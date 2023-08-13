Власти Ирака снимут блокировку с Telegram

Министерство связи Ирака сообщило, что снимет блокировку с Telegram. В ведомстве рассказали, что представители мессенджера пошли на сотрудничество с властями страны.

Как отмечается в заявлении министерства связи Ирака, власти снимут блокировку 13 августа по указанию премьер-министра страны. Ведомство подчеркивает, что представители Telegram «выразили полную готовность связаться с компетентными органами».

В беседе с Reuters один из представителей компании рассказал, что «публикация личных данных без согласия запрещена пользовательским соглашением Telegram, и такой контент обычно удаляется модераторами».

Собеседник агентства подтвердил, что мессенджер уже заблокировал несколько каналов, распространявших личные данные граждан Ирака.

«Однако мы также можем подтвердить, что никакие пользовательские данные не запрашивались у Telegram и не были переданы третьим лицам», — сообщил представитель компании.

На прошлой неделе министерство связи Ирака ограничило доступ к Telegram на территории страны. В ведомстве сообщили, что некоторые Telegram-каналы распространяли «большие объемы персональных данных» граждан страны, а руководство мессенджера не ответило на запрос властей с просьбой их заблокировать каналы.

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