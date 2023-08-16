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Обновленный законопроект об онлайн-торговле алкоголем внесут в Госдуму осенью — «Ведомости»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Законопроект об онлайн-торговле алкогольными напитками обновили и планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию, выяснили «Ведомости». Ранее его автор сенатор Андрей Клишас отозвал проект из правительства.

Обновленный законопроект об онлайн-торговле алкоголем внесут в Госдуму осенью — «Ведомости»

Идея об онлайн-продаже алкоголя обсуждается несколько месяцев. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сперва внес законопроект, регулирующий такую торговлю, но отозвал его после критики со стороны Минфина. В ведомстве считают, что ответственность за нарушения при продаже должна ложиться на продавцов, а не на площадку, где такой товар реализуют.

Как выясняла газета, помимо Минфина замечания направили Минпромторг, Роскомнадзор и Росалкогольрегулирование. В целом ведомства поддерживают инициативу, но настаивают на доработке законопроекта.

Что предлагает Росалкогольрегулирование

Министерство хочет закрепить на федеральном уровне механизм ведения реестра владельцев площадок, продающих спиртные напитки, а также определить механизм контроля за оборотом в системе ЕГАИС.

Основные требования Минфина

  • Прежде всего, это устранение предыдущих замечаний ведомства по вопросу ответственности за нарушения правил торговли: их должен нести только продавец, а не маркетплейс или служба доставки.
  • Доставлять алкогольную продукцию должен сам продавец или логистическая компания от имени или по поручению продавца. Так, в случае нарушений компания будет отвечать перед продавцом в рамках установленной договоренности.
  • Также министерство настаивает, чтобы право на онлайн-продажу спиртных напитков было лишь у тех интернет-площадок, которые внесены в специальный реестр таких платформ с соответствующими складами и лицензиями на закупку, хранение и реализацию.
  • Наконец, Минфин хочет установить порядок допустимого возраста покупателя.

Замечания ФАС

Федеральная антимонопольная служба не согласна с позицией Минфина и считает, что ответственность за нарушения должны нести все участники продажи и доставки.

Маркетплейсы, в отличие от ФАС, поддерживают позицию Минфина, узнали «Ведомости» в Ассоциации компаний интернет-торговли. «Почта России» тоже готова участвовать в продажах и уже подготовила соответствующую инфраструктуру.

Однако, как ранее писал «Коммерсантъ», в Министерстве внутренних дел выступили против онлайн-торговли алкоголем через «Почту».

Около трети россиян хотели бы иметь возможность заказывать спиртные напитки онлайн при соблюдении ряда условий, показал ранее опрос. В числе требований граждан — наличие специальной пломбы, продажа только на аккредитованных маркетплейсах и подробные сведения о компании-производители в описании товара.

Фото на обложке: LN team / Shutterstock

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