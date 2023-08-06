Власти Ирака заблокировали Telegram в стране

Министерство связи Ирака заявило, что ограничило доступ к мессенджеру Telegram на территории страны. В ведомстве сообщили, что сделали это по соображениям безопасности и для защиты данных иракских пользователей.
Об этом сообщает Reuters. Как уточняет агентство, приложение «широко используется в Ираке для обмена сообщениями, а также в качестве источника новостей и обмена контентом.
При этом, по информации издания, в некоторых местных Telegram-каналах содержатся «большие объемы персональных данных» граждан страны, включая имена, адреса и информацию о семейных связях.
В сообщении министерства говорится, что ведомство попросило Telegram заблокировать каналы, которые распространяют информацию из официальных государственных учреждений и личные данные граждан Ирака, но не получило ответ от компании.
«Министерство связи подтверждает свое уважение прав граждан на свободу выражения мнений и коммуникаций без ущерба для безопасности государства и его институтов», — говорится в заявлении.
В конце апреля Telegram уже подвергался блокировке в другой стране — Бразилии. Местный мировой суд постановил ограничить доступ к мессенджеру из-за отказа сотрудничать с бразильской полицией, однако спустя три дня следующая судебная инстанция отменила это решение.
Фото: Ruslan Sitarchuk / Shutterstock
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