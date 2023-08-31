YPO: Young Presidents' Organization — что это

В материале рассказываем об условиях вступления в YPO и о том, как проходят встречи закрытого клуба лидеров.

Young Presidents’ Organization (YPO) — объединение бизнес-лидеров из разных стран. Его участники общаются с единомышленниками на онлайн- и офлайн-форумах, ищут партнеров и клиентов по всему миру, чтобы учиться друг у друга.

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Что такое YPO?

Young Presidents’ Organization — это закрытый клуб «молодых президентов», основанный в Нью-Йорке в 1950 году. Он объединяет около 34 тысяч предпринимателей и топ-менеджеров из 150 стран мира.

В России есть два подразделения этого комьюнити: YPO Russia и YPO Moscow. Суммарно в них состоят более 110 человек.

В работе YPO участвуют и родственники членов клуба. Например, существует отдельный форум для жен «молодых президентов». В некоторых регионах, в том числе и в России, есть и детские форумы YPO. Возраст их участников — от 7 до 14 лет, правда, все организационные вопросы берут на себя взрослые.

Преимущества членства в YPO

80-90% предпринимателей, принятых в клуб YPO, остаются его членами в течение всей жизни. «Молодые президенты» получают:

Возможность искать клиентов, наставников, инвесторов и бизнес-партнеров среди 34 тысяч людей из разных частей света.

Приглашения на лекции профессоров и ученых из Стэнфордского и Гарвардского университетов, Лондонской школы бизнеса, инновационного центра Сколково. Эти мероприятия организуют специально для членов клуба.

Доступ к обучающим экспресс-курсам по лидерству, управлению командой и бизнес-образованию — Гарвард, бизнес-школа Сколково и другие образовательные учреждения разрабатывают их специально для YPO.

Фото: официальный сайт Young Presidents' Organisaton

Но главное преимущество бизнес-клуба YPO — это возможность обмена опытом и идеями с единомышленниками. Организаторы пишут, что в комьюнити формируется атмосфера доверия, уважения и дружеской взаимопомощи.

Как YPO влияет на развитие бизнеса

По словам участника парижского подразделения YPO Ксавье Муфрагги, лидеры, вступившие в Young Presidents’ Organization, являются движущей силой мировой экономики. Совокупный годовой доход компаний, возглавляемых «молодыми президентами», составляет около $9 трлн — это примерно 10% мирового ВВП. А количество рабочих мест, созданных ими, достигло отметки 22 млн.

Предполагается, что эти показатели будут расти, ведь членство в YPO — это возможность масштабировать свой бизнес, избежав некоторых ошибок и облегчив поиск партнеров и инвесторов.

Фото: официальный сайт Young Presidents' Organisaton

Например, можно организовать встречу с предпринимателями и топ-менеджерами разных компаний, просто отправив email в подразделение региона, который фаундер собирается посетить.

По словам известного бизнесмена и мецената из Казахстана Берика Каниева, в любой стране находится как минимум 2-3 члена YPO, заинтересованных в нетворкинге. Это упрощает решение бизнес-вопросов и позволяет глубже погрузиться в зарубежную культуру.

Профессиональное и личностное развитие

На форумах YPO формируются микрогруппы по 8-9 человек из разных отраслей, которые устраивают регулярные встречи. Темы для обсуждения выбирают путем голосования. Каждый участник форума может поделиться с другими своим жизненным и профессиональным опытом.

Каждый из членов бизнес-сообщества должен ежегодно подготовить как минимум одну идею бизнес-проекта для своего подразделения. Это больше рекомендация, чем обязанность, но организаторы пишут, что правило соблюдается.

Некоторые встречи проводятся по видеосвязи, но это скорее исключение, чем правило. По словам Олега Волкоша, не все люди готовы делиться бизнес-секретами и обсуждать личные моменты по Skype или Zoom.

Офлайн-формат форума обеспечивает конфиденциальность — никто из участников не имеет право вести аудио- или видеозапись, а также передавать услышанное третьим лицам, даже своим родственникам. Нарушителям грозит исключение из клуба.

Как стать членом YPO?

Участниками бизнес-сообщества YPO могут стать люди, занимающие руководящую должность, в том числе генеральные директора, собственники компании, управляющие партнеры.

Фото: официальный сайт Young Presidents' Organisaton При этом организация, которой они владеют или в которой работают, должна соответствовать одному из следующих критериев: Не менее 50 сотрудников в штате.

Или не менее 15 сотрудников, при условии что фонд заработной платы (за исключением гонорара кандидата) превышает $2,5 млн.

Доход компании от $12 до $300 млн в год в зависимости от отрасли.

Оценочная стоимость организации — от $25 млн. За членство в YPO необходимо платить. Размер взносов зависит от местоположения конкретного подразделения клуба. Общий порядок цен — около $4 тыс. в год. От одной компании в YPO может вступить только один человек. Еще одно условие — кандидат должен быть не старше 45 лет. Для предпринимателей, которые не подходят под этот возрастной критерий, создана отдельная организация — YPO Gold. Для вступления в сообщество лидеров нужно заполнить заявку на официальном сайте YPO и прикрепить документы, подтверждающие описанные выше показатели. После рассмотрения заявки кандидата приглашают на собеседование. Как правило, принятие решения занимает около двух месяцев, но все зависит от числа желающих вступить в комьюнити. Участники клуба пишут: чтобы в полной мере ощутить преимущества членства, нужно быть проактивным. А еще — владеть английским языком для легкой коммуникации с лидерами из других стран и посещения выступлений зарубежных спикеров. Текст: Вера Жихарева Фото на обложке: Shutterstock // Gennady Danilkin