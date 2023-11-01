Знания для всех: подборка платформ для создания онлайн-курсов

Как работают конструкторы для создания курсов и какие из них сейчас востребованы — в материале RB.RU.

По итогам первой половины 2023 года рынок онлайн-образования в России оценивается в 52,4 млрд рублей. Наиболее востребованы оказались языковые курсы и детское образование.

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Как устроен LMS

LMS (Learning Manage System — система управления обучением с англ.) — программное приложение для управления учебными курсами дистанционно, «конструктор» для образовательных курсов.

Приложение может быть представлено в виде хранилища образовательных курсов, либо как полноценная обучающая платформа. Их используют не только компании для обучения сотрудников, но и государственные структуры, университеты и школы.

В условиях удаленной работы LMS упрощает учебный процесс, потому что позволяет обучаться полностью онлайн и в любое удобное время. Видеозапись курса можно сохранять, как и дополнительные файлы.

Платформы LMS автоматизируют контроль за прохождением курсов, формирование статистистики по итогам и выставление оценок. Многие системы готовят отчеты, анализируют информацию по успеваемости для упрощения работы с ней.

Для работы с контентом на платформах есть LCMS (Learning Content Management System — система управления учебным контентом с англ.). Если LMS — основа, то LCMS — ее содержание. Через нее управляют наполнением курсов, формируя программу.

Разница между системами

LMS разделяют по следующим категориям:

Академические. Их используют в образовательных организациях: школы, университеты, академии. Например, ряд российских вузов используют систему Moodle.

Открытые площадки. Они работают по B2C принципу, нацелены на более широкую аудиторию. Их цель — окупить инвестиции. В их числе таких Skill Cup и другие компании.

Корпоративные. Их использует бизнес для обучения сотрудников. «Поток» или Soho.LMS нацелены только на сотрудников.

Сервера платформы могут быть предоставлены поставщиком LMS-платформы или располагаться у заказчика. В первом случае все техническое оснащение обеспечивает поставщик. Во втором компания полностью берет на себя риски безопасности и стабильности.

LMS-платформы могут быть бесплатными и платными. Бесплатные дают открытый исходный код, платные предоставляют готовые решения. При выборе типа платформы стоит учитывать ресурсы компании — есть ли технические и кадровые возможности для доработки кода.

Платформы для создания онлайн-курсов

Платформа позволяет не только создавать курсы и автоматизировать обучение сотрудников. Также в Techbase можно создать ленту новостей с форумом. Сервис позволяет отслеживать прогресс в очных и онлайн-курсах.Также каждому пользователю можно давать роли для расширения прав доступа.

Есть бесплатный тариф Demo на 10 дней до 10 пользователей. Тариф «Оптимальный» на 50 пользователей стоит 97,5 тыс. рублей в год. На 200 — около 357 тыс. рублей, а 500 — чуть менее миллиона. Если тарифа не хватит, есть «Prime» с индивидуальным расчетом.

Платформа подходит не только для обучения сотрудников, но и для использования в университете. Также есть возможность интеграции с Moodle.

Особенность Pruffme — поддержка виртуальной реальности. Во время видеоконференций люди могут примерить на себя различные «маски» и текстуры — так что с помощью платформы можно поучиться даже у Деда Мороза. В самих звонках могут участвовать до 30 спикеров, а при необходимости вебинары можно проводить с предварительно записанным видео, без участия основного ведущего.

Для видеоконференций есть бесплатная версия для 5 человек на 2 Гб видео и аудио. Тариф «Альфа» за 4 тыс. рублей в месяц позволит работать уже с 100 участниками и 30 спикерами, а «Гамма» расширит количество вплоть до 1000 пользователей.

Курсы и тесты по тарифу «Группа» обойдутся в 24 тыс. рублей — до 50 учеников курсов и 10 000 для тестов. Тариф «Компания» за 58 тыс. рублей увеличит количество пользователей до 200 и 30 тыс. соответственно. Также есть возможность покупки онлайн-досок и хранилища памяти для аудио и видео.

Платформа предоставляет функции микрообучения сотрудников в компании и других пользователей.

На платформе есть курсы по разным темам — от копирайтинга до переговоров. Приложение разбивает тренировки и задачи по 15 минут, позволяя проходить их в любом месте, где есть интернет. По данным компании, более 500 тыс. человек обучается с помощью системы.

У платформы есть готовые решения для банков и ритейла. Для сотрудников доступно Telegram-ботов. Тариф на 100 пользователей в год стоит чуть меньше 300 тыс. рублей в год, а для 300 — уже 445 тыс. При этом есть возможность рассчитать условия индивидуально.

