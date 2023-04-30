Суд отменил решение о блокировке Telegram в Бразилии

Федеральный суд Бразилии отменил решение мирового суда о блокировке мессенджера Telegram в стране спустя три дня после решения.

Как передает издание G1, федеральный судья Флавио Лукас посчитал полный запрет на использование мессенджера в стране «неразумным». По его словам, это «помешает свободе общения тысяч людей, которые совершенно не связаны с расследуемыми событиями».

При этом судья оставил в силе ежедневный штраф в 1 млн реалов (около $200 тысяч), наложенный первой инстанцией из-за отказа Telegram предоставить данные об участниках каналов с неонацистским контентом.

26 апреля бразильский суд постановил заблокировать Telegram. Полиция требовала от компании передать данные об участниках каналов, предположительно причастных к нападению на школу в Аракрусе, в результате которого погибли четыре человека.

Согласно G1, Telegram предоставил часть информации, но не стал раскрывать номера телефонов администраторов сообществ.

На этой неделе основатель Telegram Павел Дуров допустил уход Telegram из Бразилии. Предприниматель заявил, что местные законы идут вразрез с миссией мессенджера по сохранению конфиденциальности и свободы слова во всем мире.

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