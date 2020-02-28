Агрегатор скидок и акций «Биглион» провел исследование курсов «для взрослых», которые предлагают его партнеры. Платформа подобрала самые странные названия и описания программ. В Rusbase ознакомились с материалами.

Прививка от неправильных мужчин: «Биглион» рассказал о необычных курсах «для взрослых»