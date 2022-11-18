У операторов персональных данных появится выбор, как уведомлять регулятора о произошедшем взломе или утечке информации, завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе. Эти и другие новости — в дайджесте RB.RU.

Начало сборки «Москвича», выбор операторов по заявлениям об утечках: главное 18 ноября