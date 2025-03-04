«Могут уйти в подполье»: как бизнес оценивает законопроект по запрету вейпов

Парить в России могут полностью запретить. Законопроект , который полностью запрещает продажу вейпов и сопутствующих жидкостей, уже внесен на рассмотрение Госдумы и включен в примерный план работы нижней палаты парламента на март 2025 года. О том, как к возможным изменениям относятся предприниматели, которые прямо сейчас торгуют электронными сигаретами, и какие риски может вызвать принятие поправок – в материале RB.RU.

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Хронология борьбы с вейпами

В России борьба с электронными сигаретами началась уже достаточно давно. Еще в 2017 году рассматривался законопроект о приравнивании электронных сигарет, курительных смесей и вейпов к табачным изделиям, но поправки были отклонены Госдумой во втором чтении. Спустя три года, в 2020-ом, вейпы все-таки удалось приравнять к сигаретам, в результате чего были введены штрафы за вейпинг в общественных местах и их нелегальную продажу. Затем всевозможные поправки стали носить ежегодный характер.

В 2021 в силу вступили изменения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Они установили требования к составу никотинсодержащей продукции – концентрация никотина в жидкости или растворе никотина не должна превышать 20 мг/мл. Тогда же запретили рекламу электронных сигарет и их продажу с доставкой.

В 2022 жидкости для электронных сигарет стали подлежать обязательной маркировке. Постановление распространяется и на никотиновые жидкости, и на безникотиновые, а еще на картриджи, капсулы и одноразовые электронные сигареты. Регулирует его ст. 15.12 КоАП РФ, и за неправильную работу с маркировкой грозят штрафы до миллиона рублей и конфискация предметов нарушения.

В январе 2023 Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на сигареты и вейпы. С 1 марта 2023 года он составил 20 рублей за 1 мл никотика, с 2024 года – 21 рубль, а с 2025-го поднялся до 22 рублей.

Весной того же года был принят законопроект об ужесточении продажи вейпов – он обозначил минимальную цену на никотиносодержащую продукцию и устранил открытую выкладку электронных сигарет на прилавках. Кроме того, запретили продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним. А в 2024 году подняли и размер штрафов. Для должностных лиц до 700 тысяч рублей, а для компаний – двух миллионов.

Как должен работать новый законопроект

В нижнюю палату парламента проект закона внесла фракция КПРФ. В пояснительной записке законодатели уточняют, что инициатива предполагает полную делегализацию продажи вейпов, запрет на их производство и владение необходимым для этого оборудованием. Тоже самое касается и жидкостей для электронных сигарет. Импорт этой продукции в Россию также будет запрещен. В документе говорится:

Молодые люди — потребители вейпов склонны далее к переходу на традиционный вариант табакокурения со всеми его негативными последствиями для здоровья. Установление полного запрета на продажу подобной продукции в сложившихся условиях рассматривается как необходимая мера для улучшения общественного здоровья. Подобная практика существует во многих развитых странах мира.

Это действительно так. Всемирная организация здравоохранения пишет, что в 2024 году продажу и использование вейпов запретили уже в 34 странах.

Вячеслав Володин заявил, что документ поддержали все фракции Государственной Думы. А председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев добавил, что только полный запрет на продажу и производство вейпов поможет закону действительно работать. Он также подтвердил, что законопроект может быть рассмотрен Госдумой уже в весеннюю сессию.

«Подготовлена инициатива. Она сейчас в проработке, вместе с правительством идет диалог. Мы очень рассчитываем на то, что мы ее сможем рассмотреть и принять в эту сессию», – говорит Метелев.

Кстати, в январе Володин провел опрос о полном запрете вейпов в своем телеграм-канале. В нем поучаствовало 265,5 тысяч человек. За запрептвысказалось 74% опрошенных, 18% не поддержали предложение, а 8% выбрали вариант “всё равно”.

Что об этом думает бизнес

Сфера продажи электронных систем доставки никотина (ЭСДН) в России продолжает расти. Согласно данным АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции», к 3 февраля 2025 года за прошедшие девять месяцев легальный оборот вейпов вырос в восемь раз, а производство – в 5,4 раза. Сегодня в России насчитывается более 10,5 миллионов совершеннолетних потребителей электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей для них. Продукция представлена в более чем 150 тысячах магазинов по всей стране.

По предоставленной RB.RU информации табачного консалтингового агентства Fedotov Group, сегодня в России насчитывается более 10,5 миллионов совершеннолетних потребителей ЭСДН и жидкостей для них. Продукция представлена в более чем 150 тысячах магазинов по всей стране, включая как небольшие розничные точки, так и крупные федеральные сети, такие как X5 Retail Group, «Красное и Белое».

Основатель сети табачных магазинов Bazooka.store Артем Лазука:

Подобные законопроекты весьма на руку традиционным производителям табачных изделий, таким как Philip Morris, BAT, JTI, ITG… Розница почти не зарабатывает на сигаретах. Маржинальность на них – 6%, а на вейпах – 40%. Продать электронку за 1000 рублей – это как продать на 5000 рублей сигарет. Это гораздо выгоднее малому бизнесу, и он выбирает вейпы. Говорят, что тот же Philip Morris заработает миллиарды в первый же год после запрета продажи электронок.

Сеть Лазуки насчитывает 135 магазинов по всей России – в основном это франшизные точки, но есть и собственные локации. Предприниматель говорит, что не собирается закрываться и бояться закона, который если и вступит в силу, то ближе к сентябрю. Напротив, сеть активно скупает магазины, которые сейчас прекращают работу, опасаясь законопроекта.

