17 образовательных программ для обучения цифровой трансформации

Вузы

Где: Центр развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

Для кого: Руководителей и специалистов как коммерческих компаний, так и государственных бюджетных организаций.

Цели: Понять экономическую природу цифровизации, рассмотреть опыт цифровой трансформации мировых и российских организаций, определить ориентиры цифровой трансформации для своей компании.

Чему учат: Слушатели получат ответы на вопросы: что такое новый пул информационных технологий, и чем они принципиально отличаются от существующих? В чем разница между традиционной информатизацией и цифровизацией? Что такое цифровая платформа и когда в ней появляется необходимость? Узнают, каков портрет человека в новой цифровой организации и кто такой CDO.

Лектор — Владимир Ананьин, профессор, независимый бизнес-консультант и преподаватель бизнес-школ.

Формат: Программа повышения квалификации, очная форма обучения

Длительность: 16 часов

Стоимость: 24 000 рублей

Где: Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО

Для кого: Предпринимателей, сотрудников крупных компаний и представителей малого и среднего бизнеса.

Цели: Развитие навыков ведения бизнеса в условиях цифровизации.

Чему учат: Слушатели узнают об экономических и юридических аспектах цифровизации, разберут особенности внедрения цифровых сервисов и финансовых инструментов в бизнес-процессы, научатся оценивать стоимость цифровизации компании, разовьют компетенции и навыки цифрового директора, узнают об основах маркетинга цифровых решений, договорном сопровождении digital-проекта и минимизации правовых рисков.

Научный руководитель программы — Элина Сидоренко, доктор юридических наук, руководитель рабочей группы Госдумы РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты.

Формат: Программа повышения квалификации, дистанционная форма

Длительность: 32 академических часа

Стоимость: 37 500 рублей

Где: Центр дополнительного профессионального образования РУДН

Для кого: Руководителей, менеджеров высшего и среднего звена частных и государственных организаций, занимающихся стратегическим и операционным управлением.

Цель: Сформировать знания, умения и навыки, необходимые для обеспечения эффективной цифровой трансформации бизнес-процессов организации.

Чему учат: Первый блок курса направлен на формирование методологического представления о цифровой трансформации. Во втором блоке осваиваются инструменты работы с данными и корпоративные Business Intelligence-решения (MS Power BI, Tableu и другие). В рамках третьего блока слушатели разработают собственный проект цифровизации одного или нескольких процессов своей компании. Каждый слушатель создаст готовый к реализации проект. Участники получат персональные рекомендации от членов Международного клуба работодателей и Бизнес-клуба выпускников РУДН.

Формат: Повышение квалификации, очная форма обучения

Длительность: 72 академических часа

Стоимость: 50 000 рублей

Где: Санкт-Петербургский государственный университет

Для кого: Топ-менеджеров крупных и средних компаний, владельцев бизнеса, индивидуальных предпринимателей и управленцев среднего звена.

Цель: Сформировать основные направления стратегии развития бизнеса за счет потенциала современных цифровых технологий.

Чему учат: Слушатели научатся выявлять и реализовывать возможности цифровых технологий, повышающих конкурентные преимущества компании. Программа состоит из модулей «Экономика и управление цифровым бизнесом» и «Информационные технологии и системы», включает в себя мастер-классы экспертов. Результатом обучения будет сформированная стратегия цифровой трансформации конкретного бизнеса.

Тип: Мини-МВА, очно-заочная

Длительность: от 2,5 месяцев, 180 часов (контактных — 120)

Стоимость: 75 000 рублей

Где: СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Для кого: Выпускников вузов и специалистов, входящих в кадровый резерв на управленческие должности, линейных руководителей и менеджеров проектов, специалистов предприятий, имеющих высшее образование, а также лиц, получающих высшее образование.

Цель: Приобрести компетенции для решения профессиональных менеджерских задач в условиях инновационного роста и в контексте цифровой экономики.

