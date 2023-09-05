SAP прекратит поддержку клиентов, разработчики просят смягчить требования балльной системы: главное 5 сентября

Карина Пардаева
SAP прекратит поддержку партнеров и клиентов в России, продажи умных часов в России в июле-августе выросли почти в 1,5 раза и другие события 5 сентября.
SAP прекратит поддержку клиентов, разработчики просят смягчить требования балльной системы: главное 5 сентябряКарина Пардаева
Финансы
- Все международные переводы и оплату за зарубежные сервисы приостановили с 5 сентября платежные системы Oson и PayWay. Решение в компаниях объясняют требованием ЦБ Узбекистана.
Бизнес
- До 31 декабря 2023 года немецкий разработчик ПО SAP прекратит поддержку партнеров и клиентов в России. В силе до истечения полного срока контрактов остается только использование облачных сервисов.
- Продажи умных часов в России в июле-августе выросли почти в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний чек — на 21%, превысив 9,9 тыс. рублей, передают РИА Новости.
Технологии и сервисы
- Российские разработчики попросили смягчить требования балльной системы, которая определяет степень «отечественности» радиоэлектроники.
Транспорт
- Прямые рейсы из Мьянмы в Москву хотят запустить в 2024 году. Для этого Myanmar Airways планирует взять в лизинг широкофюзеляжные самолеты, пишут «Ведомости».
- Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле продолжили расти, второй месяц подряд оставаясь выше одного миллиарда долларов, сообщили РИА Новости.
Фото на обложке: Markus Pfaff /
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