«При этом мы уже тестируем разные ниши и развиваем магазины не только в сторону продажи никотиносодержащей продукции – завозим пиво, сладости, где-то даже оружие самообороны», – подчеркивает основатель Bazooka.store.

Евгений Федотов, руководитель табачного консалтингового агентства Fedotov Group заявляет, что резкие изменения, такие как запрет или чрезмерное повышение акцизов, только усугубляют ситуацию:

Вейпинг — это молодая категория, которая только проходит этапы легализации. Важно дать ему время на адаптацию. Резкие изменения, такие как запрет, могут разрушить усилия легальных игроков по упорядочиванию рынка. Уже сейчас мы видим, что акцизы на вейпинг растут опережающими темпами: если на табачную продукцию средний рост акциза составляет 4–7% в год, то в 2024 году акциз на вейпинг вырос на 110%. Это создает дополнительное давление на легальный бизнес и дополнительную прибыль для нелегальных игроков рынка.

Предприниматели надеются, что законопроект будет отправлен на доработку Советом Федерации, приводя в качестве аргумента позицию Владимира Путина по вопросу запрета вейпов. Президент поделился мнением 2 сентября 2024 года, выступая перед учениками МБОУ СОШ № 20 города Кызыла. Он заявил, что распространение вейпов среди несовершеннолетних вызывает беспокойство. Однако также добавил, что есть граница, когда повышение налогов или запрет чего-либо уже не работает.

«К сожалению, и у нас в стране был опыт, когда боролись с алкоголем, вырубили все виноградники, это привело к повышению самогоноварения, пили денатурат, — сказал тогда Путин. – Комплексная должна быть работа. И прежде всего разъяснение реальной ситуации, к чему это приводит. Нужно, чтобы здоровый образ жизни и спорт стали модными, чтобы это было круто».

К чему может привести запрет

Ирина Юрченко, руководитель юридической компании «Pateo» рассказала RB.RU, что принятие законопроекта может не только не разрешить проблему парения, но и усугубить её:

В нашем государстве уже был опыт введения запретов на употребление веществ, пагубно влияющих на здоровье человека. Он показал, что жесткие ограничения не всегда влекут только положительные последствия. Например, «сухой закон» Горбачева привел к появлению черного рынка алкогольной продукции и активному производству самогона. Полный запрет вейпов может привести к развитию контрафактного рынка и появлению новых лазеек в законодательстве, например, изобретению иных курительных приборов.

Юрченко считает, что вместо кардинальных мер необходимо ввести сертификацию вейпов на состав действующих веществ, в том числе с запретом вредоносных для организма человека компонентов, а также повысить акцизы.

«На упаковках электронных сигарет, по аналогии с обычным сигаретами, следует размещать устрашающие картинки и надписи о вреде курения. А также вести активную пропаганду профилактики здорового образа жизни среди школьников, студентов и взрослого населения. На мой взгляд, введение этих мер будет наиболее эффективным способом регулирования рынка оборота вейпов», – говорит она.

Артем Лазука высказывает схожее мнение и приводит в качестве примера опыт Казахстана. В апреле 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в законодательство, которые предполагают запрет на ввоз, производство и продажу вейпов. За распространение и рекламу вейпов в Казахстане штрафуют в размере до 200 МРП (примерно 132 000 рублей), либо присуждают исправительные работы на срок до 200 часов или арест на 50 суток. Ввоз некурительных табачных изделий в страну наказывается штрафом до 2000 МРП (около 1 300 000 рублей) и даже лишением свободы на срок до двух лет.

«Там половина магазинов закрылась. Часть из них стала продавать по-черному через телеграм-каналы. Другая половина – продает только постоянным клиентам, а официально торгует чем-то другим. У компаний по-сути нет выбора: либо банкротиться, либо идти по пути наименьшего сопротивления. При том, что там это и вовсе уголовно наказуемо», – рассказывает Лазука.

Уйти «в подполье» могут не только продавцы, но и производители жидкостей, что приведет к серьезным последствиям для потребителей, добавляет Евгений Федотов. По его словам, сейчас в России действуют достаточно строгие правила для жидкостей ЭСДН: максимальная концентрация никотина в жидкостях для вейпов не должна превышать 2%, каждый новый вкус проходит специальные лабораторные исследования и получает декларацию о соответствии, а вся продукция маркируется в системе «Честный Знак».

«Нелегальным производителям нет нужды соблюдать технические условия – они и так работают вне рамок закона. Это может привести к использованию жидкостей с повышенным содержанием никотина или вредных примесей, увеличению случаев отравлений и других негативных последствий для здоровья. В итоге потребители окажутся в проигрыше, так как будут вынуждены покупать продукцию, которая не соответствует никаким стандартам безопасности и никем не проверяется», – считает Федотов.

Кстати, в 2023 году Всемирная Организация Здравоохранения признала, что Россия входит в число государств, которые проводят политику, наиболее защищающую свое население от воздействия табака и никотина. В стране отслеживают статистику о курении, запрещена реклама табака и проводится профилактика употребления никотина среди подростков. В том же году в честь десятилетия принятия антитабачного закона ВЦИОМ провел опрос о курении среди россиян. По его результатам с 2013 года доля курящих людей в России снизилась на 11%.

Ранее мы писали, о том ученые обнаружили связь между курением и более низким заработком. В исследовании использовали рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний почти у жителей Финляндии, родившихся с 1962 по 1977 годы. Подробнее – в материале RB.RU.