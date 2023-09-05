SAP прекратит поддержку партнеров и клиентов в России, продажи умных часов в России в июле-августе выросли почти в 1,5 раза и другие события 5 сентября.

SAP прекратит поддержку клиентов, разработчики просят смягчить требования балльной системы: главное 5 сентября