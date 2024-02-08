Sima-Land: история бренда оптового шопинга

Тем не менее, бренд остается в тени маркетплейсов и крупных сетевых магазинов. Чем выгоден «» для покупателей и почему у компании дурная репутация среди бывших сотрудников — читайте в материале RB.RU.

По данным DataInsight, компания Sima Land вошла в топ-15 интернет-магазинов России в 2022 году. Онлайн-продажи бренда составили более 72 млрд рублей, а средний чек покупателей — 8 тыс. рублей. « Сима-Ленд » продолжает расширяться по стране, открывая новые склады и ПВЗ.

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Чем занимается компания?

Компания «Сима-Ленд» была основана в 2000 году предпринимателем Андреем Симановским. Изначально она поставляла оптом бытовые товары из Китая — предприниматель выстроил логистическую цепочку с проверенными производителями. Продукция распространялась в розничных магазинах.

Но со временем Симановский открыл в Екатеринбурге магазин площадью 7 тыс. квадратных метров для розничных покупателей, хотя основной объем продаж все еще составлял опт. Также часть производства была перенесена в Россию. Сейчас бренд сосредоточился на отечественных производителях — их товары составляют 80% ассортимента магазина.

У компании большие склады. Например, только в Екатеринбурге площадь помещения составляет 118 тыс. квадратных метров. А в сентябре 2022 года компания арендовала склад в Подмосковье на 42 тыс. квадратных метров. Как отмечает заместитель генерального директора «Сима-Ленд» Андрей Кузнецов в своих интервью, компании такие масштабы выгодны из-за удобства логистики и уменьшения себестоимости товара.

Склад компании. Скриншот: источник

Со складами по размерам сопоставимы офисы компании в Екатеринбурге и китайских городах. Площадь офиса на Урале— 15 тыс. квадратных метров. В китайском городе Иу — 40 тыс. вместе со складом. Помещения настолько просторные, что сотрудники передвигаются в них на роликах и самокатах. Сейчас «Сима-Ленд» строит мини-город под Екатеринбургом на 320 тыс. квадратных метров.

Интернет-магазин сотрудничает с администрацией Свердловской области. В 2020 году во время пандемии бренд передал правительству Екатеринбурга более 2 тыс. больничных коек и начал производить маски. А на 300-летие Екатеринбурга компания подарила городу большой медиаэкран. Также в октябре 2023 года бренд подарил городу статую льва с позолоченными деталями.

С 2017 года «Сима-Ленд» спонсирует футбольный клуб «Урал» и хоккейный клуб «Автомобилист».

Особенности оптовых закупок и почему это выгодно

Опт выгоден для всех участников рынка:

Производителю

Ему не нужно лично заниматься логистикой. Хранение и доставка — обязанности оптовой компании.

Закупщику

Он зарабатывает на разнице между стоимостью закупки товара и его продажи розничным магазинам.

Ритейлеру

Ему выгоднее продать товары большими партиями: так затратится меньше человеческого ресурса. Также у оптовых продавцов клиенты закупаются более регулярно, это позволяет планировать будущие поставки.

Розничному продавцу

Иногда выгоднее купить партию мелким оптом (особенно если речь о продуктах с небольшим сроком годности), чем потом решать, что делать с остатками.

Потребителю

Покупка товара оптом позволяет избежать наценки продавца за расходы на аренду помещений, оборудование, зарплаты и налоги. Опт уменьшает стоимость товаров при большем количестве.

Однако для самого ритейлера, помимо преимуществ, оптовые продажи — это риск. Основная сложность — выстраивание логистики, чтобы товар хранился и доезжал до заказчика. Аренда складских помещений и обслуживание обходятся дорого, если они находятся рядом с крупными городами. Цена на доставку станет выше, если помещения удалены от конечных точек.

