В России растут объем букмекерского рынка, спрос на изготовителей и сборзиков мебели, средний чек снятия наличных в банкоматах, сроки закрытия вакансий, число отозванных автомобилей BMW и Lada, а в мире Google и Twitch анонсируют новые возможности сервисов. Продолжаем следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

Запрет рекламы фастфуда, рост букмекерского рынка и спроса на мастеров по мебели: главное для бизнеса 21 октября