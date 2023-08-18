Гипермаркеты OBI могут начать работать в России под брендом Domus, около 23% россиян стали чаще покупать продукцию брендов местного производства, сервис X—VPN предложил пользователям из Москвы и Петербурга участвовать в тестах за плату и другие события 18 августа.

OBI под новым брендом, блокировка средств и имущества бизнеса: главное 18 августа