В чем особенность работы с оптовыми продажами Опт делят на четыре типа в зависимости от ассортимента: Специализированный. Компании продают только конкретные виды товаров. Например, бытовую химию или канцелярию. Узкий. Каталог меньше 200 видов товаров. Ограниченный. Каталог до 1000 позиций. Широкий. Каталог от 1000 позиций. Особенность продаж «Сима-Ленда»— в организации логистики. Производством части товаров занимается сам ритейлер, поэтому издержки минимизируются. Расширение категорий продуктов и развитие розницы позволяет компании увеличить прибыль. Оптовая компания обслуживает обе категории клиентов: оптовых и розничных покупателей. Некоторые виды товаров поставляются оптом со скидками и бесплатной сборкой. С розницей у ритейлера возникают проблемы. Покупатели жалуются на брак, отмену заказов и завышенные цены. Тем не менее, они отмечают удобство сервиса и широкий ассортимент. Кто глава компании Sima-Land Основатель и владелец компании — Андрей Симановский. Предприниматель родился в 1960 году в Екатеринбурге. Первым бизнесом, которым начал заниматься Симановский, была мастерская по ремонту обуви. Она приносила бизнесмену $3 тыс. в месяц. Предприниматель работал с китайскими компаниями — регулярно ездил в Ханчжоу. Сотрудничество переросло в полноценное предприятие в КНР. Опыт ведения бизнеса в другой стране позволил Симановскому открыть в 2000 году «Сима-Ленд». Андрей Симановский. Фото: источник За более чем 20 лет развития компании бизнесмен охватил разные сферы рынка. Например, в 2023 году им были основаны ООО «Сима-строй» и ООО «Сима-инвест». Организации занимаются строительством и хранением товаров. Помимо ведения бизнеса, Симановский известен любовью к экстравагантным поступкам. Например, местные жители припоминают ему ремонт родной школы в 2020 году. Обновленные ремонты роскошны: в обычной екатеринбургской школе появилась позолота, скульптуры, узорчатые плитки. Интерьер классов тоже удивил местных жителей. В кабинете информатики стены и потолки украшают изображения звездного неба и космических пейзажей, а в кабинете литературы — огромные портреты писателей в крупных рамках с гравировкой. Ремонт вызвал волну шуток среди местных жителей и едкие публикации в СМИ. Симановский стремится окружить себя единомышленниками и идейными людьми, об этом рассказывают в своих интервью его знакомые. Говорят, что у Симановского есть «300 спартанцев» — людей, готовых идти на все ради идеи и предпринимателя. Поэтому в «Сима-Ленд» берут не всех. Бывшие сотрудники компании в материалах СМИ рассказывают о чрезвычайно строгом и этически спорном отношении предпринимателя к сотрудникам. Например, Симановский мог уволить работника, если тот не улыбается или публично отчитать за проступок. А также попросил часть работников украсить его дом перед Новым годом. Почему в Sima-Land берут не всех На собеседовании в «Сима-Ленд» у соискателя уточняют его религиозную и политическую принадлежность. Рекрутеры в сети предупреждают, что компания активно поддерживает действующую власть. Как пишут экс-сотрудники в отзывах, некоторых людей не брали на работу из-за отсутствия «горящих глаз и патриотизма». В интервью для одного из местных изданий бывший работник рассказал: топ-менеджер уволил его коллегу, узнав, что тот атеист. Статуи в офисе. Фото: источник В компании высокая текучка кадров, несмотря на достойную оплату труда. Средняя зарплата в компании выше средней региональной на 20-30%. В Екатеринбурге она составляет 80 тыс. рублей, а в «Сима-Ленд» — 100 тыс. рублей и более. В сети бывшие сотрудники пишут, что причина в строгих правилах и постоянных переработках, из-за чего люди увольняются по собственному желанию. В компании высокая текучка кадров, несмотря на достойную оплату труда. Средняя зарплата в компании выше средней региональной на 20-30%. В Екатеринбурге она составляет 80 тыс. рублей, а в «Сима-Ленд» — 100 тыс. рублей и более. В сети бывшие сотрудники пишут, что причина в строгих правилах и постоянных переработках, из-за чего люди увольняются по собственному желанию.

