Новая фабрика BMW не существует в реальной жизни, но все равно меняет автопром

BMW заключила партнерство с Nvidia для создания цифровой копии завода электромобилей. Технология не только экономит компании миллионы долларов, но и помогает предвидеть серьезные проблемы.

Строительство автомобильного завода — один из самых сложных и дорогих проектов, которые только можно себе представить. Сама фабрика представляет собой гигантскую машину, где тысячи людей, роботов и механизмов должны двигаться в безупречном танце, чтобы превратить 30 тысяч отдельных деталей в один автомобиль. Каждую минуту с конвейера сходит одна машина.

Перед тем, как приступить к строительству фабрики, тысячи инженеров готовят миллионы чертежей в CAD и проводят тысячи часов на совещаниях. Хуже того, они знают, что несмотря на тщательное планирование, после открытия обнаружится длинный список ошибок, до устранения которых компания каждый день будет терять миллионы долларов.

Во всяком случае, так было раньше.

Все это скоро изменится благодаря первому в мире виртуальному заводу, идеальному цифровому двойнику будущего завода BMW площадью 400 га в Дебрецене, Венгрия. Как сообщается, он откроется в 2025 году и будет производить около 150 тысяч автомобилей в год.

Росс Крамбергар и Рев Лебаредян объяснили, как он будет работать. Крамбергар, который занимается геометрическим моделированием для виртуального ввода в эксплуатацию в BMW, провел последние два года, создавая полностью цифровую версию венгерского завода с Лебаредяном, вице-президентом по Omniverse и технологиям моделирования в Nvidia.

Nvidia, известная в основном производством игровых видеокарт и созданием впечатляющих технологий ИИ, уже много лет разрабатывает Omniverse. Это кастомная метавселенная, предназначенная для планирования и оптимизации промышленных процессов, которая может сэкономить бизнесу миллионы долларов.

Иными словами, это полная противоположность метавселенной Марка Цукерберга — бессмысленной игровой площадки для несуразных человечков.

«Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются промышленные компании, заключается в том, что они на самом деле не могут увидеть, будет ли их завод работать, пока они его не построят», — говорит Лебаредян.

Превращая дизайн в нечто, что можно смоделировать и запустить внутри компьютера, такие компании, как BMW, получают возможность тестировать вещи в цифровом виде, прежде чем создавать их в реальности. Таким образом они выявляют тысячи потенциальных проблем, прежде чем будет заложен первый камень здания.

Больше, чем игра

Omniverse похожа на чрезвычайно сложную видеоигру, которая постоянно существует в облаке. У каждого предмета из реального мира есть трехмерный аналог, который действует точно так же, как его физическая версия.

BMW впервые изучила программное обеспечение для создания цифровых двойников, когда пару лет назад заключила партнерство с Unreal Engine для создания 3D-фабрик. Однако это программное обеспечение предназначено для игр и не совсем подходит для моделирования реальной фабрики с миллиардами параметров.

Чтобы полностью понять, как может вести себя фабрика, проектировщики должны использовать программы, которые точно спланируют все необходимые элементы, от электрических систем и робототехники до оснастки, логистики и даже анализа рабочего процесса, который измеряет, как перемещается рабочий и где должны находиться инструменты и детали для эффективного выполнения задачи.

Заключив партнерство с Nvidia, BMW нашла компанию, которой это по силам. Omniverse позволяет BMW объединять сложные базы данных в одну гигантскую — живую фабрику в облаке. Это позволяет каждому видеть в режиме реального времени, что происходит с работой друг друга.

Эффект, по словам Крамбергара, заключается в том, что это ускоряет командную работу. У проектировщиков появляется гораздо больше времени для комфортного соблюдения сроков, они испытывают меньше давления, а работают гораздо лучше.

Исправление недочетов

По словам Лебаредяна, визуальное взаимодействие в режиме реального времени, при котором все координируется внутри единой модели, автоматически помогает быстрее обнаруживать потенциальные проблемы.

«Как только вы решаете разместить роботов в реальном мире, это становится дорого, и любые задержки или проблемы в конечном итоге обходятся вам в миллионы долларов», — говорит Лебаредян. Важно выявлять эти ошибки заводского проектирования на ранней стадии, потому что их, как правило, легко исправить. Если не поймать их в Omniverse, можно потерять кучу денег.

«Когда мы закрываемся на две недели, в это время мы вообще не зарабатываем никаких денег. И мы не можем вернуть это время назад» — объясняет Крамбергар. По его словам, каждая минута простоя по цене равна потерянному автомобилю, потому что заводы выпускают по одной машине примерно каждую минуту.

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Однако настоящее испытание для Omniverse происходит сейчас на их новом венгерском заводе, первом, для которого был сделан настоящий цифровой двойник. Это также будет первый случай, когда все команды BMW смогут использовать цифрового двойника после длительного периода бета-тестирования.

В ближайшие месяцы BMW и Nvidia планируют продолжать добавлять новые возможности, такие как моделирование реальных рабочих, которые работают и перемещаются по заводу, как это делали бы реальные люди.

В конечном счете, цифровой завод-близнец BMW станет не просто системой для проектирования и тестирования заводов.

Цель состоит в том, чтобы создать упрощенный рабочий процесс, при котором любое изменение на физическом заводе приведет к обновлению виртуального завода, а любое изменение в виртуальном заводе обновит 3D-базы данных, используемые командами дизайнеров BMW. Как только все эти уровни будут установлены, следующим этапом станет интеграция Omniverse с ИИ, который поможет оптимизировать физический мир.

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