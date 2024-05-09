Bloomberg: российские миллиардеры возвращают активы на родину

Из-за санкций богатейшие российские миллиардеры столкнулись с проблемой управления семейными активами за границей и передачей их по наследству. В поисках решения бизнесмены начали возвращать средства в Россию.

Как пишет Bloomberg, российским миллиардерам становится все сложнее хранить деньги на Западе по «проверенным схемам», поскольку Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, учредителями или бенефициарами которых являются граждане РФ.

В то время как одни предприниматели по-прежнему ищут способы сохранить семейные активы на Западе, другие стремятся перевести их в дружественные страны, такие как ОАЭ.

Однако, по данным агентства, большинство попавших под санкции миллиардеров приняли решение перевести свои средства в Россию, не опасаясь конфискации.

Один из миллиардеров в беседе с Bloomberg сообщил, что его семья старается построить новую жизнь в России. Два других российских бизнесмена, пожелавших остаться анонимными, заявили, что теперь они могут вести бизнес только на родине и стараются «не думать о возможной конфискации активов».

«Люди действуют, исходя из своих текущих возможностей и ограничений, — сказал стратегический консультант состоятельных россиян Алексей Станкевич. — Степень непредсказуемости выросла в геометрической прогрессии».

По словам юриста Дарьи Невской, у российских миллиардеров нет общей тенденции в вопросе передачи наследства:

«Каждый случай уникален и зависит от того, где люди планируют жить в будущем и где расположены их основные активы».

В рейтинг Bloomberg Billionaires Index входят 26 российских миллиардеров, суммарное состояние которых составляет около $350 млрд.

При этом средний возраст участников списка равен 63 годам, и, как пишет агентство, «то, как и где они решат передать свое состояние, в ближайшие десятилетия отразится на экономике и всех секторах бизнеса» страны.

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