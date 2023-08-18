OBI под новым брендом, блокировка средств и имущества бизнеса: главное 18 августа

Карина Пардаева
Гипермаркеты OBI могут начать работать в России под брендом Domus, около 23% россиян стали чаще покупать продукцию брендов местного производства, сервис X—VPN предложил пользователям из Москвы и Петербурга участвовать в тестах за плату и другие события 18 августа.
OBI под новым брендом, блокировка средств и имущества бизнеса: главное 18 августаКарина Пардаева
Финансы
- В России предлагают ввести блокировку средств и имущества бизнеса, который незаконно выводит денежные средства из РФ. Кроме того, предлагается разработать порядок приостановления деятельности иностранных компаний, который повысит уровень защищенности потребителей, пишут «Известия».
Бизнес
- Гипермаркеты товаров для дома OBI могут начать работать в России под брендом Domus. Новые владельцы сети подали заявку на его регистрацию по 45 классам МКТУ.
- Международный инвестиционный фонд Target Global и ряд бизнес-ангелов вложили £2,5 млн (фунтов стерлингов) в финтех-стартап Communion.
- Примерно 23% россиян стали чаще покупать продукцию брендов местного производства, а 68% — выбирают отечественные марки потому, что хотят поддержать локальные компании, передает ТАСС.
Сервисы
- Сервис X—VPN предложил пользователям из Москвы и Петербурга участвовать в тестах за плату. Сообщение об этом появилось в разделе «поддержка».
Фото на обложке: Hyejin Kang /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Президент дал поручение продвигать российские видеоигры на зарубежный рынок
- 2 Выход Wildberries на рынок Китая, OpenAI купила первую компанию: главное 17 августа
- 3 Hugo Boss решил переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки
- 4 «Цифра Брокер» создала криптоплатформу в Беларуси
- 5 VK выпустит замещающие облигации
ВОЗМОЖНОСТИ
20 августа 2023
20 августа 2023
20 августа 2023
Популярное
Архив rb.ru