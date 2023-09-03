Кабмин выделил 2,6 млрд на поддержку закрытых аэропортов, аналитики Barclays улучшили прогноз ВВП России, а Калифорния потеряла уже $5 млрд из-за забастовки сценаристов и актеров в Голливуде. RB рассказывает о главных событиях этого дня.

Поддержка закрытых аэропортов и московских инвесторов, потери из-за забастовки сценаристов: главное 3 сентября