Чему учат: Слушатели узнают основные цели, принципы, методы и критерии эффективности формирования стратегии в глобальной инновационной экономике. Изучат особенности внедрения цифровых решений и сопровождения процессов цифровой трансформации. Научатся анализировать большие данные, применять технологии в продвижении, веб-аналитике и юзабилити. Разберутся в криптовалютах, Agile, облачном программировании и туманных вычислениях. Будут уметь оценивать применимость и перспективы использования разнообразных инструментов цифровой трансформации.

Тип: Программы профессиональной переподготовки, очно-заочная форма обучения с применением дистанционных технологий

Длительность: 324 академических часа

Стоимость: индивидуальная. Базовая — около 100 000 рублей за слушателя.

Где: Банковский институт НИУ ВШЭ

Для кого: Лиц с высшим образованием и стажем работы на управленческих должностях не менее 3-х лет.

Цель: Свести в единый набор компетенций стратегическое видение глобальной цифровой трансформации и тактические находки авторов курса — специалистов автоматизации финансового рынка.

Чему учат: Программа соответствует профессиональному стандарту «Руководитель проектов в области информационных технологий». Обучение проходит через призму реального опыта реализации проектов в Центральном Банке, «Аэрофлоте», Московской бирже, «Газпромэкспорте», ВТБ, «Газпромбанке». В процессе обучения используются модели работы с данными, разработанные преподавателями программы и запатентованные в США. В финале проходит презентация итогового проекта перед экспертным советом — ведущими специалистами направления партнерских компаний.

Тип: Программа повышения квалификации, очная форма обучения

Длительность: 4 месяца

Стоимость: 175 000 рублей

Где: РЭУ им. Г.В. Плеханова

Цель: Подготовка кадров в области цифровой трансформации бизнеса и блокчейна.

Чему учат: Учащиеся научатся планировать процессы управления жизненным циклом цифровой платформы​, управлять электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса​, вести инновационную и предпринимательскую деятельностью в сфере ИКТ, внедрять инновации для развития цифровой трансформации бизнеса​​, разрабатывать стратегии развития цифровой платформы в условиях современной глобальной экономики. Партнеры-работодатели программы — Сбербанк и Coca Cola. Преподаватели представляют компании «Альфа-банк», Сбербанк, «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» и другие.

Тип: Магистратура, очная форма обучения

Длительность: 2 года

Стоимость: 265 000 рублей

Где: Экономический факультет МГУ

Для кого: Предпринимателей и специалистов, которые хотят ими стать, а также для менеджеров и руководителей.

Цель: Сформировать предпринимателя, инноватора и менеджера, способного создавать и развивать бизнесы в условиях динамично и непредсказуемо меняющейся среды.

Чему учат: В основе программы — мировые практики систем подготовки предпринимателей и менеджеров инноваций (международная магистратура по практическому менеджменту Генри Минцберга, программы MIT Sloan School of Management, Haas Business School, Babson College). Структура программы совпадает со структурой первого года обучения МВА «Инновации и развитие бизнеса». В основе обучения — индивидуальное и командное проектирование бизнеса или стратегии его развития с дискуссиями и презентациями.

Тип: мини-MBA, смешанная форма обучения с использованием цифровых технологий

Длительность: 8 месяцев

Стоимость: 290 000 рублей

Где: Высшая школа государственного управления РАНХиГС

Для кого: Государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников подведомственных учреждений, прошедших отбор.

Цель: Разобраться в целях и задачах цифровой трансформации и роли CDTO.

Чему учат: Есть три программы повышения квалификации: «Реализация проектов цифровой трансформации», «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции», «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении»; и одна — профпереподготовки («Руководитель цифровой трансформации»). Подробное описание программ есть на сайте Центра. В подготовке программ участвуют Сбербанк, «Ростелеком», «Билайн», «Сибур», Минэкономразвития РФ и другие.

«Сегодня люди, которые работают в федеральных и региональных органах власти и в муниципалитетах, обладают очень разным уровнем профессиональной подготовки, компетенциями, управленческими навыками. У них разное отношение к цифровизации собственных процессов. Бывает и недостаток мотивации, несмотря на фактическую включенность человека в трансформационный проект.

