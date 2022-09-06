Passwork: менеджер паролей для бизнеса

Как настроить роли пользователей

«Панель безопасности» предупредит вас о старых, слабых и скомпрометированных паролях. В разделе «История действий» можно увидеть полный отчет, что вы и ваши коллеги делали в аккаунте — если, конечно, у вас есть права администратора.

«Панель безопасности»

«Облачная» и «коробочная» версии Passwork

У сервиса есть две основные версии — «облачная» и «коробочная». По функциональности и уровню безопасности они не отличаются, но у «коробочной» есть бонусы.

Первая подойдет для небольших компаний, которым удобно хранить данные в облаке. Ее приобретают по подписке с платой за каждого участника команды. Информация шифруется на устройстве пользователя с помощью алгоритмов AES-256 и RSA. О первом мы уже рассказали в начале материала. А второй работает по асимметричной схеме: ключ шифрования открытый и доступен всем, а ключ дешифровки — секретный. Это значит, что расшифровать послание может только получатель.

Вторая предназначена для более крупных организаций — ее устанавливают на корпоративные сервера. Эта версия шифруется алгоритмом ГОСТ или AES-256 и может работать без интернета. У IT-специалистов есть возможность посмотреть исходный код, чтобы убедиться в безопасности шифрования. Еще один бонус — поддержка авторизации через Active Directory, хранилище данных от Windows.

У «коробочной» версии есть мобильное приложение с дополнительным инструментом — генератором паролей. Чтобы создать надежный ключ, надо установить для пароля критерии и ограничения: какие символы можно использовать, а какие — исключить.

Passwork можно скачать и в виде расширения для браузеров Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge и Safari. Оно автоматически подставляет нужные данные, когда вам надо авторизоваться на сайте, и тоже умеет генерировать пароли.

Цены

Passwork предлагает пять тарифов:

«Команда» — до 10 пользователей, 24 000 рублей при единоразовой оплате на год.

«Старт» — до 25 пользователей, 39 000 рублей при единоразовой оплате на год.

«Бизнес» — до 50 пользователей, 72 000 рублей при единоразовой оплате на год.

«Премиум» — до 100 пользователей, 132 000 рублей при единоразовой оплате на год.

«Энтерпрайз» — более 100 пользователей, цена по запросу.

Подписку можно оформить со скидкой на два или три года вперед — или даже пожизненно. У каждого тарифа есть стандартная и расширенная лицензии.

Расширенная добавляет бонусов — например, личного менеджера, возможность использовать до пяти независимых копий ПО, помощь специалиста в настройке и интеграции Passwork в инфраструктуру компании. Стоимость расширенной лицензии сообщается по запросу.

Альтернативы Passwork

Российские сервисы

Как и Passwork, сервис использует шифрование AES-256 и единый мастер-пароль. Однако здесь получить доступ к хранилищу можно и с помощью биометрических данных — распознавания по лицу или отпечатку пальца.

Kaspersky Password Manager позволяет генерировать и хранить пароли, автоматически заполнять формы авторизации, загружать документы и фотографии и синхронизировать данные на разных устройствах. Есть тарифы для малого, среднего и крупного бизнеса — цены начинаются от 7 855 рублей в год. Для личного пользования можно установить бесплатную версию с ограничением в 15 документов и паролей в совокупности.

Использует двойную защиту данных: не только мастер-пароль, но и секретный ключ. Мастер-пароль позволяет получить доступ к учетной записи, его придумывают его при регистрации. Секретный ключ вводится при первом входе в MultiPassword на новом устройстве.

Функционал сервиса базовый, без дополнительных возможностей для командной работы. Здесь можно хранить, генерировать, импортировать и экспортировать пароли, настроить автоматическое заполнение форм на сайтах и загружать файлы любых форматов. Отзывов у MultiPassword пока мало, продукт запустили в 2021 году.

Зарубежные сервисы

Обратите внимание, что оплатить зарубежные альтернативы возможно с использованием карт иностранных банков.

Обеспечивает безопасность паролей с помощью системы нулевого доверия. Это значит, что данные шифруются не на сервере, а на вашем устройстве — и никто, кроме вас, не может их прочитать. Помимо хранения ваших паролей Keeper может генерировать ключи случайно и автоматически вводить на сайтах и в приложениях.

Помимо базовых функций менеджера паролей, у Keeper есть ряд дополнительных. Например, с помощью инструмента BreachWatch сервис мониторит «даркнет» — следит, чтобы ваши данные не попали к мошенникам. Функция KeeperChat позволяет обмениваться сообщениями, которые удаляются после прочтения, а в файловое хранилище можно загружать важные документы, фото и видео.

В 2021 году LastPass занял первое место в рейтинге менеджеров паролей от Tom's Hardware — англоязычного издания о компьютерных технологиях. Его хвалят за простоту использования и широту функций: синхронизацию, аудит и генерацию паролей, возможность хранить в аккаунте заметки, многофакторную аутентификацию, автоматическое заполнение форм на сайтах, синхронизацию на разных устройствах.

И, конечно, бесплатную версию. Она позволяет хранить пароли только на одном устройстве: например, телефоне или ноутбуке, без возможности синхронизации.

LastPass, как и Passwork, использует 256-битное шифрование, но к его безопасности у клиентов возникали вопросы. В 2015 году сайт сервиса взломали, а в конце августа 2022 года хакеры украли исходный код сервиса.

Менеджер паролей без обилия дополнительных функций, простой и понятный. Он позволяет хранить в одном месте не только пароли, но и другую важную информацию — например, документы и данные банковских карт. Здесь тоже есть аудит паролей и возможность делиться ими с коллегами.

Enpass удобен и для личного использования. Например, сервис автоматически заполняет платежные данные, когда вы покупаете что-то в интернете, защищая вас от фишинговых атак.





Фото на обложке: KT Stock photos / Shutterstock

Фото: из руководства Passwork