская платформа для упрощения работы с удаленщиками и найма людей из других стран.

Интересно, что самые успешные проекты сейчас создаются на пересечении финтеха и HR: в основном это стартапы по управлению персоналом в штате и гиг-занятыми. К примеру, уже упомянутые Deel, Gusto, а также Remote, Rippling.

Вряд ли такое возможно в России. У нас стартапы не являются основными поставщиками инноваций в финтехе. Сбер, «Альфа» или «Яндекс» делают многие HR-продукты быстрее и лучше, а также быстрее дистрибутируют свои решения.

Наблюдается также всплеск проектов в digital-аутстафинге (оформление собственных сотрудников в штат другой организации). Это проекты Turing, Toptal, нишевые SellX и Figura.

Также есть спрос на зарплатные бенчмарки. Это сервисы, которые собирают и анализируют зарплаты в разных география, компаниях и должностях. Из этой категории самые заметные — levels.fyi и Comprehensive.

Продукты HR зависимы не только от фантазии и экспертизы фаундеров, но и от макроэкономического состояния, структуры рабочей силы, уровня экспертизы внутри компаний.

Всегда стоит смотреть, что происходит на зарубежном рынке. Самые инновационные и интересные идеи, к сожалению, создаются пока не у нас. Но всегда важно учитывать, что просто перенесенная модель компании может не взлететь в России.

Кто в России вкладывает в HRTech

hh ventures не инвестирует в проекты, у которых ничего нет. Желательно, чтобы у стартапа был трекшн, годовая выручка от 15 до 30 млн рублей.

HeadHunter весной начнет проводить мероприятия для HR-стартапов: дни питчинга, митапы и, возможно, акселератор.

Среди крупных игроков, вкладывающих в HRTech, можно также выделить Сбер, «Авито», «Яндекс» и VK. Банк «Точка» недавно открыл сервис менторства.

По мнению Евгения Вольнова, HR может быть имплементирован в разные модели, в разные бизнесы. И все больше компаний будет думать о внедрении новых технологий в кадровые процессы.

За какими стартапами следить в 2023 году

Не получили инвестиции, но хороши:

B2C-рынок: «Эйч» и Careerspace. Они растут в достаточно сложных условиях: любые B2C проекты требуют больших инвестиций в маркетинг.

Решения в области HR-аналитики, которые обладают определенными рисками и долго согласуются. Один из примеров — cтартап Yva.ai , который определяет степень выгорания сотрудников.

Сложность подобных проектов в том, что не все компании готовы к инновациям. Бывает, что проект уходит дальше рынка, и нужно либо убеждать клиентов в необходимости продукта, либо ждать, когда покупатель сам «созреет» для него.

Будущее HRTech

Недавно LinkedIn опубликовал список из 20 перспективных вакансий на будущий год. HR-аналитик — на втором месте. Спрос на аналитические продукты растет, пусть и есть специфика, связанная с процессами внутри компаний.

На пересечении HRTech и Creator Economy также может что-то произойти. Креативная экономика — будущее рынка труда. У нее свои нюансы и ей нужна инфраструктура, потому что часто креаторы работают вне компаний. Это, например, создатели контента в соцсетях или поставщики одежды на маркетплейсах.

Fortune Business Insights подсчитали, что объем рынка HRTech к 2032 году составит около $65 млрд. Но не учитываются неожиданные эффекты, связанные с пересечениями индустрий: HR и Fintech или HRTech и Creator Economy. Именно они, по мнению эксперта, позволят вырасти рынку более чем на $100 млрд.

Евгений Вольнов также думает, что и в России в следующем году сделок станет больше, хотя рынок и сложный.

Рост будет связан с тем, что HR — одна из самых горячих индустрий в мире. Также в России своя специфика: здесь не так много проектов, в которые хочется вложить деньги, и есть много незанятых ниш.

Например, можно создать решения для врачей или дизайнеров. По мнению Евгения, в категории продуктов для «синих воротничков» тоже есть место инновациям.

Эксперт считает, что пандемия сыграла в пользу индустрии в России. Огромное количество компаний поняли, что люди — главное в работе. Они производят ценность и к ним надо относиться нежно, с вниманием и трепетом. И нужно создавать технологии и условия для развития сотрудников в компании.