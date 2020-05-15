«Наши конкуренты теперь работают у нас в компании»: как Intel справляется с производственным кризисом

В разговоре с Rusbase вице-президент и управляющий директор Intel по продажам клиентских устройств Стив Лонг рассказал, как компания преодолевает производственный и культурный кризис, почему приглашает на работу топ-менеджеров своих конкурентов и как планирует отвоевывать рынок обратно.

Еще до того, как мир столкнулся с глобальной эпидемией, сказавшейся на всех без исключениях сферах жизни и бизнеса, компанию Intel постиг собственный, пусть и не такой масштабный, кризис. В то время, как главный конкурент компании, производитель микропроцессоров и видеокарт AMD, представил публике семинанометровый чип Ryzen 4000 («семь нанометров» характеризует размер каждого помещенного на чип транзистора, чем транзисторы меньше, тем производительнее и энергоэффективнее процессор), Intel не справлялась с производством собственных 10-нанометровых CPU. Выпуск чипов задерживался, цены на акции компании падали, а производители техники искали замену своему давнему партнеру.

Стив Лонг

Вице-президент Intel

Почему Intel было важно наладить выпуск 10-нанометровых процессоров?

Ожидания пользователей продолжают расти. Людям нужны тонкие девайсы, способные прожить целый день от одного заряда и выдать производительность, которую раньше могли ожидать только от настольных ПК. 10-нанометровые чипы позволяют упаковать большую производительность в устройства меньшего размера.

К тому же производство чипов по 10-нанометровому процессу позволит повысить их графические возможности. Продукты Intel, которые появятся на рынке во второй половине этого года (это будет следующее поколение наших чипов под кодовым именем Tiger Lake) покажут пользователям, что необходимости в отдельных дискретных видеокартах больше нет.

Графика, интегрированная в процессоры Intel, сможет составить конкуренцию представленным на рынке дискретным картам?

Верно. Конечно, есть сегменты рынка, в которых дискретные видеокарты ценятся больше. Например, в игровой индустрии. Но мы изучили эту сферу и выяснили, что даже любители дискретных карт, на самом деле, не всегда в них нуждаются. Надеюсь, наши новые процессоры смогут это доказать.

Разве вы не планируете выпустить собственную дискретную видеокарту?

Планируем. В конечном счете наша задача — предоставить клиентам широкий выбор во всех сферах, где мы ведем бизнес. Графические карты важны не только для потребительского сегмента, но и, например, для дата-центров (мы активно развиваем это направление), для облачных технологий.

Выпуск видеокарты для нас — возможность расширить присутствие на рынке. Исторически Intel был известен как производитель процессоров, сейчас мы оцениваем это направление в $37 млрд. Инвестируя в другие элементы, отвечающие за пользовательский опыт, мы планируем увеличить эту цифру до $100 млрд. Графические карты — один из таких элементов.

Штаб-квартира Intel в Санта-Кларе (Калифорния)

Фото: Intel

В чем будут преимущества видеокарты от Intel?

Деталями мы поделимся ближе к концу этого года. Пока могу сказать, что сила бренда Intel, наши отношения с производителями устройств, работа бок о бок с разработчиками ПО, интеграция со всеми остальными технологическими решениями, которые мы поставляем, — все это поможет графической карте от Intel найти место на рынке.

Intel сам займется производством видеокарт?

Эту информацию мы пока не разглашаем.

Я задал этот вопрос, поскольку совсем недавно вы столкнулись с трудностями в производстве 10-нанометровых процессоров. Производители техники жаловались на нехватку чипов Intel на рынке. Почему это произошло?

Полный ответ на этот вопрос — довольно сложный, я постараюсь ответить проще и понятнее. Но сперва должен оговориться, что я не инженер и не контролирую технологические процессы в компании, поэтому могу говорить с точки зрения нашей культуры и амбиций.

Исторически Intel всегда делал ставку на инновации, на науку. Мы делали большие технологические скачки и вместе с изменениями в продуктах производили значительные архитектурные изменения внутри компании, меняли процессы и подходы к производству.

