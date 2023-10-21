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Запрет рекламы фастфуда, рост букмекерского рынка и спроса на мастеров по мебели: главное для бизнеса 21 октября

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В России растут объем букмекерского рынка, спрос на изготовителей и сборзиков мебели, средний чек снятия наличных в банкоматах, сроки закрытия вакансий, число отозванных автомобилей BMW и Lada, а в мире Google и Twitch анонсируют новые возможности сервисов. Продолжаем следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

Запрет рекламы фастфуда, рост букмекерского рынка и спроса на мастеров по мебели: главное для бизнеса 21 октября
  • Из-за охлаждения отношений с Китаем Индия отказала российским поставщикам в запросе оплачивать поставки нефти в юанях (Bloomberg). 
  • Правительство Индии при этом пересмотрело свои намерения об ограничении импорта ноутбуков и другого IT-оборудования, решение откладывается минимум до 30 октября (Business Standard).
  • ЕС в ближайшее время начнет консультации по 12-му пакету санкций против России, и Литва уже внесла свои предложения: страна намерена запретить вывоз в РФ кнопок, гвоздей, спиц для вязания, швейных игл и радиаторов (Bloomberg). 
  • В Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в СМИ (РИА Новости).
  • Объем букмекерского рынка в третьем квартале 2023 года вырос в РФ на 20-30% до 320 млрд рублей (за год прирост составил 45%).
  • Сроки закрытия вакансий в РФ выросли в среднем в 1,5 раза со стандартного месяца до двух-трех.
  • В 2023 году в России было отозвано почти 140 тыс. автомобилей, среди которых лидируют марки BMW (неисправная работа подушек безопасности) и Lada (отсутствие системы «Эра-Глонасс»).
  • Средняя сумма снятия наличных в банкоматах по итогам января – сентября 2023 года вырос на четверть до 32,9 рублей (в аналогичный период прошлого года чек составлял 26,9).
  • В России в январе – сентябре 2023 г. на 40-50%, по данным сайтов объявлений, вырос спрос на мастеров по изготовлению, сборке и ремонту мебели
  • По решению питерского суда Роспатент пока не имеет права расторгать лицензии Carlsberg с «Балтикой», продолжается рассмотрение иска российской компании, которая считает одностороннее решение Carlsberg отзыве лицензий неправомерным.
  • Партнер корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Андрей Сахаров получил срок за мошенничество при поставке сложного станка («Ъ»).
  • Приложение Google Фото анонсировало новую функцию резервного копирования фотографий в формате RAW, который используют профессиональные фотографы.
  • Сервис Twitch в скором времени позволит пользователям вести трансляции одновременно на нескольких платформах.
Фото на обложке: Unsplash

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