Ввиду специфики российской госслужбы сотрудники разных органов власти в своей повседневной деятельности разделены: они не знают о том, что происходит в соседнем учреждении, не знают о похожих проектах в соседнем регионе. Встречаясь на наших программах, они становятся частью единого сообщества, которое объединяет уже тысячи человек (в 2019 году в наших программах приняли участие более 13 тысяч человек, в этом году будет не менее 9 тысяч человек). Появляется новое пространство общения и обмена опытом, что действительно влияет на мотивацию». — Ксения Ткачева, директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС.

Формат: Программа повышения квалификации и профпереподготовка, очная и дистанционная формы обучения

Длительность: от 20 до 500 академических часов, в зависимости от программы

Стоимость: по запросу (есть субсидии для определенных категорий)

Где: МФТИ

Цель: Подготовка высокоуровневых специалистов в области цифровой трансформации.

Чему учат: Программы ориентирована на формирование компетенций по внедрению технологий и инноваций, разработке цифровых стратегий бизнеса, стимулирование преобразований и создание международных проектов в сфере цифровых технологий. Профилирующие дисциплины: основы машинного обучения, математические методы прогнозирования анализ сетей и текстов, обработка естественного языка и другие.

Используются онлайн-курсы зарубежных университетов на базе платформ Coursera и EdX (курс MIT «Microeconomics», курс Arizona State University «International Business Management», курс Delft University of Technology «Project Management of Engineering Projects: Preparing for Success», курс Hong Kong Polytechnic University «Knowledge Management and Big Data in Business). В рамках программы есть возможности для прохождения стажировок за рубежом. Обучение ведется на английском языке.

Тип: магистратура, совмещение онлайн и очного обучения

Длительность: 2 года

Стоимость: по запросу

Платформы и компании

Где: Платформа «Открытое образование» / Coursera

Цель: Познакомить слушателей с цифровой трансформацией в бизнесе

Чему учат: Курс от Санкт-Петербургского государственного университета рассказывает о цифровой трансформации как об оптимизации бизнес-модели с помощью цифровых технологий. Состоит из тем: «Процессы цифровой трансформации», «Цифровые бизнес-модели», «Стратегия цифровой трансформации», «Готова ли компания к цифровой трансформации?», «Цифровые двойники».

Лекторы — кандидаты физико-математических и экономических наук, а также заместитель директора департамента вычислительной биологии компании BIOCAD.

Формат: Дистанционный

Длительность: 10 недель

Стоимость: бесплатно

Где: Образовательная платформа Stepik

Цель: Рассказать о технологических трендах, векторах развития цифровой экономики, изменениях на рынках труда, а также о компетенциях, необходимых для успешной реализации цифровой трансформации.

Чему учат: Курс от Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. Слушателей знакомят с основными областями, технологиями и компетенциями, необходимыми для реализации проектов в сфере цифровой экономики, со способами поиска и развития талантов, с методами управления изменениями в цифровых проектах, с основами работы с данными.

Формат: Дистанционный

Длительность: по мере прохождения

Стоимость: бесплатно

Где: «Нетология»

Для кого: Руководителей, менеджеров и владельцев бизнеса.

Цель: Научить использовать инновации для развития бизнеса.

Чему учат: Программа поможет усилить команду, лидерские качества и построить стратегию развития бизнеса в цифровой среде уже в процессе обучения. В основе курса — разбор кейсов. Вместе с международными преподавателями из таких бизнес-школ и университетов, как INSEAD, University of Cambridge и Cornell University, учащиеся изучают западные методики, а затем вместе с российскими топ-менеджерами адаптируют их к российским реалиям.

Про личный опыт в управлении бизнесом рассказывают эксперты из YouDo, Promobot, Unilever, ABBYY и других компаний. Программу можно пройти как полностью, так и выбрав нужные для конкретной задачи бизнеса-модули. В конце обучения каждый студент имеет готовую стратегию трансформации своего бизнеса.