Офис Предметом дискуссий в интернете и СМИ является рабочее помещение «Сима-Ленда». Офис находится внутри обычного промышленного ангара. Однако его интерьер напоминает дворцовые убранства: обилие позолоты, узорчатых плиток, бронзовых статуй и других предметов роскоши. В помещениях, принадлежащих разным отделам, на плитке изображены его герб и название. Убранство туалетов также в золоте — вплоть до унитазов. Некоторые сотрудники предполагают, что в уборных есть прослушка. Внутреннее убранство. Скриншот: источник

Бывшие работники жалуются на духоту в помещениях: говорят, что некоторые коллеги даже падают в обморок. Мощности кондиционеров не хватает, а окна едва открываются. Офис находится возле химического завода, и свежего воздуха почти нет. Само помещение оборудовано спортзалом, бассейном и кинотеатром. Они бесплатны для сотрудников «Сима-Ленда». Также доступна столовая с авторскими блюдами с средним чеком в 200-250 рублей. О внутренних правилах компании Утро По городу ездят корпоративные автобусы, доставляющие сотрудников прямо к офису — помещение находится на окраине города. Они ходят часто и по расписанию. Но можно добираться и на личном транспорте. Утро в «Сима-Ленд» начинается с прослушивания гимна России и просмотра видеоряда с пейзажами России и президентом страны. В это время нужно стоять и не шевелиться — все фиксируют видеокамеры. Был случай, когда сотрудник почесался, и его уволили, а начальника оштрафовали на 100 тыс. рублей. Прослушивание гимна в офисе. Скриншот: источник

Затем проходят утренняя зарядка и конкурсы: перетягивание каната, угадай фильм по эмодзи и другие. По словам экс-сотрудников, на них необходимо всегда улыбаться, иначе компания сделает выговор или обяжет написать заявление на увольнение. После мероприятий следует просмотр политических передач Сергея Михалкова и Владимира Соловьева. Сотрудникам нельзя отвлекаться от просмотра. Мероприятия О корпоративах «Сима-Ленда» часто пишут местные СМИ. На них выступают артисты эстрады — для концертов есть отдельная площадка в офисе. На Новогоднем празднике пели Григорий Лепс, Пелагея. На тематические мероприятия приезжают и другие известные люди: Баста, Соловьев, Газманов. Выступление Басты в «Сима-Ленде». Скриншот: источник В отделах также проводятся корпоративы, участие в которых обязательно. На одном из таких, по словам экс-сотрудника, одной из работниц сделали татуировку с дельфином — логотипом «Сима-Ленда». А в один рабочий день руководство компании заказало стриптизеров в офис.

Могут проводиться религиозные мероприятия. Например, освящения помещений или крестные ходы. Также «Сима-Ленд» в 2022 году провел футбольный матч с «Уралом». На трибунах в качестве болельщиков были сотрудники компании — около 2 тыс. человек. Условия труда В течение дня работников также могут отвлекать. Например, для проведения тематических флешмобов с танцами и музыкой. Они приурочены к памятным датам и событиям. В августе 2022 года один из них прошел в поддержку президента России Владимира Путина. А в сентябре того же года провели «линейку» в честь Дня знаний. Флешмоб в честь Дня России. Скриншот: источник Некоторые сотрудники также жалуются на атмосферу в коллективе — работники устают от постоянных мероприятий. Также упоминается несоблюдение субординации со стороны начальства — оскорбления и публичная критика. Некоторое время в «Сима-Ленде» соблюдался строгий дресс-код. Девушек обязали носить юбки конкретного цвета, колготки определенной плотности и классические пиджаки. Однажды правила поменяли и заставляли носить бальные платья, которые сотрудницы покупали за свой счет. Переработки — одна из причин выгорания сотрудников. Рабочий день начинается в 9:00 с различных мероприятий. Чтобы закрыть, план большинство задерживается в офисе до 20:00, при этом последний автобус компании уезжает в 20:30. В «сезон» команда переходит на шестидневку — в субботу полный рабочий день. Переработки не оплачиваются. Также есть командировки в Китай. Однако там условия еще жестче — рабочий день с 8:00 до 23:00. Повышение в «Сима-Ленде» сопровождается проверками сотрудника на полиграфе, отказаться от которого нельзя. Менеджеры уточняют, воровал ли работник в компании и обманывал ли начальника. Некоторые сотрудники после полиграфа увольняются. Sima-Land — одна из самых успешных компаний Екатеринбурга. С каждым годом ее оборот товаров и выручка растут, делая бренд конкурентным с крупными маркетплейсами. Но опыт бывших сотрудников и неоднозначность проводимых мероприятий портят ее репутацию. Фото на обложке: официальное сообщество VK «Сима-Ленд. Начни карьеру с нами»

