Планы ЦБ по ЕПК и ИИ, рост интереса к ВЭФ, новости Saudi Aramco и «Альфа-банка»: главное для бизнеса 2 сентября

Пока Индия исследует Солнце, а Роскосмос нацелился на изучение Марса, бизнес решает свои задачи: отечествнные производители диодов просят ввести пошлины до 400% на иностранную продукцию, «Альфа-банк» первым сообщает о выпуске замещающих облигаций, Saudi Aramco планирует размещение акций на бирже, а ЦБ намерен выпустить доклад об ИИ, чтобы дальше обсуждать эту сферу деятельности с игроками рынка. Продолжаем следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.
- Центробанк планирует расширить полномочия Евразийской перестраховочной компании со страхования только экспортных кредитов до «универсальной перестраховочной деятельности».
- ЦБ также обещает до конца года обнародовать доклад по искусственному интеллекту, который даст стимул к обсуждению сфер его применения и возможностей контроля с участниками рынка.
- Производитель отечественной электроники GS Group попросил правительство ввести пошлины до 400% от таможенной стоимости иностранных светодиодов, чтобы стимулировать производство и продажи российской продукции.
- Финансовые власти Саудовской Аравии вновь обсуждают возможность выхода нефтяной компании Saudi Aramco на биржу: предполагается продажа доли в $50 млрд (WSJ).
- Руководство корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в России) взвешивает возможности ввести в Facebook и Instagram на территории ЕС платные подписки, предполагающие отключение рекламы (NYT).
- За год интерес бизнеса к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) вырос на 25%, а в цены на отели во Владивостоке в преддверии события подскочили на 46%.
- Совет директоров «Альфа-банка» 1 сентября одобрил два выпуска замещающих облигаций на 15 млрд и 10 млрд рублей со сроком погашения в 2025 году — и это первый банк, заявивший о размещении замены евробондам.
- В Англии скончался миллиардер Мохаммед Аль-Файед — бывший владелец футбольного клуба «Фулхэм», универмага Harrods и отец последнего партнера принцессы Дианы.
- Индия осуществила успешный запуск автоматической станции по исследованию Солнца Aditya-L1.
- А Роскосмос пообещал, что российская межпланетная станция «Бумеранг» будет запущена для доставки грунта со спутника Марса Фобоса после 2030 года.
Фото на обложке: Unsplash
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