Платформа позволяет запустить обучение за один день, а также полностью подстроить дизайн под фирменный стиль и потребности компании. Прогресс можно отследить как в онлайн, так и в офлайн-курсах. Бренд предоставляет готовые решения для фармы и медицины, промышленности, банков, малого и среднего бизнеса.

Можно попробовать бесплатную демо-версию каждого тарифа. Тарифы на 50 и 150 пользователей стоят 140 и 315 тыс. рублей в год, а ряд дополнительных опций вроде интеграции с другими образовательными системами и переноса контента — платный. Однако они бесплатно включены в тарифы до 500 сотрудников, стоимость которых достигает до 880 тыс. рублей в год. Более крупные кейсы обсуждаются отдельно.

Инструменты платформы позволяют создавать курсы за 1 час, без работы с кодом, курсы адаптируются под разные типы устройств. Обучение подстраивается под каждого пользователя индивидуально, отталкиваясь от его статистики прохождения. Также есть интеграция с Apple Music и Google Документами.

Есть бесплатный тариф «Базовый» без ограничения по количеству студентов и объему памяти. Платные тарифы: «Профи» за 1 тыс. рублей в месяц, «Гуру» за 15 тыс. и «Онлайн-академия» за 30 тыс. Разница в опциях углубленной работы с курсами, выдачей сертификатов об их прохождении и интеграциями.

Платформа позволяет не только создавать курсы для сотрудников, но и создавать тесты по гибкой системе. Например, можно установить четыре уровня оценки знаний: «Базовый», «Средний», «Продвинутый» и «Экспертный». Также сервис автоматически назначает курсы в зависимости от уровня знаний сотрудника.

У «Потока» также есть и собственные авторские курсы.

Доступны три тарифа: «Демо», «до 300 сотрудников» и «от 300 сотрудников». Первый,на 25 сотрудников, бесплатный и доступен на 14 дней. «До 300 сотрудников» стоит 120 рублей за человека в месяц. Он не ограничивает количество администраторов, позволяет создать собственные курсы и внедрить конструктор анализа обучения. Тариф «От 300 сотрудников» оценивается в 80 рублей за сотрудника, расширяет возможности в аналитике и создании контента.

Образовательная платформа позволяет автоматизировать большинство работы при подготовке курсов и проверке прогресса.

Сервис нацелен не только на бизнес, но и учебные заведения, в основном колледжи. На сайте есть готовые решения для техникумов с СДО, где уже включены образовательные модули. Также на платформе есть собственные курсы, больше ориентированные на студентов.

Цена на доступ к платформе рассчитывается индивидуально. Готовые курсы стоят от 45 тыс. рублей до 180 тыс. Сайт для школы или учебного центра оценивается до 50 тыс. рублей. А хостинг для СДО — от 12 тыс. рублей в год.

Сервис позволяет не только обучать сотрудников, но и вовлекать их в работу компании через диалоговые тренажеры, имитирующие общение с клиентом. Также обучение построено в игровой форме с достижениями — лучший по оценкам сотрудник будет возглавлять рейтинг учеников. Есть интеграция со сторонними сервисами, вроде рассылок в VK и Telegram.

Есть пробный период на 14 дней. Тариф «Старт» на 50 сотрудников в месяц стоит 67 тыс. рублей, а более крупный, «Prime» на 250 пользователей, уже 280 тыс. рублей. Также разница в цене обусловлена объемом памяти для загружаемого контента.

Сервис работает в 48 странах. Для работы с курсами есть конструктор сайтов, обучение на платформе можно построить по принципу эдьютейнмента. Чтобы проводить оплату из зарубежных стран, платформа имеет собственный платежный модуль.

Кроме готовых курсов, есть 12 тарифов для создания собственных, включая пробный период. «Старт» на 1 тыс. пользователей стоит 30 тыс. рублей в год. «Бизнес» на 100 тыс. учеников оценивается в 249 тыс. А самый крупный, S400, в 433 тыс. рублей.

Образование построено по принципу геймификации — пользователь выбирает персонажа, который будет реагировать на действия ученика. В качестве награды за прохождение курсов могут быть бонусные уроки или личная встреча с экспертом. Есть возможность интеграции со SmartWebinar, позволяющей вести трансляции из YouTube и импортировать программы из других сервисов.

Есть пробный тариф на 14 дней, дающий полный функционал платформы. Наиболее востребован из пяти тарифов «Любитель» — открывающий новые механики для практических уроков и автоматизирующий аналитику. Его стоимость — 44 тыс. рублей в год. Более крупный, «Бизнес» оценивается в 245 тыс. рублей.

Фото: логотипы взяты с официальных сайтов компаний

Фото на обложке: Shutterstock // Inspiration GP