Тип: Программа профессиональной переподготовки, дистанционный формат обучения

Длительность: 10 месяцев

Стоимость: 650 000 рублей

Где: Корпоративный университет Сбербанка

Для кого: Лидеров, заинтересованных в развитии государственных услуг или своей компании через внедрение новых цифровых технологий.

Цель: Подготовить лидеров цифровой трансформации, способных ставить и решать задачи цифровизации бизнеса и госуправления от стратегии до внедрения продукта.

Чему учат: Участники получат полный набор инструментов реализации цифрового проекта и формирования команды, научатся находить и применять лучшие практики для цифровой трансформации. Также на программе тренируются личностные, командные, коммуникативные навыки ведения сложных переговоров.

Среди преподавателей — профессионалы АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», а также внешние эксперты: Евгений Соколов (старший дата-сайентист в «Яндекс.Дзен»), Адель Валиуллин (исполнительный директор департамента анализа данных и моделирования АО «Газпромбанк») и другие. Результаты обучения будут интегрированы в итоговый проект.

Формат: Программа профессиональной переподготовки, очно-заочная форма обучения

Длительность: 505 академических часов (8 модулей, 4 из них очные)

Стоимость: 990 000 рублей (проживание и питание на очных модулях включены в стоимость)

Где: кампус бизнес-школы «Сколково»

Для кого: Директоров и команд по цифровой трансформации компаний (СDTO).

Цель: Формирование комплексного видения основ цифровой трансформации: от технологических трендов, новых бизнес-моделей, управления на основе данных до трансформации организационной структуры, корпоративной культуры, HR и личной трансформации.

Чему учат: Первая CDTO-программа на российском рынке. Состоит из четырех модулей: глобальный контекст цифровой трансформации и трансформация бизнес-моделей, управление на основе данных и способы повышения эффективности компаний, продуктовое управление и организационная трансформация, управление изменениями и переход к цифровой компании. В программу также входит международный модуль.

Среди экспертов — профессора зарубежных университетов, представители топ-менеджмента, лидеры технологических направлений и директора по цифровой трансформации компаний «Норникель», Amazon, Schneider Electric, Siemens, SAP и других. Статус выпускника программы дает доступ к экосистеме и закрытому обществу бизнес-школы «Сколково», а также клубу лидеров цифровой трансформации выпускников программы. Обучение ведется на русском и английском языках (с переводом).

Тип: Программа профессиональной переподготовки, очно-дистанционный формат обучения

Длительность: 400 часов (5 месяцев)

Стоимость: 1 500 000 рублей

Где: КРОК

Для кого: Компаний на разных стадиях цифровизации.

Цель: Обучить руководителей и помочь командам трансформации понять на старте, как эффективно организовать процесс, какие инструменты использовать, как оценивать результаты и избежать типичных ошибок.

Чему учат: На программе обучают технологическим основам цифровой трансформации, управлению инновациями и изменениями, работе с людьми в период трансформации, целеполаганию и управлению по целям. Курсы имеют модульную структуру: сначала идет стартовое обучение с основными понятиями и подходами к цифровой трансформации, затем учащиеся могут выбирать более глубокое погружение в наиболее интересные темы (например, механизмы работы цифровых инструментов и процессов, создание внутреннего transformation-офиса, трансформация определенной функции внутри компании, работа с корпоративным майндсетом).

Преподаватели на курсах — эксперты КРОК, обладающие практическим опытом в цифровой трансформации, а также эксперты со стороны заказчиков, которые делятся опытом и тенденциями в своих профессиональных отраслях.

Тип: Повышение квалификации

Длительность: от 3-х дней, дистанционный формат обучения

Стоимость: по запросу

Где: KMDA

Для кого: Компаний на разных стадиях цифровизации.

Цель: Помочь компаниям развить команды трансформации внутри организации, которые смогут успешно реализовать стратегические улучшения.

