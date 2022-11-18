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Начало сборки «Москвича», выбор операторов по заявлениям об утечках: главное 18 ноября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

У операторов персональных данных появится выбор, как уведомлять регулятора о произошедшем взломе или утечке информации, завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе. Эти и другие новости — в дайджесте RB.RU.

Начало сборки «Москвича», выбор операторов по заявлениям об утечках: главное 18 ноября

Бизнес

  • ФСБ работает над проектом приказа, по которому у операторов персональных данных будет выбор, как уведомлять регулятора о произошедшем взломе или утечке информации: 1) операторы будут заключать соглашение с ФСБ или НКЦКИ, в котором будет прописан способ и формат передачи информации, 2) сообщать об утечке через форму на сайте Роскомнадзора (РКН), а информация из РКН будет поступать в НКЦКИ.
  • Структуры «Марвел Дистрибуция», одного из крупнейших оптовых дистрибуторов электроники, планируют в 2023 году начать в Подмосковье производство серверов, систем хранения данных и сетевого оборудования. Мощность предприятия составит 250 тыс. единиц техники в год.
  • Завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе, с 21 ноября.
  • Китайский государственный автоконцерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) и российский «Автотор» договариваются о сборке машин в Калининграде. 
  • С середины 2022 года россияне все чаще сдают технику без электронных плат — примерно на 20% по сравнению с периодом до 24 февраля. Пользователи вынимают в том числе кабели, выяснила ассоциация «Электроника-утилизация».

Транспорт

  • Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ до 27 ноября.  Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
  • Аэропорт «Пулково» попросил Минтранс упростить воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и рядом дружественных стран — это Бахрейн, Вьетнам, Индия, Катар, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и Турция. Это позволило бы привлечь больше иностранных туристов в Россию и облегчить полеты россиян за рубеж.

Фото на обложке: Unsplash

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