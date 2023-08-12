Рост продаж музыкальных инструментов, развитие факторинга, новости Минцифры: главное для бизнеса 12 августа

Россияне стали покупать более дорогие инструменты и звуковое оборудование (средний чек подрос на 30%), Минцифры запрещает сотрудникам пользоваться Apple в служебных целях, сообщает о развитии 5G вне «золотого диапазона» и ратует за увеличение призывного возраста айтишников, General Motors фантазирует об электрическом внедорожнике, Илон Маск — о бое с Цукербергом, а RB продолжает объективно освещать интересные для предпринимателей новости.
- Средний чек в магазинах музыкальных инструментов и звукового оборудования в РФ вырос на 30% в сравнении с прошлым годом («РИА Новости»).
- Минцифры планирует прелоожить повысить возраст отстрочи от армии для IT-специалистов до 30 лет.
- Глава ведомства Максут Шадаев также сообщил, что сотрудникам, как и планировалось, запретили использовать технику Apple в служебных целях.
- Он также рассказал о проекте развития стандарта 5G: «золотой диапазон» радиочастот (3,4-3,8 ГГц, которые используют в том числе военные) будет закрыт для этих целей, телеком-отрасли достанутся другие частоты.
- General Motors представила первые эскизы разработки электрического внедорожника Cadillac Escalade IQ.
- Корпорация Intel во втором квартале 2023 вернула 3% доли рынка по мере восстановления рынка ПК после минимальных показателей за десять лет в первом квартале (Mercury Research).
- OnePlus заявляет, что экран выходящего на следующей неделе смартфона Ace 2 Pro можно использовать под дождем: Rainwater Touch Control поможет регистрировать прикосновения даже при попадании капель воды на тачскрин.
- В первом полугодии 2023 года объемы финансирования импорта факторинговыми компаниями достигли 31,5 млрд рублей, что почти в шесть раз больше, чем в первом полугодии 2022 года, и в два раза больше, чем в первом полугодии рекордного для отрасли 2021 года (АФК).
- Суд в США отменил домашний арест бывшего владельца криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который минимум дважды пытался воздействовать на свидетелей, и он будет помещен в тюрьму.
- Илон Маск заявил, что бой с Марком Цукербергом состоится в античном антураже («Все в кадре будет Древним Римом, так что ничего современного), Минкульт Италии подтвердил переговоры, но уточнил, что реальным городом проведения битвы будет не Рим, а Цук подчеркнул, что не получал приглашения на конкретную дату, поэтому советует аудитории следить за его сообщениями, а не за домыслами Маска.
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