Предприниматели попросили уточнить уголовные статьи в защиту бизнеса, на месте IKEA откроется Lazurit: день 607

Анастасия Марьина
Предприниматели просят уточнить УК и УПК, чтобы сократить произвол при их применении, на месте бывшего магазина IKEA в ТЦ «Европолис» гипермаркет от Lazurit — собираем главные новости 23 октября для бизнеса.
Предприниматели попросили уточнить уголовные статьи в защиту бизнеса, на месте IKEA откроется Lazurit: день 607Анастасия Марьина
Россия
- Почти половина россиян (47%) начала заводить официальные аккаунты в социальных сетях, где публикует минимальную информацию о себе и своей жизни. Россияне не хотят, чтобы страницы в соцсетях становились предметом для обсуждения кадровиков, коллег или руководства.
- За последние два года доля россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, выросла на 20 процентных пунктов и составила 45%, пишет РБК.
Бизнес
- Более 30% предпринимателей конфликтуют с бизнес-партнерами уже в первый год сотрудничества, показало исследование. Среди наиболее частых причин конфликтов — разное видение бизнеса, неравный вклад в общее дело, неграмотное распределение ресурсов и зон ответственности.
- Компания ООО «Ксерокс (СНГ)», которую Xerox в начале октября продал местному руководству, продолжит работать в России под брендом Technoevolab. Юридически ООО «Ксерокс (СНГ)» будет представлено как ООО «Техноэволаб». Компания полностью откажется от использования бренда Xerox.
- «Деловая Россия» попросила уточнить УК и УПК, чтобы сократить произвол при их применении к бизнесу. Сейчас оценить масштабы избыточного силового давления невозможно, пишет «Ъ».
- Площади ушедшей с российского рынка IKEA начинают занимать локальные мебельные компании. Калининградский Lazurit откроется в московском торгцентре «Европолис» и будет развивать новый мультибрендовый гипермаркет.
- Комиссионные потери банков от внедрения цифрового рубля могут достичь 95 млрд рублей, подсчитало Национальное рейтинговое агентство.
Фото на обложке: Unsplash
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