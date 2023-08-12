Россияне стали покупать более дорогие инструменты и звуковое оборудование (средний чек подрос на 30%), Минцифры запрещает сотрудникам пользоваться Apple в служебных целях, сообщает о развитии 5G вне «золотого диапазона» и ратует за увеличение призывного возраста айтишников, General Motors фантазирует об электрическом внедорожнике, Илон Маск — о бое с Цукербергом, а RB продолжает объективно освещать интересные для предпринимателей новости.

Рост продаж музыкальных инструментов, развитие факторинга, новости Минцифры: главное для бизнеса 12 августа