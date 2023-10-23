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Предприниматели попросили уточнить уголовные статьи в защиту бизнеса, на месте IKEA откроется Lazurit: день 607

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

Предприниматели просят уточнить УК и УПК, чтобы сократить произвол при их применении, на месте бывшего магазина IKEA в ТЦ «Европолис» гипермаркет от Lazurit — собираем главные новости 23 октября для бизнеса.

Предприниматели попросили уточнить уголовные статьи в защиту бизнеса, на месте IKEA откроется Lazurit: день 607

Россия

  • Почти половина россиян (47%) начала заводить официальные аккаунты в социальных сетях, где публикует минимальную информацию о себе и своей жизни. Россияне не хотят, чтобы страницы в соцсетях становились предметом для обсуждения кадровиков, коллег или руководства.
  • За последние два года доля россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, выросла на 20 процентных пунктов и составила 45%, пишет РБК.

Бизнес

  • Более 30% предпринимателей конфликтуют с бизнес-партнерами уже в первый год сотрудничества, показало исследование.  Среди наиболее частых причин конфликтов — разное видение бизнеса, неравный вклад в общее дело, неграмотное распределение ресурсов и зон ответственности. 
  • Компания ООО «Ксерокс (СНГ)», которую Xerox в начале октября продал местному руководству, продолжит работать в России под брендом Technoevolab.  Юридически ООО «Ксерокс (СНГ)» будет представлено как ООО «Техноэволаб». Компания полностью откажется от использования бренда Xerox.
  • «Деловая Россия» попросила уточнить УК и УПК, чтобы сократить произвол при их применении к бизнесу. Сейчас оценить масштабы избыточного силового давления невозможно, пишет «Ъ».
  • Площади ушедшей с российского рынка IKEA начинают занимать локальные мебельные компании. Калининградский Lazurit откроется в московском торгцентре «Европолис» и будет развивать новый мультибрендовый гипермаркет. 
  • Комиссионные потери банков от внедрения цифрового рубля могут достичь 95 млрд рублей, подсчитало Национальное рейтинговое агентство.

Фото на обложке: Unsplash

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