Роскомнадзор опроверг причастность к блокировкам Google, власти Ирака восстановят доступ к Telegram, а в США приняли первый закон по защите доходов детей-блогеров. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Возвращение Telegram в Ираке, РКН и Google, стоимость восстановления Гавайев: главное 13 августа