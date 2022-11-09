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Андрей Макеев, сооснователь маркетплейса Flowwow, — про международную экспансию и бразильскую бюрократию

Лонгриды
Лариса Ступина
Лариса Ступина

Редактор лонгридов RB.RU

Лариса Ступина

RB.RU в своем Telegram-канале запустил серию прямых эфиров с предпринимателями и инвесторами. Каждую неделю Анастасия Жигач обсуждает с экспертами самые актуальные темы для бизнеса — релокацию, международную экспансию, изменения в законодательстве и многое другое.

25 октября спикером на прямом эфире выступил Андрей Макеев, сооснователь маркетплейса Flowwow. Сейчас Андрей продвигает компанию на бразильском рынке.

Предприниматель рассказал, как компании с российскими корнями покорять зарубежные рынки, каких людей стоит набирать в команду и почему в Бразилии «не залетят» домики для кошек.

Публикуем самые важные тезисы из беседы.

Андрей Макеев, сооснователь маркетплейса Flowwow, — про международную экспансию и бразильскую бюрократию

Содержание:

Андрей Макеев Flowwow

Андрей Макеев

Компания Flowwow растет год к году на 80%. В 2022 году выручка составит более 4,5 млрд рублей. Сейчас сервис инвестирует средства в развитие на рынках Бразилии, ОАЭ и Великобритании. Также Flowwow представлен в странах СНГ и Восточной Европы. 

 

 

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Как готовить процессы к масштабированию

Мы готовились к экспансии с того дня, как появились — с 2014 года. Думали, что исключительно российский рынок будет только первые два года. Но очень многое вышло не так.

Можно сказать, что мы постоянно боимся совершить еще одну ошибку. Но в текущей ситуации мы готовы «сжигать мосты» и покорять новые страны с горящими глазами.

У нас сложный продукт и разноплановый внутри: приложение для клиентов, приложение для магазинов, курьерская история со своей разветвленной системой, офлайн-магазины. Нужно расставлять приоритеты, потому что ресурсов никогда не будет хватать.

Перед выходом в Бразилию, ОАЭ и Великобританию мы запустили юридический процесс по открытию компаний, начали закидывать удочки, привлекать в команду местных. 

Это все очень трудоемко. У нас сейчас открыты юрлица и расчетные счета, а дальше идет этап локализации — пересборки всех продуктов и подстройки их под местный рынок. 

У нас разработан план экспансии в два этапа: 

  • запуск MVP — для привлечения партнеров — и добавление их в листы ожидания;
  • допиливание продукта до запуска — а в течение пары месяцев и сам запуск.

Задачи фаундера перед выходом на международный рынок

На мой взгляд, открытие компании на развитых рынках, например, в Великобритании, нуждается во внимании фаундера или человека с долей. У такого человека — огромная мотивация, и тем выше вероятность, что все получится.

Но если страны небольшие, то ими может заниматься команда — даже не отдельная под каждое государство, а общая для группы. Так, с СНГ у нас работает одна команда — для Грузии, Армении и Азербайджана. Со странами Восточной Европы — другая команда. 

Но важно понимать свой продукт. Например, приложению для йоги не нужно открывать страны группами. Им стоит просто продвигаться в App Store — и все полетит. 

Еще стоит учитывать местный ландшафт: в той же Бразилии любят собак — и домики для собак «залетят» явно лучше, чем домики для кошек.

У нас довольно сложная история с точки зрения бизнеса — online-to-offline. Сначала нужно привлечь партнеров для размещения товаров, а потом — гнать трафик и конвертировать его в продажи. Здесь фаундеру важно быть ближе к земле.

Как искать партнеров и комьюнити в новых странах

Мы пробовали работать по CPA, но это не было эффективно. Все решают личные встречи, а не агентства. Мы набираем в городах критическую массу партнеров — например, в Сан-Паулу это 50 магазинов. И имеем на руках большой лист ожидания.

Аутсорсить знания рынка или команду, которая занимается кастдевом, на мой взгляд, не стоит.

Комьюнити в Бразилии — просто замечательное, лучшее, что я видел в своей жизни. На первой же встрече я нашел себе людей в команду, специалистов по маркетингу на будущее. Вскоре познакомился еще с CPA-шниками, которые дали много полезных советов. Например, о том, что выходцы из Европы обычно умеют все систематизировать и руководить командой, а люди, живущие в Бразилии – классные исполнители.

Люди, живущие в Бразилии, очень отзывчивые. Я точно знаю, что если кто-то приедет открывать бизнес, то и я поделюсь с ним своими знаниями.

Важно ли владеть местным языком 

С португальским было бы удобнее, но я, можно сказать, и английский особо не знаю. 

Я выхожу из ситуации с помощью знающих людей. Беру в руководители человека, понимающего язык и культуру. А сам становлюсь мостиком между российской и бразильской компаниями. 

