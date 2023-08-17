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Выход Wildberries на рынок Китая, OpenAI купила первую компанию: главное 17 августа

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Wildberries запланировал выход на рынок Китая, OpenAI приобрела свою первую известную компанию и другие события 17 августа.

Выход Wildberries на рынок Китая, OpenAI купила первую компанию: главное 17 августа

Финансы

  • В январе—июне расходы микрофинансовых компаний на рекламу выросли в 1,5 раза, до 10 млрд рублей, узнал «Коммерсантъ».
  • 52% россиян ежемесячно получают пассивный доход в размере от 5 тыс. и выше. В основном это банковский депозит, ежемесячный кэшбек по карте или инвестиции в ценные бумаги. 
  • В первом полугодии крупнейшие российские брокеры показали уверенный рост прибыли, которая превысила 22 млрд рублей. Годом ранее многие из них фиксировали убытки, пишет «Ъ».

Бизнес

  • OpenAI приобрела стартап по разработке цифровых продуктов на базе открытого исходного кода Global Illumination. 
  • Wildberries запланировал выход на рынок Китая. Компания зарегистрировала свой бренд в стране во всех 45 классах МКТУ.

Транспорт

  • Авиакомпании, выполняющие рейсы в Россию или из нее, могут столкнуться со сложностями при организации полетов из-за отключения от каналов швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA), пишет РБК.

Фото на обложке: Unsplash

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