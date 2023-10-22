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Договор о торговле ЕАЭС с Ираном, рост стоимости зимних курортов: главное 22 октября

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

До конца этого года ЕАЭС подпишет договор о свободной торговле с Ираном, в Европе в 1,5 раза выросло число выданных туристических виз в Россию, а стоимость отелей на зимних курортах Сочи подорожала почти на треть. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Договор о торговле ЕАЭС с Ираном, рост стоимости зимних курортов: главное 22 октября

Мир

  • В ЕАЭС планируют подписать договор о свободной торговле с Ираном до конца 2023 года, рассказали «БелТА» в пресс-службе правительства Беларуси.
  • Правительство Болгарии рассмотрит запрет на поставки российской нефти на НПЗ «Лукойла» в Бургасе.
  • Японские рыбаки жалуются на падение доходов из-за невозможности вести промысел в районе Курильских островов. Россия не стала согласовывать этот вопрос с Японией из-за санкций.

Россия

  • Выдача туристических виз в Россию в европейских странах выросла в 1,5 раза в 2023 году, до 141 тысячи, рассказал директор консульского департамента МИД Алексей Климов (РИА).
  • При этом из гражданства РФ за девять месяцев 2023-го вышли 4,4 тысячи человек — это больше, чем за весь 2022 год. Приняты в российское гражданство за рубежом 15 тысяч человек против 23,5 тысяч годом ранее.
  • Отели на горнолыжных курортах Сочи подорожали в предстоящем зимнем сезоне на 20-30% (РБК).

Фото: Unsplash

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