Чему учат: Управлению клиентским опытом, использованию данных, развитию человеческого капитала и цифровой культуры, управлению продуктами и сервисами, цифровизации бизнес-процессов, методам технологического сотрудничества, разработке дорожной карты трансформации и так далее. Работа с командой ведется преимущественно дистанционно, процесс обучения интегрирован в реальные проекты компании.

При подготовке использовался опыт работы KMDA над цифровой трансформацией российских компаний, рассматривались кейсы мировых корпораций. Среди партнеров: Ecco, Samsung, Hoff, re:Store и другие.

Тип: Повышение квалификации

Длительность: 5-6 месяцев, но можно приобретать отдельные модули

Стоимость: по запросу

Комментарии экспертов

— Что такое цифровая трансформация?

Александр Тихонов, генеральный директор SAS в России и СНГ

Под цифровой трансформацией подразумевают много чего. Например, процесс перехода на дистанционное обучение и удаленный режим работы этой весной тоже подпадает под это понятие. Имеют в виду и автоматизацию внутренних процессов на производствах и в компаниях. В этом случае трансформация обеспечивает оптимизацию человеческих ресурсов и повышение эффективности.

Например, в страховании можно сократить время урегулирования убытков, снизить стоимость полисов для благонадежных клиентов; в банках — автоматизировать выявление мошенничества, делать это оперативнее. Так или иначе, цель цифровой трансформации — в повышении эффективности процессов работы, в их модернизации и большей отдаче.

Полина Хабарова, директор по трансформации бизнеса, HR-директор ИТ-компании КРОК

Цифровая трансформация — закономерный ответ государственных и частных организаций на вызовы времени, другими словами — процесс адаптации к новым потребностям клиентов и конъюнктуре рынка. Она необходима для резкого повышения конкурентоспособности за счет запуска новых бизнес-моделей в режиме онлайн, формирования цифровой экосистемы партнеров, упрощения и оптимизации цепочки создания ценности на всех этапах — от роботизации внутренних процессов до выявления новых возможностей на основе данных.

Мария Еремцова, директор по развитию бизнес-интегратора Ctrl2GO

Цифровая трансформация — это не дань моде, а фундаментальные изменения в бизнесе, которые подстегиваются быстрорастущими запросами клиентов, развитием новых технологий и ростом конкуренции. Автоматизация уже решила ряд задач по повышению эффективности и прозрачности процессов на промышленных предприятиях. Использование цифровых технологий помогает осуществить следующий рывок вперед и опередить конкурентов.

— С чего начинается цифровая трансформация?

Александр Тихонов, генеральный директор SAS в России и СНГ

Цифровые преобразования иногда начинаются с человека, который приходит с понимаем, что компания может извлечь пользу из данных, сэкономить ресурсы, сократить время вывода продукта на рынок и увеличить прибыль. Это может быть заложено в миссии компании — делать что-то для общего блага. А иногда цифровая трансформация — модная идея, о которой говорят все, включая органы власти.

Полина Хабарова, директор по трансформации бизнеса, HR-директор ИТ-компании КРОК

Цифровая трансформация начинается с осознания того, что рост и развитие компании замедлились или вовсе остановились, компания теряет молодую аудиторию, перестала или вот-вот не сможет отвечать современным реалиям. Все эти факторы не обязательно проявляются одновременно, но драйвером для начала реформ должно быть что-то весомое. Трансформация требует поддержки 80% топ-менеджмента.

Мария Еремцова, директор по развитию бизнес-интегратора Ctrl2GO

Для меня лично цифровая трансформация начинается не с внедрения ИТ-решений и новых технологий, а с людей. Потому что именно они становятся драйверами важных перемен. Это процесс непростой и небыстрый, он сопряжен с естественной предрасположенностью людей к сопротивлению изменениям. Поэтому главный механизм настройки команды — change management, а он более или менее универсален для любой отрасли.

