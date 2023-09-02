Пока Индия исследует Солнце, а Роскосмос нацелился на изучение Марса, бизнес решает свои задачи: отечествнные производители диодов просят ввести пошлины до 400% на иностранную продукцию, «Альфа-банк» первым сообщает о выпуске замещающих облигаций, Saudi Aramco планирует размещение акций на бирже, а ЦБ намерен выпустить доклад об ИИ, чтобы дальше обсуждать эту сферу деятельности с игроками рынка. Продолжаем следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

Планы ЦБ по ЕПК и ИИ, рост интереса к ВЭФ, новости Saudi Aramco и «Альфа-банка»: главное для бизнеса 2 сентября