Поддержка закрытых аэропортов и московских инвесторов, потери из-за забастовки сценаристов: главное 3 сентября

Ахмед Садулаев
Кабмин выделил 2,6 млрд на поддержку закрытых аэропортов, аналитики Barclays улучшили прогноз ВВП России, а Калифорния потеряла уже $5 млрд из-за забастовки сценаристов и актеров в Голливуде. RB рассказывает о главных событиях этого дня.
Поддержка закрытых аэропортов и московских инвесторов, потери из-за забастовки сценаристов: главное 3 сентябряАхмед Садулаев
Мир
- За четыре месяца забастовки голливудских сценаристов и актеров ущерб экономике Калифорнии составил $5 млрд (Financial Times).
- ООН может разморозить активы российских производителей продовольствия и подключить Россельхозбанк к SWIFT в рамках возобновления зерновой сделки, сообщает турецкая газета Sabah.
- Кроме того, по данным издания, ООН предлагает оценить ущерб подорванному аммиакопроводу Тольятти – Одесса.
- В Германии проведут эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплаты. Проводить эксперимент будут консалтинговая компания Intraprenör и ученые из университета Мюнстера, а участвовать — более 50 компаний из разных сфер.
Россия
- Правительство РФ выделило еще 2,6 млрд на поддержку временно закрытых аэропортов центральной и южной России.
- Аналитики британского банка Barclays улучшили прогноз по ВВП России в этом году до 1,7%.
- На фоне ухода европейских брендов в России на 20% вырос спрос на бытовую технику из Китая и Турции («Известия»).
- Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на субсидии для закупки самолетов отечественными авиакомпаниями.
- Россия более чем в два раза увеличила закупки лекарств из Бразилии. За семь месяцев 2023-го импорт фармацевтической продукции вырос с $1,7 млн до $3,8 млн (РИА).
Законы
- Минцифры предложило разрешить Роскомнадзору блокировать сайты, содержащие информацию о способах обхода блокировок.
- Правительство Австралии обсудит законопроект, направленный на борьбу с «кражей зарплат». Согласно ему, за умышленное снижение зарплат работодателям может грозить до 10 лет тюрьмы или $5 млн штрафа.
Бизнес
- Венчурные инвесторы, вкладывающие деньги в стартапы-участники Московского инновационного кластера, получат от столичных властей субсидию в 50% суммы инвестиций, рассказал мэр столицы Собянин. При этом размер субсидии не может превышать сумму НДФЛ, уплаченного за последние три года.
- iPhone 15 и новые AirPods Pro, которые Apple представит 12 сентября, будут оснащены разъемом USB-C вместо Lightning, рассказал Bloomberg. Американская компания пошла на этот шаг из-за требований Евросоюза.
Фото: Unsplash
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