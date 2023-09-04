«Вкусно — и точка» планирует открыть заведения в китайском городе Хэйхэ, серый рынок видеоигр в два раза превысил легальный, «МТС Энтертейнмент» купила сервис по продаже билетов TicketsCloud и другие новости 4 сентября.

«Вкусно — и точка» планирует открыть ресторан в КНР, стоимость зарубежных туров вырастет до 30%: главное 4 сентября