Временный управляющий выявил у российской «дочки» Google признаки преднамеренного банкротства

Временный управляющий ООО «Гугл» — российской «дочки» корпорации Google — Валерий Таляровский увидел в дочерней компании американской корпорации признаки преднамеренного банкротства. Об этом сообщается в уведомлении на сайте Федресурса, обратил внимание РБК.

Таляровский проанализировал работу компании с марта 2019 по декабрь 2022 года. Он, в частности, выявил значительное снижение ликвидности ООО «Гугл» — оно наблюдалось с декабря 2020 года. По оценке управляющего, к этому времени объем долга компании по выплате дивидендов перед учредителями достиг 10 млн рублей.

В то же время задолженность по расчетам материнской Google Ireland Limited превысила 2 млрд рублей Таляровский в целом охарактеризовал уровень платежеспособности должника как «постепенно снижающийся». Он связал это со штрафами против компании в России и значительным снижением выручки начиная с третьего квартала 2022 года.

Также «дочка» Google проводила списания стоимости внеоборотных и оборотных активов, мотивируя решение тем, что «существует неопределенность в непрерывности действий», следует из отчета управляющего.

«Вывод: выявлены признаки, свидетельствующие о наличии признаков преднамеренного банкротства», — следует из уведомления, подписанного Таляровским. В то же время объективных признаков фиктивного банкротства нет, но «имеются формальные признаки фиктивного банкротства».

«Дочка» Google в России в мае 2022 года самостоятельно обратилась в суд для признания ее банкротом. В компании объяснили, что арест банковского счета сделал невозможной работу офиса: компания не смогла сохранить сотрудников и выплату зарплат, проводить оплату поставщикам и подрядчикам и выполнять другие финансовые обязательства.

Процедура банкротства в отношении ООО «Гугл» была введена судом в конце ноября 2022 года.

Имущество и активы ООО «Гугл» арестовали по искам от российских телеканалов. Так, в начале июня прошлого года арбитражный суд наложил арест на сумму 1 млрд рублей в качестве обеспечительной меры по двум искам ВГТРК, удовлетворил иски «ГПМ Развлекательное телевидение», телекомпании НТВ, телеканала «360», телеканала «Звезда» и АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT (каждый на сумму 500 млн рублей).

Фото на обложке: Unsplash