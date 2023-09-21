Топ-5 навыков для специалиста по цифровой трансформации

По мере того как продолжается путь цифровой трансформации, компаниям требуются сотрудники, которые обладают определенными навыками. Артем Петров, директор по ИТ ГК «Русагро», рассказал, какие навыки стоит развивать специалисту по цифровой трансформации, чтобы оставаться высококвалифицированным сотрудником и выдерживать конкуренцию.

ИТ-сфера очень востребована на рынке труда. По итогам июля 2023 года годовой прирост вакансий составил 3,4 раза. Популярность отрасли порождает также повышенную конкуренцию среди соискателей. Если в июне 2021 года на одну вакансию приходилось около трех резюме, то сейчас — более шести.

Понимать бизнес-процессы и ориентироваться в новейших цифровых технологиях

Цифровая трансформация — это фактически построение новой бизнес-модели, когда привычные процессы меняются за счет применения цифровых технологий. В этом контексте специалисту по цифровой трансформации важно, с одной стороны, знать текущие бизнес-процессы компании, а с другой — разбираться в новейших цифровых технологиях.

Объединение этих навыков дает возможность для создания новой ценности и роста прибыли.



Ярким примером может служить сельское хозяйство. Искусственный интеллект уже ворвался в отрасль и способствует развитию высокотехнологичного бизнеса.

Например, раньше в поле выезжали специалисты-агрономы, которые снимали данные о посевах и вредителях, а затем везли показатели в лабораторию, чтобы сделать растворы по защите растений. Сейчас облет и сбор информации совершают дроны, оценка состояния посевов выполняется с помощью искусственного интеллекта. Приготовление раствора также происходит автоматически на основании данных нейросети.

И это только начало. По прогнозам Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, спрос российской отрасли сельского хозяйства на ИИ-решения к 2030 году достигнет 86 млрд руб., что в 20 раз больше по сравнению с данными 2020 года (3,9 млрд руб.).

Развивать креативное мышление

Способность думать за пределами установленных рамок и генерировать новые идеи — навыки, которые необходимы во всех сферах жизни, в том числе в мире цифровой трансформации. Чтобы создать или внедрить нечто инновационное, требуется не меньше творческих сил и вдохновения, чем в других областях. Идея — корень будущего цифрового продукта.



Легче всего за рамки стандартного понимания процессов выходят молодые специалисты. На них влияет современное образование, меняющиеся технологии, с которыми они сталкиваются ежедневно, а также отсутствие страха и предубеждений. Навык мыслить out of the box нестандартно, нетривиально — перевод с англ. и отказываться от традиционных подходов и стереотипов помогает им найти удачное решение.

При этом необязательно создавать что-то глобальное. Главное, чтобы результат деятельности приносил пользу: позволял экономить ресурсы, оптимизировать процессы и повышать эффективность. По опыту знаю, что работа со студентами дает хорошие результаты. Мы часто вовлекаем их в рабочие группы именно с целью получить свежий взгляд на проблему и найти нестандартное решение.

Быстро учиться новому и адаптироваться к изменениям

Cегодня цифровизация протекает в новых условиях. Из-за санкционных ограничений с российского рынка ушли иностранные ИТ-вендоры — 56% организаций оказались отрезаны от техподдержки, возникли вопросы с продлением услуг и стоимостью лицензий.

Однако у 66% компаний планы по цифровизации бизнеса остались прежними, 6% компаний увеличили инвестиции в цифровые инициативы, и лишь 18% пошли по пути сокращения бюджета.

В постоянно меняющихся условиях важно продолжать изучать технологические тренды, анализировать современные бизнес-модели и искать актуальные решения. В хорошем смысле быть «голодным до нового».

По мнению экспертов НИУ ВШЭ, российский бизнес в 2022 году показал высокий адаптационный потенциал. Компании (28%) смогли использовать новые возможности, почти каждая десятая фирма (9%) нарастила долю на традиционных рынках, 7% предприятий нашли ниши для новых продуктов, 6% вышли на новые рынки, 4% привлекли квалифицированные кадры.

Исследования показывают, что 5 670 тыс. топ-менеджеров считают навык быстрой адаптации необходимым. Цифровизацию не остановить, а предугадать дальнейшие изменения общественно-политической и социальной жизни невозможно.

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Уметь делиться знаниями и опытом

Существует большое количество профильных мероприятий, в которых можно принять участие и выступить с докладом об интересных проектах и результатах. Когда человек говорит о своих достижениях и созданных продуктах, то через вопросы и комментарии коллег автоматически узнает для себя что-то новое.

Например, на конференциях часто выступают представители ведущих ИТ-компаний, говорят о методах повышения эффективности бизнеса с помощью технологий, передовых разработок, проводятся стратегические сессии. В формате ИТ-хакатонов эксперты могут проверить собственные навыки и показать свою экспертизу, а компании — найти свежие решения для бизнеса и талантливых специалистов.

Таким образом, отдавая свои знания, вы значительно больше получаете — это приятный парадокс.

Развивать лидерские качества

В период цифровой трансформации компании сталкиваются с более динамичной конкурентной средой. Скорость и сложность технологических изменений требуют от специалиста личного примера. Поэтому важным навыком остается способность вести команду, мотивировать и брать на себя ответственность в принятии решений.

В области цифровой трансформации неизбежны промежуточные неудачи. Бывает, что инвестиции не оправдываются. Важно не бояться падений, грамотно доносить команде цели их работы и верить в финальный успех. Лидер способен убедить окружающих в необходимости изменений, дать уверенность в новых решениях, в том числе в условиях неопределенности.

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Как и где приобрести недостающие навыки

Непрерывное саморазвитие — ключ к наработке недостающих навыков. Существует ряд проверенных инструментов, которые позволяют заполнить пробелы. Например, различные образовательные платформы, где можно пройти широкий спектр курсов по цифровой трансформации и инновациям.

Важен также практический опыт. Для студентов — это стажировки и практики. К примеру, мы совместно с Белгородским государственным аграрным университетом имени В. Я. Горина запустили программу Rusagro Camp, где студентов-агрономов обучают цифровым технологиям. Ребята на практике работают с дронами и нейросетями.

«Росатом» также приглашает пройти ИТ-стажировки в атомной отрасли студентов, выпускников вузов и специалистов с опытом работы. Менеджеры высшего звена могут получить очно-заочное образование в Центре подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, бизнес-школе «Сколково» или банковском институте НИУ ВШЭ.

Конечно, важны профильные семинары и конференции по цифровой трансформации, где можно услышать чужой опыт и найти ответы на вопросы. Кроме того, все более распространенным становится инструмент менторства. В конечном итоге выбор подхода зависит от вашего стиля обучения, доступного времени и ресурсов.

Стартовал прием заявок на RB Digital Awards 2024. Подать заявку можно до 1 декабря 2023 года

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