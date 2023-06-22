Фонд Yellow Rocks! расскажет, как инвестору защитить свои права при структурировании сделок

28 июня команда венчурного фонда Yellow Rocks! проведет онлайн-встречу в формате Public Talk. Участники узнают об основных юридических инструментах защиты прав инвесторов при структурировании сделок.
Встречу проведет руководитель YR Legal Елена Симон. Она разберет юридические тонкости защиты интересов инвесторов при использовании SAFE, а также расскажет, какие дополнительные инструменты можно применять для максимально комфортного участия в сделках.
В программе:
- основные условия SAFE: что получает инвестор и стоит ли использовать типовые средства защиты Y Combinator;
- Pre-money и Post-money SAFE, Discounts, Valuation caps: какие есть плюсы и минусы для инвестора;
- Pro rata rights: как не размыться на следующих раундах и иметь возможность получить дополнительные акции;
- Tag/drag along / Co-sale Rights/ ROFR: запланировать выход из компании заранее или оставить вариант выйти вместе с основателями и другие вопросы.
Участие в Public Talk бесплатное. Подробная программа и регистрация на сайте.
Yellow Rocks! — венчурный фонд из Сан-Франциско и Лиссабона, который инвестирует в компании на ранних стадиях (Seed, Pre-Seed, а также follow-on инвестиции на стадии Series A) с прозрачной стратегией глобального масштабирования. Фонд сфокусирован на стартапах, создающих прорывные технологические решения в областях Future of Work, EdTech, Gaming, Web 3.0 и FinTech.
Фото на обложке: Lipik Stock Media /
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