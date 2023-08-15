Курс рубля на осень, предложение вторички упало на 10%: главное 14 августа

Карина Пардаева
Предложение вторичного жилья упало на 10% за месяц, с начала года EdTech-рынок вырос на 35%, российские онлайн-кинотеатры на сериалах собственного производства уже заработали 9 млрд рублей и другие новости 15 августа.
Курс рубля на осень, предложение вторички упало на 10%: главное 14 августаКарина Пардаева
Финансы
- Курс российской национальной валюты к осени 2023 года будет находиться в районе 90-95 рублей за доллар. На укрепление повлияют два фактора, прогнозируют аналитики.
- На фоне стремительного ослабления рубля операторы ЦОДов, специализирующиеся на майнинге криптовалют, наблюдают рост спроса на свои услуги, передает «Коммерсантъ».
Бизнес
- Российские онлайн-кинотеатры на сериалах собственного производства заработали 9 млрд рублей за полугодие. Платформы стали развивать эту нишу после ухода зарубежного контента.
- Предложение вторичного жилья упало на 10% за месяц. С рынка почти исчезли студии, однокомнатные квартиры и другие доступные варианты, передают «Известия».
- В январе-июне 2023 года EdTech-рынок вырос на 35% год к году. Выручка топ-100 сервисов превысила 50 млрд рублей. Результаты «оказались выше ожиданий, учитывая прогноз роста рынка на 15–20% год к году».
- «Вкусвилл» запустил новый онлайн-проект «Индилавка». Теперь покупателям доступен ассортимент товаров из Индии с бесплатной доставкой в Санкт-Петербурге, по Москве и области, а также в сервисе «Доставка по всей России и СНГ».
Фото на обложке: Ground Picture /
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