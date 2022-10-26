Почти как «Нетфликс». Что такое rolling funds и почему инвесторам стоит обратить на них внимание?

Некоторые эксперты уверены, что скользящие фонды меняют правила игры на венчурном рынке. Об особенностях и механизме Rolling Funds — в материале.

Rolling Funds заинтересовали инвесторов своей простотой и современностью концепции: инвестор вкладывает фиксированную сумму каждый месяц, а финансовые решения за него принимают специалисты.

Новый механизм венчурного инвестирования «по подписке», Rolling Funds (в русском переводе — подвижный/скользящий/оборотный/катящийся фонд), возник в 2020 году. Менее чем за год появилось более 70 оборотных фондов, большая часть которых работает до сих пор.

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Что такое Rolling Funds?

Как рассказывает Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир», это одна из наиболее интересных форм венчурных фондов.

«В переводе название звучит как “оборотные фонды”. Это значит, что инвесторы вкладывают средства не в какую-то конкретную компанию, а оформляют своеобразную “подписку”, по которой направляют нужный объем средств.

А управляющие капиталом могут очень быстро, не проводя встречи с инвесторами и не готовя презентации, сами принимать решения относительно вложений. Потенциальный инвестор при заключении договора позволяет один раз в квартал проводить списания заранее оговоренной суммы с карты или расчетного счета в банке», — разъясняет эксперт.

Пионером индустрии стала компания AngelList, которая и запустила механизм подписки для венчурных инвесторов, по сей день сохраняя лидерские позиции в сегменте.

Существуют подобные фонды и с основателями российского происхождения — например Davidovs VC, запущенный в партнерстве с AngelList. Но, по словам Георгия Свирина, фондов, напрямую инвестирующих по этой схеме деньги в Россию, он пока не встречал. «В принципе, создать Rolling Funds можно, но для этого потребуется подготовить правовую базу, ведь такого же механизма работы инвесторов пока в России не существует», — уточняет эксперт.

По словам представителей AngelList, Rolling Funds были созданы с целью решить ключевые проблемы управляющих венчурными фондами. Одна из основных — менеджеры фондов должны собрать весь капитал своего фонда за короткий период времени. Это очень напряженный тип масштабного сбора средств.

Некоторым управляющим требуется больше времени, чем они изначально рассчитывали, чтобы завершить сбор средств, что приводит к потере крупных инвестиций. Кроме того, управляющие фондами не могут привлекать дополнительный капитал в наиболее благоприятные для рынка моменты — например, при наценке портфеля. Это приводит к тому, что они упускают новых LP (Limited Partner, партнер с ограниченными правами) до следующего сбора средств, который может состояться через два-четыре года.

Огромное преимущество Rolling Funds для управляющих фондами — возможность собирать деньги кварталами, а не единоразовым усилием по сбору средств, который занимает год или два. То есть деньги поступают регулярно из разных источников, пусть и в меньшем объеме.

AngelList посчитали, что для запуска оборотного фонда требуется на 4,68 миллиона долларов меньше, чем для традиционного венчура. Чтобы начать инвестировать 300 000 долларов в квартал в течение четырех лет, венчурный фонд должен выделить 5 миллионов долларов. Rolling Fund — всего 312 000 долларов.

Преимущества и недостатки Rolling Funds «Для потенциального инвестора rolling fund будет интересен схожей с подпиской методом работы. Ни о каких других платежах инвестору переживать не приходится, ведь комиссионные и административные расходы уже вшиты. В ответ управляющий капиталом направляет отчеты о своей работе», — говорит Георгий Свирин. Дополнительным плюсом эксперт называет «демократичность». Оборотные фонды позволяют инвестировать в стартапы не самые крупные суммы вместо многомиллионных вложений, как это делают многие венчурные капиталисты. Сами же стартапы теперь вправе рассчитывать не только на привлечение единоразовых средств, но и на транши почти каждый квартал в случае возникновения финансирования. Также у таких фондов, добавляет Георгий Свирин, нет ограничений по максимальному количеству инвесторов, поэтому они подойдут многим вкладчикам. Для сравнения, у традиционных венчурных фондов ограничение составляет порядка 29 участников по американскому законодательству. Помимо возможности оперировать меньшими суммами на постоянной основе, инвестор периодически получает отчет о вложениях, вправе регулировать сумму подписки, а также может отменить свою подписку, в случае если заинтересуется другим стартапом и в принципе потеряет желание инвестировать. AngelList наглядно продемонстрировали ключевые преимущества Rolling Funds. Среди главных удобств оборотного фонда: сбор комиссионных и финансирования (присутствует и у традиционных фондов), привлечение капитала в любое время, мгновенное задействование вложенных средств, автоматически возобновляемая подписка, открытость и публичность. «Говоря о минусах подобных инвестиций, нужно отметить, что в любом случае все вложения — это венчурные проекты, а значит, инвестиции несут большие риски. Прибыль от вложений находится лишь в перспективе», — объясняет Георгий Свирин. Кроме того, по мнению Густава Соуза, юриста и управляющего партнера SaaSholic, фонда ранних стадий, скользящие фонды склонны к большей волатильности, чем традиционное привлечение венчурного капитала. «Это связано с тем, что партнеры с ограниченной ответственностью должны вносить инвестиционные взносы каждый квартал. Если возникает проблема с оплатой, инвестор может просто отказаться от участия. Многие оборотные фонды избегают этой потенциальной проблемы, требуя от партнеров с ограниченной ответственностью конкретной продолжительности инвестирования. Обычно это четыре квартала. По истечении первого года инвестор определяет, хочет он инвестировать на ежеквартальной основе или нет», — поясняет эксперт. Кому может подойти оборотный фонд? Благодаря довольно доступной сумме подписки (от 1000 долларов в квартал, хотя обычно минимум для вложения в США составляет от 6 250 долларов) Rolling Funds подходят для многих инвесторов — даже тех, кто ранее не занимался венчуром. У традиционных фондов закрытая структура и зачастую они фокусируются на опытных и крайне состоятельных партнерах. Оборотные фонды предоставляют возможность попробовать инвестирование многим заинтересованным лицам — от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей. Даже если вы не рассматриваете Rolling Funds для вложений, Густав Соуза уверен, что они вскоре повлияют на весь венчурный рынок. «У нас эпоха потрясений. С появлением скользящих фондов традиционный венчурный капитал начнет сбоить. Нет никаких сомнений в том, что подвижные фонды меняют правила игры. Rolling Funds могут использовать новые источники капитала, увеличивая количество стартапов, которые получают финансирование на ранних стадиях. Ландшафт венчурного капитала будет и дальше децентрализоваться, в то время как популярность оборотных фондов продолжит расти», — резюмировал эксперт. Фото на обложке: Vantage_DS