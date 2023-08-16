Hugo Boss AG решил переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки, Lesta Games инвестирует 100 млн рублей в проведение турниров по «Миру танков» и другие события 16 августа.

Переориентация бизнеса Hugo Boss в РФ, 100 млн рублей на турниры по «Миру танков»: главное 16 августа