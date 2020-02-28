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Прививка от неправильных мужчин: «Биглион» рассказал о необычных курсах «для взрослых»

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Агрегатор скидок и акций «Биглион» провел исследование курсов «для взрослых», которые предлагают его партнеры. Платформа подобрала самые странные названия и описания программ. В Rusbase ознакомились с материалами.

Прививка от неправильных мужчин: «Биглион» рассказал о необычных курсах «для взрослых»
  • На курсах с названиями «Финишная прямая к жене» эксперты рассказывают, «как становятся супругами», и обещают поставить  «прививку от неправильных мужчин».
  • Также на платформе есть тренинги по поднятию самооценки. К ним идут бонусы — например, к одному из тренингов прилагается дополнительный урок «Ванна блаженства» с методическим материалом на 12 минут.
  • Более продвинутым слушательницам преподаватели объяснят, «как пользоваться главным оружием жены», используя «могущественную энергию женщины».
  • Для столкнувшихся с трудностями в семейной жизни доступны специальные курсы со скидкой 91%. Среди уроков — «Как поднять его с дивана и отправить работать» и бонус «Топ-10 причин, по которым мужчина укладывается на диван». 
  • Для тех, у кого проблемы в интимных отношениях, предлагают «Видеотренинг от куртизанки» за 448 рублей вместо 2490 рублей, а также уроки «Я — женщина» и «Сексуальные тайны Древнего Востока».
  • «Продвинутым» парам предлагаются тренинги, где обещают вывести «секс на новый уровень». Среди таких есть «Искусство шибари», на котором учат завязывать бандаж по-японски. 
  • Согласно исследованию, не менее популярны курсы специального массажа – аквапенного, гелевого, английского эротического, балинезийского, лулура, мо-фу, айс-массажа. 
Фото: GaudiLab / Shutterstock

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