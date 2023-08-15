Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Курс рубля на осень, предложение вторички упало на 10%: главное 14 августа

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Предложение вторичного жилья упало на 10% за месяц, с начала года EdTech-рынок вырос на 35%, российские онлайн-кинотеатры на сериалах собственного производства уже заработали 9 млрд рублей и другие новости 15 августа.

Курс рубля на осень, предложение вторички упало на 10%: главное 14 августа

Финансы

  • Курс российской национальной валюты к осени 2023 года будет находиться в районе 90-95 рублей за доллар. На укрепление повлияют два фактора, прогнозируют аналитики.
  • На фоне стремительного ослабления рубля операторы ЦОДов, специализирующиеся на майнинге криптовалют, наблюдают рост спроса на свои услуги, передает «Коммерсантъ».

Бизнес

  • Российские онлайн-кинотеатры на сериалах собственного производства заработали 9 млрд рублей за полугодие. Платформы стали развивать эту нишу после ухода зарубежного контента.
  • Предложение вторичного жилья упало на 10% за месяц. С рынка почти исчезли студии, однокомнатные квартиры и другие доступные варианты, передают «Известия».
  • В январе-июне 2023 года EdTech-рынок вырос на 35% год к году. Выручка топ-100 сервисов превысила 50 млрд рублей.  Результаты «оказались выше ожиданий, учитывая прогноз роста рынка на 15–20% год к году».
  • «Вкусвилл» запустил новый онлайн-проект «Индилавка». Теперь покупателям доступен ассортимент товаров из Индии с бесплатной доставкой в Санкт-Петербурге, по Москве и области, а также в сервисе «Доставка по всей России и СНГ».

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ЦБ анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке
  2. 2 Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО, доработка «Авроры» в 300 млрд рублей: главное 14 августа
  3. 3 Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО
  4. 4 Аналитик Freedom Finance Global спрогнозировал курс рубля на осень
  5. 5 СПВБ может выйти на валютные торги

ВОЗМОЖНОСТИ

15 августа 2023

Digital Exploration 2023

15 августа 2023

Магистратура для аналитиков от «Самолета» и ФКН НИУ ВШЭ

15 августа 2023

AI-Arrow

Все ВОЗМОЖНОСТИ