Запрет рекламы фастфуда, рост букмекерского рынка и спроса на мастеров по мебели: главное для бизнеса 21 октября

Екатерина Алипова
В России растут объем букмекерского рынка, спрос на изготовителей и сборзиков мебели, средний чек снятия наличных в банкоматах, сроки закрытия вакансий, число отозванных автомобилей BMW и Lada, а в мире Google и Twitch анонсируют новые возможности сервисов. Продолжаем следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.
Запрет рекламы фастфуда, рост букмекерского рынка и спроса на мастеров по мебели: главное для бизнеса 21 октябряЕкатерина Алипова
- Из-за охлаждения отношений с Китаем Индия отказала российским поставщикам в запросе оплачивать поставки нефти в юанях (Bloomberg).
- Правительство Индии при этом пересмотрело свои намерения об ограничении импорта ноутбуков и другого IT-оборудования, решение откладывается минимум до 30 октября (Business Standard).
- ЕС в ближайшее время начнет консультации по 12-му пакету санкций против России, и Литва уже внесла свои предложения: страна намерена запретить вывоз в РФ кнопок, гвоздей, спиц для вязания, швейных игл и радиаторов (Bloomberg).
- В Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в СМИ (РИА Новости).
- Объем букмекерского рынка в третьем квартале 2023 года вырос в РФ на 20-30% до 320 млрд рублей (за год прирост составил 45%).
- Сроки закрытия вакансий в РФ выросли в среднем в 1,5 раза со стандартного месяца до двух-трех.
- В 2023 году в России было отозвано почти 140 тыс. автомобилей, среди которых лидируют марки BMW (неисправная работа подушек безопасности) и Lada (отсутствие системы «Эра-Глонасс»).
- Средняя сумма снятия наличных в банкоматах по итогам января – сентября 2023 года вырос на четверть до 32,9 рублей (в аналогичный период прошлого года чек составлял 26,9).
- В России в январе – сентябре 2023 г. на 40-50%, по данным сайтов объявлений, вырос спрос на мастеров по изготовлению, сборке и ремонту мебели
- По решению питерского суда Роспатент пока не имеет права расторгать лицензии Carlsberg с «Балтикой», продолжается рассмотрение иска российской компании, которая считает одностороннее решение Carlsberg отзыве лицензий неправомерным.
- Партнер корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Андрей Сахаров получил срок за мошенничество при поставке сложного станка («Ъ»).
- Приложение Google Фото анонсировало новую функцию резервного копирования фотографий в формате RAW, который используют профессиональные фотографы.
- Сервис Twitch в скором времени позволит пользователям вести трансляции одновременно на нескольких платформах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Twitch: как решить проблему с монетизацией и размещаться на платформе в условиях ограничений
- 2 «Стартап-Школа» от Y Combinator. Как создавать продукт?
- 3 Цифра дня. 49 смертей во время селфи
- 4 Совершить прорыв: трекинг как инструмент ускорения бизнеса
- 5 Новая долина: как индийские стартапы меняют рынок венчурных инвестиций в 2023 году
ВОЗМОЖНОСТИ
22 октября 2023
22 октября 2023
24 октября 2023