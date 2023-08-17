Выход Wildberries на рынок Китая, OpenAI купила первую компанию: главное 17 августа

Карина Пардаева
Wildberries запланировал выход на рынок Китая, OpenAI приобрела свою первую известную компанию и другие события 17 августа.
Выход Wildberries на рынок Китая, OpenAI купила первую компанию: главное 17 августаКарина Пардаева
Финансы
- В январе—июне расходы микрофинансовых компаний на рекламу выросли в 1,5 раза, до 10 млрд рублей, узнал «Коммерсантъ».
- 52% россиян ежемесячно получают пассивный доход в размере от 5 тыс. и выше. В основном это банковский депозит, ежемесячный кэшбек по карте или инвестиции в ценные бумаги.
- В первом полугодии крупнейшие российские брокеры показали уверенный рост прибыли, которая превысила 22 млрд рублей. Годом ранее многие из них фиксировали убытки, пишет «Ъ».
Бизнес
- OpenAI приобрела стартап по разработке цифровых продуктов на базе открытого исходного кода Global Illumination.
- Wildberries запланировал выход на рынок Китая. Компания зарегистрировала свой бренд в стране во всех 45 классах МКТУ.
Транспорт
- Авиакомпании, выполняющие рейсы в Россию или из нее, могут столкнуться со сложностями при организации полетов из-за отключения от каналов швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA), пишет РБК.
Фото на обложке: Unsplash
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