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Переориентация бизнеса Hugo Boss в РФ, 100 млн рублей на турниры по «Миру танков»: главное 16 августа

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Hugo Boss AG решил переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки, Lesta Games инвестирует 100 млн рублей в проведение турниров по «Миру танков» и другие события 16 августа.

Переориентация бизнеса Hugo Boss в РФ, 100 млн рублей на турниры по «Миру танков»: главное 16 августа

Финансы

  • Финтех-группа Denum, основанная МФК «МигКредит» и МКК «Папа Финанс», выходит на рынок BNPL. Сервис «Денум Плати частями» запустят в сентябре, узнал «Ъ».
  • Бланк с 16 августа повысил для предпринимателей ставку ежедневного депозита до 9%, сообщили в пресс-службе.

Бизнес

  • Немецкий концерн Hugo Boss AG принял решение переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки и ведет переговоры о продаже своих активов и обязательств в стране, пишет «Коммерсантъ».
  • Разработчик генеративного искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic привлек $100 млн от южнокорейской телекоммуникационной компании SK Telecom.
  • Разработчик видеоигр Lesta Games инвестирует 100 млн рублей в проведение турниров по «Миру танков» и запустит киберспортивную лигу по дисциплине.

Сервисы и технологии

  • Разработчик ChatGPT OpenAI тестирует системы выявлению и чистке нежелательной информации на базе искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.
  • Discord временно прекратил работу сервиса discord.io из-за утечки данных. В сеть попала информация о 760 тыс. пользователях.

Фото на обложке: Niyazz / Shutterstock

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