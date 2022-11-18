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Правительство решило оценить независимость и защищенность российских мобильных ОС

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минпромторг приступил к анализу безопасности российских мобильных операционных систем, узнал «Коммерсантъ». Ведомство направило ряду компаний письмо с просьбой оценить защищенность отечественных и доступных для локализации иностранных мобильных ОС. Запрос министерство объяснило поручением вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Правительство решило оценить независимость и защищенность российских мобильных ОС

Ранее Чернышенко анонсировал крупные инвестиции в проекты по импортозамещению ПО. В частности, Минцифры до конца года выделит порядка 28 млрд рублей, еще 155 млрд планируется получить от бизнеса.

Как пишет «Коммерсантъ», письмо от Минпромторга получили 13 организаций, в том числе «Лаборатория Касперского», «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП, разработчик ОС «Аврора»).

В одной из этих компаний полагают, что ведомство хочет определить, какие ОС существуют и востребованы в стране и есть ли среди них те, которые смогут работать без доступа к иностранным платформам и сервисам. По словам собеседника издания, власти пытаются оценить перспективы локализации в России зарубежных ОС.

В настоящее время разработкой независимых ОС занимаются несколько компаний. «Ростелеком» оценил развитие отечественной ОС «Аврора» в 480 млн рублей. До 2030 года принадлежащая ему ОМП собирается выпустить линейку смартфонов и планшетов на этой операционной системе.

По словам директора центра разработки Artezio Дмитрия Паршина, в текущих условиях оптимальным остается создание ОС на Linux, поскольку они допускают установку программ, разработанных под Android. В настоящее время такие ОС предлагает ГК «Астра».

Фото на обложке: Unsplash

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