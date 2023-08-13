Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Возвращение Telegram в Ираке, РКН и Google, стоимость восстановления Гавайев: главное 13 августа

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Роскомнадзор опроверг причастность к блокировкам Google, власти Ирака восстановят доступ к Telegram, а в США приняли первый закон по защите доходов детей-блогеров. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Возвращение Telegram в Ираке, РКН и Google, стоимость восстановления Гавайев: главное 13 августа

Мир

  • Восстановление Гавайев после лесных пожаров обойдется в $5,5 млрд, сообщают власти округа Мауи.
  • В США принят первый закон о защите доходов детей-инфлюенсеров. Пока ребенок не достигнет 18 лет, определенный процент с его дохода должен перечисляться на трастовый счет.
  • Министерство связи Ирака пообещало снять блокировку с Telegram 13 августа — мессенджер отреагировал на требования властей.

Россия

  • Роскомнадзор не блокировал Google в России. В ведомстве опровергли причастность к сбоям в работе поисковика и посоветовали «обращаться в Google» по вопросам доступности сервисов компании.
  • Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых препаратов — в него вошли дополнительные формы лекарств, предназначенных для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

Бизнес

  • Tom’s Hardware: Intel замедлила свои процессоры по всему миру ради исправления уязвимости.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как открыть успешный ресторан на Патриарших: новый выпуск подкаста «А как?»
  2. 2 Как развивалась российская стартап-индустрия в последнее десятилетие: новый выпуск подкаста «Стартап-секреты»
  3. 3 Открыт набор на новый поток интенсивной программы по созданию и развитию бизнеса от МБМ
  4. 4 Денежные призы и выход на азиатский рынок: идет набор стартапов на конкурс CRIEC
  5. 5 В России выберут лучших директоров по внутрикорпоративным коммуникациям
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

15 августа 2023

Магистратура для аналитиков от «Самолета» и ФКН НИУ ВШЭ

15 августа 2023

AI-Arrow

15 августа 2023

Digital Exploration 2023

16 августа 2023

Биржа ﻿IT-cтартапов от «Делового Петербурга» и «Газинформсервис»

16 августа 2023

Drive IT 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