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SAP прекратит поддержку клиентов, разработчики просят смягчить требования балльной системы: главное 5 сентября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

SAP прекратит поддержку партнеров и клиентов в России, продажи умных часов в России в июле-августе выросли почти в 1,5 раза и другие события 5 сентября.

SAP прекратит поддержку клиентов, разработчики просят смягчить требования балльной системы: главное 5 сентября

Финансы

  • Все международные переводы и оплату за зарубежные сервисы приостановили с 5 сентября платежные системы Oson и PayWay. Решение в компаниях объясняют требованием ЦБ Узбекистана.

Бизнес

  • До 31 декабря 2023 года немецкий разработчик ПО SAP прекратит поддержку партнеров и клиентов в России. В силе до истечения полного срока контрактов остается только использование облачных сервисов.
  • Продажи умных часов в России в июле-августе выросли почти в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний чек — на 21%, превысив 9,9 тыс. рублей, передают РИА Новости.

Технологии и сервисы

  • Российские разработчики попросили смягчить требования балльной системы, которая определяет степень «отечественности» радиоэлектроники.

Транспорт

  • Прямые рейсы из Мьянмы в Москву хотят запустить в 2024 году. Для этого Myanmar Airways планирует взять в лизинг широкофюзеляжные самолеты, пишут «Ведомости».
  • Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле продолжили расти, второй месяц подряд оставаясь выше одного миллиарда долларов, сообщили РИА Новости.

Фото на обложке: Markus Pfaff / Shutterstock

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