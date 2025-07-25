21 млрд на нейросетях: у «Авито» появилась должность директора по ИИ
Новое направление возглавил Андрей Рыбинцев: теперь под его контролем — 900 инженеров. Новая цель компании — 21 млрд выручки от генеративного ИИ к 2028 году.
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Новая должность, новый кластер и бюджет в 12 млрд рублей
«Авито» окончательно закрепила курс на генеративный искусственный интеллект — в компании появилась должность управляющего директора по ИИ. Пост занял Андрей Рыбинцев, один из архитекторов внутренней AI-экосистемы платформы. Он вырос внутри «Авито»: начинал с роли тимлида, а теперь занял пост управляющего директора по ИИ.
Под управлением Рыбинцева будет создан отдельный кластер AI Experience. Его основной задачей будет разработка ассистентов и ИИ-решений для продавцов и покупателей, а также автоматизация внутренних процессов. Команда активно займется внедрением агентского и генеративного ИИ во все ключевые продукты, что должно сделать взаимодействие с платформой быстрее, проще и умнее.
По оценке самой компании, вложения в разработки в области GenAI составят 12 млрд рублей, а к 2028 году эти технологии могут принести не менее 21 млрд дополнительной выручки.
900 человек — на усиление
Рыбинцев получил под управление объединённую команду из около 900 специалистов: дата-сайентистов, инженеров, аналитиков. Структурно в его периметр вошли:
- Data Science — занимается разработкой прикладных ИИ-решений: от распознавания речи и компьютерного зрения до построения и обучения собственных LLM-моделей (large language models).
- Поиск и рекомендации — отвечает за алгоритмы обработки запросов, индексацию контента и логики ранжирования, которые определяют, что видит пользователь.
- Аналитика — строит модели прогнозирования и сценарного анализа, помогает платформе принимать решения на основе данных.
Все эти подразделения теперь объединены вокруг цели — масштабировать ИИ из эксперимента в продуктовую норму.
Генеративный ИИ — уже не эксперимент, а норма жизни
В 2025 году «Авито» представил новую стратегию по масштабному внедрению GenAI. В ближайшие годы компания планирует развернуть собственные ассистенты для поддержки пользователей, генерации объявлений, общения с клиентами и обработки типовых задач. GenAI уже интегрируется в логику поиска, чатов и внутренние сервисы.
ИИ будет не только на экране пользователя, но и в операционной начинке платформы: от модерации до клиентского сервиса.
Что это значит для рынка
Интеграция новой должности директора по ИИ — прямой сигнал рынку: «Авито» собирается конкурировать в скорости не только с маркетплейсами, но и с технокорпорациями. И если ставка на генеративный ИИ сработает, миллионы пользователей даже не заметят, что общаются не с человеком.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК / ТАСС
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