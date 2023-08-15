Предложение вторичного жилья упало на 10% за месяц, с начала года EdTech-рынок вырос на 35%, российские онлайн-кинотеатры на сериалах собственного производства уже заработали 9 млрд рублей и другие новости 15 августа.

Курс рубля на осень, предложение вторички упало на 10%: главное 14 августа