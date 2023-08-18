Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

OBI под новым брендом, блокировка средств и имущества бизнеса: главное 18 августа

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Гипермаркеты OBI могут начать работать в России под брендом Domus, около 23% россиян стали чаще покупать продукцию брендов местного производства, сервис X—VPN предложил пользователям из Москвы и Петербурга участвовать в тестах за плату и другие события 18 августа.

OBI под новым брендом, блокировка средств и имущества бизнеса: главное 18 августа

Финансы

  • В России предлагают ввести блокировку средств и имущества бизнеса, который незаконно выводит денежные средства из РФ. Кроме того, предлагается разработать порядок приостановления деятельности иностранных компаний, который повысит уровень защищенности потребителей, пишут «Известия».

Бизнес

  • Гипермаркеты товаров для дома OBI могут начать работать в России под брендом Domus. Новые владельцы сети подали заявку на его регистрацию по 45 классам МКТУ.
  • Международный инвестиционный фонд Target Global и ряд бизнес-ангелов вложили £2,5 млн (фунтов стерлингов) в финтех-стартап Communion.
  • Примерно 23% россиян стали чаще покупать продукцию брендов местного производства, а 68% — выбирают отечественные марки потому, что хотят поддержать локальные компании, передает ТАСС.

Сервисы

  • Сервис X—VPN предложил пользователям из Москвы и Петербурга участвовать в тестах за плату. Сообщение об этом появилось в разделе «поддержка».

Фото на обложке: Hyejin Kang / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Президент дал поручение продвигать российские видеоигры на зарубежный рынок
  2. 2 Выход Wildberries на рынок Китая, OpenAI купила первую компанию: главное 17 августа
  3. 3 Hugo Boss решил переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки
  4. 4 «Цифра Брокер» создала криптоплатформу в Беларуси
  5. 5 VK выпустит замещающие облигации
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

20 августа 2023

Стартап-акселератор Южный ИТ-парк

20 августа 2023

IT_ONE Cup. Базы данных

20 августа 2023

Субсидии российским промышленным организациям

Все ВОЗМОЖНОСТИ