Мы всегда опережали рынок по плотности (то есть по количеству транзисторов на один квадратный миллиметр чипа), это было одним из главных отличительных качеств Intel. Поэтому в этот раз мы снова поставили перед собой амбициозную задачу. И хотя раньше нам всегда удавалось справляться с растущими трудностями и выпускать продукт в срок, теперь этого сделать не получилось. Наши амбиции превзошли наши возможности. И нам потребовалось время на то, чтобы выяснить, в чем проблема.

Мы поняли, что в компании должны произойти культурные изменения. Мы хотим стать куда более открытыми и честными с собой. Если данные показывают, что мы выбиваемся из графика, нам нужно иметь смелость и ответственность, чтобы в этом признаться, сделать выводы, принять решения касательно дизайна и характеристик продукта.

Что вы для этого делаете?

Например, мы стали привлекать больше людей извне, профессионалов с отраслевым опытом и незамыленным взглядом. Новое графическое направление, которое мы сегодня обсуждали, возглавил Раджа Кодури, раньше он руководил Radeon Technologies Group в AMD. Представляете, наши конкуренты теперь работают у нас в компании!

Благодаря фидбеку от таких людей, мы стали менять то, как мы создаем продукты, фокусироваться на сильных сторонах Intel и более трезво смотреть на вещи. Вместо того, чтобы пытаться все сильнее уплотнять наши процессоры, мы пробуем менять их архитектуру, разрабатываем мультичипы, в которые могут войти и 7-нанометровые, и 10-нанометровые и 14-нанометровые микросхемы На данный момент только Intel сможет обеспечить связанность всех составляющих и стабильную работу такого модуля.

Конечно, мы продолжим разрабатывать процессоры меньшего размера и большей производительности, но не будем на этом зацикливаться.

Внутри фабрики Intel в Хиллсборо (Орегон)

Фото: Intel

Я слышал, что возможной причиной нехватки процессоров на рынке стал недостаток производственных мощностей. Вы не думали доверить сборку чипов сторонней фабрике, как это, например, делает AMD?

Во-первых, Intel уже сегодня производит некоторые продукты вне своих фабрик. Решение принимается в зависимости от каждого отдельного случая, но у нас есть стратегия внутреннего и внешнего производства технологий. Конечно, что именно мы производим на чужих фабриках — конфиденциальная информация, но мы всегда были готовы доверяить сборку третьей стороне.

Во-вторых, если говорить о причинах задержек в производстве чипов Intel, я бы выделил другую. Если вспомнить промежуток между 2012 и 2015 годами, тогда в нашей отрасли произошел серьезный сдвиг. На рынке появились устройства, заменявшие компьютеры, — смартфоны и планшеты. Инновации в сфере ПК замедлились, производители в основном снижали цены на свою продукцию вместо того, чтобы развивать технологии. Мы и вся отрасль были уверены, что спрос на ПК пойдет на спад.

Вот что вызвало трудности с поставкой процессоров Intel. Мы ошиблись с прогнозами, занизили ожидаемый спрос на продукцию. На то, чтобы построить завод, нам нужно от 3 лет, поэтому готовиться к расширению рынка ПК нам нужно было за три года. Но мы, как и большинство игроков, думали, что продажи компьютеров снизятся — а произошло ровно противоположное.

Как вы думайте, почему это случилось?

Когда появились первые смартфоны и планшеты, тренд на замену ПК действительно был. Но сейчас на рынок приходят люди, которые росли и с телефонами, и с планшетами, и с компьютерами, у них есть опыт взаимодействия с разными форм-факторами. И они все активнее покупают ПК и ноутбуки, потому что это устройства, позволяющие сделать что-то свое, сфокусироваться на задаче. Многие представители поколения Z хотят создать что-то новое, внести свой вклад в мир, работать с друзьями и коллегами. Компьютер — необходимый для этого инструмент.

Какое-то время в сфере мобильной электроники был тренд на девайсы для потребления контента, мне кажется, сейчас начинается тренд на продуктивность. Последние четыре года наше клиентское направление показывало стабильный рост, я думаю, эта тенденция сохранится.

В последнем поколении процессоров Intel есть как 10-нанометровые, так и 14-нанометровые чипы. Когда обновится вся продуктовая линейка?

