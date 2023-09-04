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«Вкусно — и точка» планирует открыть ресторан в КНР, стоимость зарубежных туров вырастет до 30%: главное 4 сентября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Вкусно — и точка» планирует открыть заведения в китайском городе Хэйхэ, серый рынок видеоигр в два раза превысил легальный, «МТС Энтертейнмент» купила сервис по продаже билетов TicketsCloud и другие новости 4 сентября.

«Вкусно — и точка» планирует открыть ресторан в КНР, стоимость зарубежных туров вырастет до 30%: главное 4 сентября

Бизнес

  • «Вкусно — и точка» планирует открыть заведения в китайском городе Хэйхэ. Для этого компании нужно получить разрешение McDonald’s.
  • В зимний период стоимость зарубежных туров в Египет, Дубай, Таиланд и на другие популярные направления вырастет на 10–30%. 
  • Производители телекоммуникационного оборудования увеличивают вложения в разработку новых продуктов: их расходы превысят 46 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ».
  • С января 2023 года серый рынок видеоигр в два раза превысил легальный: перекупщики заработали 4,5 млрд рублей, ритейлеры — до 2,5 млрд рублей.
  • «МТС Энтертейнмент» купила сервис по продаже билетов TicketsCloud. Сумма сделки может достигнуть 900 млн рублей.
  • Иностранцы получили право на компенсацию на рыночных условиях при выходе из российского бизнеса. Новый порядок заработал с 4 сентября, передают «Известия».

Транспорт

  • Автовладельцы стали чаще покупать короткие полисы каско сроком на один месяц. При этом самыми популярными остаются страховки с полным покрытием рисков и франшизой, пишет «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Unsplash

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