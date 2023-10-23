Предприниматели просят уточнить УК и УПК, чтобы сократить произвол при их применении, на месте бывшего магазина IKEA в ТЦ «Европолис» гипермаркет от Lazurit — собираем главные новости 23 октября для бизнеса.

Предприниматели попросили уточнить уголовные статьи в защиту бизнеса, на месте IKEA откроется Lazurit: день 607