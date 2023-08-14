Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от ПО, доработку ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей, Telegram Stories стали бесплатными для всех пользователей и другие события 14 августа.

Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО, доработка «Авроры» в 300 млрд рублей: главное 14 августа