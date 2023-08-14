Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО, доработка «Авроры» в 300 млрд рублей: главное 14 августа

Карина Пардаева
Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от ПО, доработку ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей, Telegram Stories стали бесплатными для всех пользователей и другие события 14 августа.
Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО, доработка «Авроры» в 300 млрд рублей: главное 14 августаКарина Пардаева
Финансы
- ЦБ установил для двух китайских банков индивидуальные значения нормативов достаточности капитала, которые на 1,5–3 процентных пункта ниже обязательного в РФ минимума, пишет «Ъ».
Бизнес
- Продолжающееся большую часть лета резкое снижение курса рубля наряду с повышением ключевой ставки и подорожанием ипотеки стимулирует рост интереса россиян к покупке жилья, узнали РИА Новости.
Транспорт
- Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Доступ, среди прочего, ограничен к онлайн-сервисам, позволяющих оперативно обнаружить причину поломки и устранить ее.
Телеком
- Доработку ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей. До 2027 года система должна появиться в потребительском сегменте.
Сервисы
- Павел Дуров объявил, что функция Stories станет бесплатной для всех пользователей. По его словам, следующий шаг Telegram — выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях в целом.
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