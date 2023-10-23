МТС объявила о назначении двоих новых топ-менеджеров

МТС объявила о назначении двух новых топ-менеджеров, должность члена правления, вице-президента по стратегии и инновациям занял Евгений Черешнев. На пост члена правления, вице-президента по корпоративным и правовым вопросам назначена Валентина Нудьга. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Евгений Черешнев ранее работал в блоке кибербезопасности МТС. Он является основателем центра перспективных разработок Future Crew. До сотрудничества с МТС Черешнев занимал пост исполнительного вице-президента по цифровому бизнесу и члена правления «Вымпелкома». Также является основателем проекта Biolink.Tech, в который в 2020 году инвестировала «Азбука вкуса».

Валентина Нудьга пришла в компанию из европейского энергетического концерна Fortum. Она занимала там пост заместителя гендиректора по корпоративным и правовым вопросам и комплаенс по контролю российского дивизиона в течение семи лет.

Нудьга также работала с «Мегафон-Ритейл» и занимала в компании пост директора по правовому обеспечению. Кроме того, занимала должность в директора по правовым вопросам в Yota.

Ранее оператор Tele2 назначил нового генерального директора, им стал старший вице-президент «Ростелекома» по работе с массовым сегментом Антон Годовиков.

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