В бизнесе очень велика роль личности, особенно первых лиц. Большинство кейсов трансформаций в российских компаниях начинаются с того, что появляется заказчик в виде топ-менеджера, который объявляет, что это нужно, задает верхнеуровневые цели и новый вектор развития компании.

Но находясь внутри корпораций, я часто видела, что именно простые сотрудники, заряженные идеей, наталкивали руководство на то, что стоит что-то менять. Лидер сегодняшнего дня прислушивается к команде, а решения принимаются в том числе на основе данных.

Есть пул профессий и экспертов, которые очень традиционны до сих пор. Из нашего опыта самое сложное — это проводить трансформацию в индустриальных компаниях. Вот здесь нужна очень сильная команда и политическая воля. Препятствия часто внутри нас самих, большой барьер — это старая инфраструктура, сложный ИТ ландшафт, неэффективные процессы, правила взаимодействия. Со всем этим нужно разбираться комплексно, экологично проводя изменения на каждом этапе, каждом объекте.

— Какие процессы стоит трансформировать?

Александр Тихонов, генеральный директор SAS в России и СНГ

Если лет 5-10 лет назад было актуально внедрение систем для оцифровки данных и сбора данных, то сейчас как никогда важно внедрение аналитических инструментов, которые помогали бы принимать обоснованные решения. Производительность и эффективность любой компании может быть повышена грамотным подходом к использованию данных. Нет такой отрасли, где аналитика бессильна.

И даже если посмотреть, как компании справляются с последствиями пандемии, видно, что там, где налажена работа с данными, где внедряют моделирование, прогнозирование, быстрее приспосабливаются к новым условиям работы и адаптируются к новым требованиям.

Полина Хабарова, директор по трансформации бизнеса, HR-директор ИТ-компании КРОК

Точно уже можно трансформировать все процессы, которые находятся в непосредственном управлении компании: взаимодействие с клиентами, операционная эффективность, запуск новых бизнесов. Более сложно пока движется трансформация процессов, которые требуют партнерства и коллаборации с большим количеством участников рынка, а также которые зависят от внешнего регулирования.

Мария Еремцова, директор по развитию бизнес-интегратора Ctrl2GO

Цифровые технологии эффективно показали себя в банках, медиа, ритейле, телекоме; настало время для более консервативных отраслей. Да и сами технологии стали дешевле и быстрее в разработке. К примеру, с помощью накопленных данных и математических алгоритмов можно осуществлять предиктивный анализ сбоев оборудования, помогать производству минимизировать риски, оптимизировать графики ремонтов и осуществлять мониторинг их качества.

Также активно цифровизируются все процессы, связанные с созданием умного производства: анализ данных от оборудования и систем для принятие решений на их основе (ТОиР), роботизация цехов, процессы поставки и отгрузки готовой продукции, контроля качества исходного сырья и материалов, управление технологическими режимами на предприятиях. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия проигрывает практически всем странам, кроме Мексики, по производительности труда.

Зачастую предприятиям трудно подступиться к старту, так как не хватает компетенций. В этом случае целесообразно обратиться к опыту внедрения цифровой трансформации в передовых отраслях, таких как нефтегаз, транспорт и машиностроение, энергетика, и, конечно же, привлечь экспертов для быстрого старта этого процесса.

— Как обстоят дела с кадрами в сфере цифровой трансформации?

Александр Тихонов, генеральный директор SAS в России и СНГ

Грамотных специалистов в области данных с каждым днем становится все больше. Но потребность в таких кадрах растет быстрее, чем вузы и спецкурсы их готовят. Для качественной цифровой трансформации у людей должно быть видение конечного результата и понимание того, как все должно работать. В этом случае становится понятно, какие есть варианты, как это можно сделать, какие навыки нужны и где их получать.

Полина Хабарова, директор по трансформации бизнеса, HR-директор ИТ-компании КРОК

Тему цифровой трансформации для России все еще можно назвать новой — людей, которые качественно бы разбирались в ней, пока не хватает. При этом многие действительно хотят быть профессионалами в теме — это видно по балансу спроса и предложения на образовательные программы в области цифровой трансформации.

