До конца этого года ЕАЭС подпишет договор о свободной торговле с Ираном, в Европе в 1,5 раза выросло число выданных туристических виз в Россию, а стоимость отелей на зимних курортах Сочи подорожала почти на треть. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Договор о торговле ЕАЭС с Ираном, рост стоимости зимних курортов: главное 22 октября