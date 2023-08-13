Возвращение Telegram в Ираке, РКН и Google, стоимость восстановления Гавайев: главное 13 августа

Роскомнадзор опроверг причастность к блокировкам Google, власти Ирака восстановят доступ к Telegram, а в США приняли первый закон по защите доходов детей-блогеров. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Мир
- Восстановление Гавайев после лесных пожаров обойдется в $5,5 млрд, сообщают власти округа Мауи.
- В США принят первый закон о защите доходов детей-инфлюенсеров. Пока ребенок не достигнет 18 лет, определенный процент с его дохода должен перечисляться на трастовый счет.
- Министерство связи Ирака пообещало снять блокировку с Telegram 13 августа — мессенджер отреагировал на требования властей.
Россия
- Роскомнадзор не блокировал Google в России. В ведомстве опровергли причастность к сбоям в работе поисковика и посоветовали «обращаться в Google» по вопросам доступности сервисов компании.
- Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых препаратов — в него вошли дополнительные формы лекарств, предназначенных для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.
Бизнес
- Tom’s Hardware: Intel замедлила свои процессоры по всему миру ради исправления уязвимости.
Фото: Unsplash
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