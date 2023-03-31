История блокчейна TON: проблемы с законом, перезапуск и интеграция с Telegram

В 2019 году разработанный братьями Николаем и Павлов Дуровым блокчейн столкнулся с серьезными обвинениями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что привело к полной остановке работы над проектом. Тем не менее, сегодня TON живее всех живых: как блокчейну удалось успешно перезапуститься и сохранить доверие пользователей?

TON — один из самых обсуждаемых блокчейнов в мире. По сути, проект братьев Дуровых представляет собой целую экосистему, в которой есть место не только криптовалюте, но и ответвлениям в виде NFT и DeFi.

TON долго разгонялся, обещая инвесторам золотые горы, однако запуск блокчейна оказался непростым: в 2019 году проект едва не закрылся из-за проблем с регулятором США. Рассмотрим основные этапы развития блокчейна.

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Начало

TON появился в 2017 году. Тогда в декабре Павел Дуров объявил о планах по созданию блокчейн-платформы, и уже через месяц Telegram удалось привлечь $1,7 млрд инвестиций через первичное размещение монет (ICO) для финансирования разработки TON. Это ICO было одним из крупнейших в истории, что вызвало большой ажиотаж в криптосообществе.

Тогда предполагалось, что платформа Telegram Open Network (TON) позволит пользователям отправлять и получать платежи с помощью собственной криптовалюты Gram. Эта возможность выделялась как главная цель проекта.

Разработка блокчейна продвигалась быстро, и в сентябре 2019 года Telegram объявил, что TON готов к запуску. Несмотря на оптимизм создателей, старт пришлось отложить. Причиной стал иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Конфликт с властями США

По мнению регулятора, токены Gram — ценные бумаги, потому что они подразумевают инвестирование денег в общее предприятие с ожиданием прибыли. Комиссия по ценным бумагам и биржам посчитала, что Telegram продал токены инвесторам, пообещав их рост в цене в ббудушем.

Представители Telegram, с другой стороны, утверждали, что токены будут использоваться в качестве средства обмена, а не инвестиций.

Юридическая битва между регулятором и Telegram началась в 2019 году и продолжалась в течение нескольких месяцев. В марте 2020 года федеральный судья удовлетворил просьбу Комиссии по ценным бумагам и биржам о предварительном судебном запрете, приостановив выпуск токенов Gram и фактически прекратив планы Telegram запустить собственную криптовалюту.

Павел Дуров объявляет о закрытии проекта TON / Durov’s Channel

Тогда же Telegram объявил о прекращении дальнейшей разработки TON. Павел Дуров заявил, что это решение было принято после того, как компания потратила на проект более $400 млн и исчерпала все возможности для решения юридических вопросов с властями США.

Передача технологии сообществу

Несмотря на неудачу, проект TON не умер. В мае 2020 года команда анонимных разработчиков запустила собственную версию блокчейна под названием Free TON. Проект был разработан с использованием открытого кода и не был связан с Telegram и Павлом Дуровым.

По мнению экспертов, прозрачность и открытость Free TON стали отличительными чертами проекта. Взявшие контроль над блокчейном разработчики придерживаются идеалов Web3 в своих начинаниях, пытаясь развивать экосистему как эталон децентрализованного сообщества, устраивая голосования по важным вопросам и распределяя токены среди активных пользователей.

У TON одно из самых крепких сообществ в крипитоиндустрии, что отчасти и позволило проекту остаться на плаву после конфликта с властями США. Братьям Дуровым удалось сплотить вокруг блокчейна не только стремящихся заработать криптоинвесторов, но и разработчиков, дизайнеров, экономистов, которые помогли TON стать тем, чем он является сейчас.

После года активной разработки блокчейн начал свою экспансию: в августе 2021 года был запущен мост с Ethereum, а через несколько месяцев — и с Binance Smart Chain. Это обеспечило совместимость между TON и двумя крупнейшими экосистемами, что привлекло новых пользователей и внимание криптоиндустрии.

Перерождение

В ноябре 2021 года TON включили в листинг двух крупнейших криптовалютных бирж - OKX и FTX — это сделало токен по-настоящему мейнстримным. Тогда же о блокчейне стали писать активно западные СМИ и аналитики.

NFT-проект Минтозавры со своей системой стейкинга и бонусами / Маркетплейс Disintar

16 декабря 2021 года был отмечен еще один важный этап для TON — анонс первого NFT-проекта на блокчейне, TON Bulls. За ним быстро последовали другие, включая TON Diamonds, Минтозавров, Animal Red List и TON Punks. Эти проекты показали общественности потенциал TON в качестве экосистемы, которая способна на большее, чем просто платежи в криптовалюте.

Растущий интерес к TON отразился на его рыночной капитализации, которая, по данным сервиса CoinMarketCap, в декабре 2021 года составила уже $4,6 млрд (на данный момент примерно $2,5 млрд). Через месяц после этого к проекту в качестве советника присоединился бывший генеральный директор VK Андрей Рогозов.

Прямо сейчас TON активно развивает интеграцию с Telegram, ежемесячно представляя новые функции. Недавно, например, встроенный в приложение кошелек получил поддержку переводов USDT между пользователями. Помимо этого, при помощи TON можно оплатить подписку Telegram Premium или купить уникальный никнейм в мессенджере.

Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney