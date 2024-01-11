В 2024 году на российский рынок выйдут до 20 иностранных брендов

На российский рынок в 2024 году могут выйти до 20 иностранных брендов — из Турции, Китая, Кореи и Таиланда. Об этом «РИА Недвижимость» сообщила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева.

Бренды, по ее словам, готовы инвестировать в российский рынок, но им нужно время, чтобы освоиться в новых условия. Марки заинтересованы в площадках, с помощью которых они смогут изучить особенности ведения бизнеса и спроса. К тому же, успешный завоз бренда занимает до десяти лет.

Остаются доступными какие-то селективные бренды — Италия, Франция, Испания. Например, испанский Scalpers сейчас начал с теста на оптовых продажах, но вполне может выйти как отдельный магазин уже в этом году при наличии позитивных показателей, добавила Кермедчиева.

Проблемы с выходом на рынок возникают у арабских марок из-за сезонной специфики и необходимости производить и продавать зимнюю одежду, в чем такие бренды испытывают сложности.

33% россиян ждут возвращения зарубежных брендов одежды на российский рынок. В среднем россияне ежеквартально тратят на вещи и аксессуары до 30 тыс. рублей. При этом 55% россиян в 2023 году стали чаще покупать одежду российских марок.

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