Топ-5 навыков для специалиста по цифровой трансформации

Понимать бизнес-процессы и ориентироваться в новейших цифровых технологиях

Цифровая трансформация — это фактически построение новой бизнес-модели, когда привычные процессы меняются за счет применения цифровых технологий. В этом контексте специалисту по цифровой трансформации важно, с одной стороны, знать текущие бизнес-процессы компании, а с другой — разбираться в новейших цифровых технологиях.

Объединение этих навыков дает возможность для создания новой ценности и роста прибыли.



Ярким примером может служить сельское хозяйство. Искусственный интеллект уже ворвался в отрасль и способствует развитию высокотехнологичного бизнеса.

Например, раньше в поле выезжали специалисты-агрономы, которые снимали данные о посевах и вредителях, а затем везли показатели в лабораторию, чтобы сделать растворы по защите растений. Сейчас облет и сбор информации совершают дроны, оценка состояния посевов выполняется с помощью искусственного интеллекта. Приготовление раствора также происходит автоматически на основании данных нейросети.

И это только начало. По прогнозам Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, спрос российской отрасли сельского хозяйства на ИИ-решения к 2030 году достигнет 86 млрд руб., что в 20 раз больше по сравнению с данными 2020 года (3,9 млрд руб.).

Развивать креативное мышление

Способность думать за пределами установленных рамок и генерировать новые идеи — навыки, которые необходимы во всех сферах жизни, в том числе в мире цифровой трансформации. Чтобы создать или внедрить нечто инновационное, требуется не меньше творческих сил и вдохновения, чем в других областях. Идея — корень будущего цифрового продукта.



Легче всего за рамки стандартного понимания процессов выходят молодые специалисты. На них влияет современное образование, меняющиеся технологии, с которыми они сталкиваются ежедневно, а также отсутствие страха и предубеждений. Навык мыслить out of the box нестандартно, нетривиально — перевод с англ. и отказываться от традиционных подходов и стереотипов помогает им найти удачное решение.

При этом необязательно создавать что-то глобальное. Главное, чтобы результат деятельности приносил пользу: позволял экономить ресурсы, оптимизировать процессы и повышать эффективность. По опыту знаю, что работа со студентами дает хорошие результаты. Мы часто вовлекаем их в рабочие группы именно с целью получить свежий взгляд на проблему и найти нестандартное решение.

Быстро учиться новому и адаптироваться к изменениям

Cегодня цифровизация протекает в новых условиях. Из-за санкционных ограничений с российского рынка ушли иностранные ИТ-вендоры — 56% организаций оказались отрезаны от техподдержки, возникли вопросы с продлением услуг и стоимостью лицензий.

Однако у 66% компаний планы по цифровизации бизнеса остались прежними, 6% компаний увеличили инвестиции в цифровые инициативы, и лишь 18% пошли по пути сокращения бюджета.

В постоянно меняющихся условиях важно продолжать изучать технологические тренды, анализировать современные бизнес-модели и искать актуальные решения. В хорошем смысле быть «голодным до нового».

По мнению экспертов НИУ ВШЭ, российский бизнес в 2022 году показал высокий адаптационный потенциал. Компании (28%) смогли использовать новые возможности, почти каждая десятая фирма (9%) нарастила долю на традиционных рынках, 7% предприятий нашли ниши для новых продуктов, 6% вышли на новые рынки, 4% привлекли квалифицированные кадры.

Исследования показывают, что 5 670 тыс. топ-менеджеров считают навык быстрой адаптации необходимым. Цифровизацию не остановить, а предугадать дальнейшие изменения общественно-политической и социальной жизни невозможно.

Уметь делиться знаниями и опытом

Существует большое количество профильных мероприятий, в которых можно принять участие и выступить с докладом об интересных проектах и результатах. Когда человек говорит о своих достижениях и созданных продуктах, то через вопросы и комментарии коллег автоматически узнает для себя что-то новое.

Например, на конференциях часто выступают представители ведущих ИТ-компаний, говорят о методах повышения эффективности бизнеса с помощью технологий, передовых разработок, проводятся стратегические сессии. В формате ИТ-хакатонов эксперты могут проверить собственные навыки и показать свою экспертизу, а компании — найти свежие решения для бизнеса и талантливых специалистов.

Таким образом, отдавая свои знания, вы значительно больше получаете — это приятный парадокс.

Развивать лидерские качества

В период цифровой трансформации компании сталкиваются с более динамичной конкурентной средой. Скорость и сложность технологических изменений требуют от специалиста личного примера. Поэтому важным навыком остается способность вести команду, мотивировать и брать на себя ответственность в принятии решений.

В области цифровой трансформации неизбежны промежуточные неудачи. Бывает, что инвестиции не оправдываются. Важно не бояться падений, грамотно доносить команде цели их работы и верить в финальный успех. Лидер способен убедить окружающих в необходимости изменений, дать уверенность в новых решениях, в том числе в условиях неопределенности.

Как и где приобрести недостающие навыки

Непрерывное саморазвитие — ключ к наработке недостающих навыков. Существует ряд проверенных инструментов, которые позволяют заполнить пробелы. Например, различные образовательные платформы, где можно пройти широкий спектр курсов по цифровой трансформации и инновациям.

Важен также практический опыт. Для студентов — это стажировки и практики. К примеру, мы совместно с Белгородским государственным аграрным университетом имени В. Я. Горина запустили программу Rusagro Camp, где студентов-агрономов обучают цифровым технологиям. Ребята на практике работают с дронами и нейросетями.

«Росатом» также приглашает пройти ИТ-стажировки в атомной отрасли студентов, выпускников вузов и специалистов с опытом работы. Менеджеры высшего звена могут получить очно-заочное образование в Центре подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, бизнес-школе «Сколково» или банковском институте НИУ ВШЭ.

Конечно, важны профильные семинары и конференции по цифровой трансформации, где можно услышать чужой опыт и найти ответы на вопросы. Кроме того, все более распространенным становится инструмент менторства. В конечном итоге выбор подхода зависит от вашего стиля обучения, доступного времени и ресурсов.

Фото на обложке: Unsplash.com