Про особенности бразильского рынка

Страна очень необычна для нас. Здесь много бюрократии. Например, чтобы принимать платежи, нужна финансовая лицензия. Здесь мы работаем через сплитование платежей: когда клиент оплачивает, деньги разделяются в моменте — и часть «приземляется» к нам, а часть — в магазин, продающий товары.

 



Сайт Flowwow на испанском языке

Версия Flowwow на испанском языке

 

Для меня было открытием, что в Бразилии люди почти не пользуются Apple Pay и Google Pay и платят пластиком. Еще здесь вообще почти все покупают в кредит и платят кредитками, магазины могут не сразу получить свою комиссию. 

Важно использовать смесь местного ИНН и СНИЛС — CPF. Без него ничего нельзя оплатить даже в обычном магазине. Мы сделаем так, чтобы иностранцы смогли покупать цветы без CPF, и это будет круто для Бразилии.

Чтобы открыть расчетный счет для бизнеса, нужен местный представитель, у которого есть резидентство. Мы такого человека нашли — и я ее даже в команду взял, потому что она очень крутая специалистка. Действительно очень помогает, она классный переговорщик. 

Потом с этим представителем нужно открыть компанию. Так как мы — маркетплейс, у нас отдельная кастрюля в аду. Например, нам не подходит упрощенная система налогообложения. 

В Бразилии, как и везде в мире, все заточено на личном общении. Да, мы быстро открыли расчетный счет — благодаря представителю. Но бразильские банки все время боятся, что их «забанят» американцы — и могут не пропускать деньги из России. Приходится переводить средства через посредников.

Из-за ситуации в мире я не мог официально отправить доверенность из России в Бразилию. Пришлось доставлять документы с парнем, который просто подписан на группу Flowwow и летел в нужном направлении. 

Таких моментов много, но разбираться в них безумно интересно. Мне кажется, например, человек из США офигел бы от таких условий ведения бизнеса.

Но рынок обещает быть перспективным. Мы тестировали рекламу с оплатой за оставленный контакт — партнеров и клиентов. CPA-шники предлагают нам от 5 до 10$ за клиента, а в России эта стоимость — около 45$, потому что больше конкуренция. 

Какие страны подходят для развития цветочного бизнеса

Рейтингов стран по культуре дарения цветов я не знаю. Но, вообще, к выбору страны для масштабирования стоит подходить как к открытию нового бизнеса. 

Нужно смотреть: на объемы рынка в нише, на то, как ведут себя конкуренты и какие они, на количество потенциальных партнеров. Нужно проводить эксперименты по стоимости привлечения клиента и стоимости привлечения партнера. Дальше нужно смотреть на местную команду.

Для цветов важен объем рынка по деньгам. Например, отличный рынок — это Германия, но развиваться в текущих обстоятельствах там сложно. 

ОАЭ — интересная история с точки зрения легализации. Это хорошие налоги, доступ ко многим рынкам, валюте, всяким финансовым операциям, инвестициям, дорога к рынку MENA.

Бразилия  — это огромный растущий рынок. По данным из открытых источников, здесь рынок продаж на маркетплейсах в 5 раз больше российского. Для нас это плюс, потому что партнерам не нужно объяснять, что такое маркетплейс. E-commerce растет. Плюс, здесь реальная демократия, главенство закона, гуляют американские деньги. И мультипликаторы инвестиций — почти такие же, как в США. Здесь хороший инвестклимат — в Бразилии целых 16 единорогов.

Великобритания — консервативный старый рынок, очень развитый, там большое проникновение e-commerce. Классная история, но с рисками для компаний с российскими корнями, как и вся Европа.

Как понять, что экспансия идет успешно

Внутренних KPI у нас нет. Но в Бразилии нет и сильных конкурентов, здесь по похожим маркетплейсам все очень плохо: важно просто делать, чтобы работало.

Успех будет, когда больше 50% всех наших продаж будет приходиться на бразильский рынок. Тогда я скажу: да, ребят, дела идут хорошо.

Кого набирают в команду Flowwow

Уезжая из России, я прощался с командой как с лучшими друзьями. 

Главные слова для нашей команды — это скорость, фокус и результат. В сотрудниках мы ценим: любознательность, энергию, интеллект и честность. Мне кажется, эти качества заложены природой и их сочетание встречается довольно редко.

Любознательность значит открытость разному опыту, энергия — способность долго работать без усталости, интеллект — умение быстро думать; когда не нужно все объяснять на пальцах, а честность — способность обратиться за помощью, если сам не вывозишь. 

У нас 150 человек, и все такие. 

Как поддерживать связь с командой в разных часовых поясах 

Сейчас я нахожусь в Бразилии, к выходу на местный рынок готовился месяцев пять. 

Для удобства я делю рабочий день на две части: с 6 утра до 12 я решаю вопросы по России, а с 12 до 18 — по Бразилии. Круто, когда можно выстраивать процессы и делегировать — чтобы команда могла работать без тебя.

Фото на обложке: Shutterstock/ Layne V. Naylor

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