Хорошими трансформаторами становятся люди с техническим бэкграундом, с большим опытом в бизнесе и работе с персоналом. Недавно в совместном исследовании КРОК, PWC, IDC и платформы Digital Leader профессию «директор по трансформации» назвали одной из самых востребованных в ближайшее десятилетие.

Виктор Яковлев, сооснователь агентства цифровой трансформации бизнеса Leo Agency

Поскольку цифровая трансформация считается самым популярным бизнес-трендом в России, сегодня существует множество образовательных программ и курсов по цифровой трансформации бизнеса. Но цифровизация — это сложный комплексный процесс, который затрагивает все элементы организации, и, в таком случае, требуется специалист, который как минимум хорошо разбирается в трех предметных областях — в продукте с точки зрения бизнеса, IT и маркетинге, а также имеет достаточный практический опыт в трансформации бизнеса.

На сегодняшний день такие специалисты — большая редкостью, учитывая, что компаний, которые уже прошли цикл трансформации, очень мало. В условиях растущего спроса на цифровую трансформацию, в том числе из-за коронакризиса, ценность экспертов в этой области растет.

— Как выбрать программу для обучения?

Антон Ермаков, ру­ково­дитель груп­пы циф­ро­вых ини­циа­тив Comindware

Цифровая трансформация — это, в первую очередь, история про изменение подхода к организации работы, а потом уже про бизнес-процессы. Поэтому базовыми здесь являются знания бизнес-администрирования, навыки убеждения, а технологическая подготовка — второстепенной.

Любая трансформация начинается «на бумаге», с процессной архитектуры, с моделирования бизнес-процессов, в том числе сквозных, затрагивающих разные отделы. Основные затруднения возникают в процессе опытной эксплуатации, когда первоначально выстроенная модель проходит проверку в реальных условиях и ее нужно оптимизировать. В результате по-настоящему работоспособной может оказаться только десятая или двадцатая по счету версия. Поэтому при выборе программы обучения я бы ориентировался на два пункта.

Во-первых, наличие в программе обучения общепризнанных стандартов описания процессов, вроде BPMN 2.0. Это позволит специалисту однозначно доносить свои идеи и обмениваться ими не только с коллегами, но и внешними экспертами, заимствовать их опыт. Во-вторых, обязательно наличие практического блока, в котором студенты могут под супервизией преподавателя автоматизировать один из процессов или группу процессов в своей компании. На этот блок, по-хорошему, должно отводиться не менее 30% времени. Обзор же конкретных платформ и навыки работы в них — это, безусловно, полезно, но далеко не главное. Тем более, что многие платформы сейчас строятся на принципах low-code и визуальных редакторов.

Елена Солдатова, генеральный директор компании Soldes

Начать надо с формулирования четкой стратегической задачи. Цифровая трансформация — это прикладной инструмент управления изменениями, «прикладывать» этот инструмент надо к конкретным целям. Например, цель — удвоить выручку за счет продажи своим клиентам новых цифровых продуктов за три года. Из цели сразу становиться понятно, какой набор компетенций должен быть у команды проекта.

После составления набора компетенций целесообразно выбирать программы обучения. Обратите внимание, что чаще всего понадобиться несколько программ, так как чем выше универсальность обучения, тем ниже прикладная ценность в конкретной отрасли.

Ольга Молярчук, заместитель директора по развитию МДТ «Цифра»

В обучении важен акцент на умения и навыки трансформации бизнеса, а уже после — знания в ИТ. Нужно, чтобы программа содержала практические кейсы и касалась изучения международной практики.

Стратегию бизнеса определяет не только генеральный директор, но и члены совета директоров или аналогичного органа. У них должно быть понимание, как трансформироваться. Но все-таки CDTO (директор по цифровой трансформации) является проводником стратегии в жизнь. От того, насколько качественно и обоснованно он сделает предложения, зависит выбор стратегических направлений.