Даже сегодня мы все еще выпускаем 22-нанометровые процессоры. Не для потребительского сегмента, но выпускаем. На то, чтобы обновить всю линейку, потребуется время. Могу сказать, что, если вы будете покупать ноутбук ближе к концу этого года, большинство новых моделей будут с 10-нанометровыми процессорами Intel.

10 поколение процессоров Intel

Фото: Intel

Нехватка чипов Intel пришлась на руку вашим конкурентам. Даже производитель чипов для мобильных устройств Qualcomm выпустил процессор для ПК. Как вы будете укреплять позиции на рынке?

Intel всегда был силен в определении запросов и ожиданий пользователей. В 2011 году мы запустили бренд Ultrabook, чтобы сформулировать, какие именно характеристики люди хотят видеть в портативных ноутбуках. Сейчас мы делаем нечто похожее. Intel выделил категорию пользователей — мы называем их «mobile go-getters», — которые часто работают в дороге, всегда на бегу. Мы выяснили, чего они ожидают от взаимодействия с ноутбуком, какие характеристики им важны. Они хотят, чтобы их компьютер моментально выходил из спящего режима, целый день работал от одного заряда, имел хорошую производительность, быстро подключался к сети, подстраивался под их задачи с помощью ИИ. Устройства, соответствующие этим ожиданиям, смогут стать частью запущенной Intel программы Project Athena. Во второй половине этого года мы сделаем самую крупную инвестицию в этот клиентский проект со времен бренда Centrino. Project Athena станет естественным развитием нашего клиентского бизнеса.

Что эта программа будет представлять из себя?

Это можно назвать сертификацией. Мы будем проверять девайсы на соответствие шести выделенным нами технологическим критериям, которые обеспечивают отличный пользовательский опыт.

Когда сегодня клиент приходит в магазин электроники, его встречают надписи вроде «8 часов работы от батареи», «6 ГБ оперативной памяти», «четырехъядерный процессор». Но у него нет возможности проверить эти утверждения или даже понять, как характеристики влияют на работу устройства. Идентификатор Project Athena на ноутбуке — гарантия того, что, клиент получит отличную производительность, быстрый выход из спящего режима, долговечный аккумулятор, хороший дисплей, стабильную связь с интернетом, одним словом, надежное устройство.

Я уже больше 20 лет работаю в сфере технологий и, по-моему, мы слишком часто увлекаемся гигабайтами, гигагерцами и всевозможными фичами, забывая, что в конечном счете клиентов интересуют не цифры, а их опыт взаимодействия с техникой.

Ноутбуки Project Athena будут премиальными девайсами?

Когда мы только запустили бренд Ultrabook, он в основном распространялся на премиальные устройства. Сегодня же на рынке можно найти ультрабуки по самой разной цене.

Чтобы обеспечить отличный пользовательский опыт, производители техники используют компоненты высокого качества, новые технологии, поэтому в начале компьютеры Project Athena будут относиться к премиальному сегменту. Но со временем они будут продаваться и по более «мейнстримовым» ценам. К тому же, работая над Project Athena, Intel сотрудничает как с Microsoft, так и с Google, поэтому ноутбуки будут поставляться и с Windows, и с Chrome OS, что тоже повлияет на цену.

C кем еще вы сотрудничаете в рамках Project Athena?

Сейчас у нас более 100 партнеров, среди них — главные игроки рынка потребительской электроники: Acer, Asus, Dell, Google, HP, Lenovo, Microsoft, Samsung и другие. Если бы мы действовали в одиночку, мы бы представили эту идею еще два года назад. Но вы наверняка знаете поговорку: если хочешь идти быстро, иди один, если хочешь пройти далеко, идите вместе. Мы решили не торопиться, убедиться, что партнеры нас поддержат. Мы инвестируем в дизайн-хабы по всему миру, в лаборатории в Китае, которые тренируют инженеров, работаем с производителями техники и поставщиками компонентов, чтобы вместе создавать устройства, которые действительно нужны людям.

Уже сейчас на рынке представлены более 20 девайсов нашего проекта, к концу года их будет 50, и думаю, что скоро каждое пятое устройство на рынке будет с меткой Project Athena.

Фото на обложке: Dragon Images / Shutterstock