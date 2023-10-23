Российские банки раскритиковали законопроект о доступе спецслужб к персональным данным

Российские банки раскритиковали законопроект, который позволяет силовым структурам запрашивать прямой доступ к их информационным системам и базам данных клиентов. Соответствующее письмо в Госдуму и в Минцифры направили представители Ассоциации банков России (АБР), пишет РБК.

Летом в Госдуму внесли проект закона, согласно которому силовые структуры (такие, как МО РФ, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД), получают право на доступ к информационным базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб, которые являются клиентами той или иной организации.

Хотя речь идет в основном о государственных и муниципальных базах, в нем также говорится о формировании специального реестра информационных систем, где должны обрабатываться сведения силовиков.

Замечания банков:

Некоторые положения документа противоречат нормам актуального законодательства. Речь идет о режимах защиты охраняемой законом тайны в области регулирующей безопасность критической информационной инфраструктуры. Также в АБР указывают на противоречия в соблюдении закона по части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем;

Возможное нарушение конституционных прав граждан в связи с предоставлением неограниченного доступа к данным лиц, не относящихся к категории спецслужб и не дававших согласие на доступ к таким данным. Согласно законопроекту, банки должны будут предоставить доступ без решения суда и без согласия пользователя;

Банки будут вынуждены нарушать антиотмывочное законодательство. Сейчас организации обязаны предоставлять в Росфинмониторинг по запросу данные об операциях клиентов. Как указывают в АБР, этот процесс будет затруднен, если спецслужбы начнут без уведомления банков редактировать или удалять из их систем данные о своих сотрудниках;

Технологические риски для кредитных организаций. Если сведения в базы будут внесены некорректно, это может повлечь проблемы для всей организации. Также сохраняются риски передачи данных третьим лицам;

Сложности при идентификации клиентов в случае удаления или редактирования данных о ведомственной принадлежности;

Избыточность полномочий структур в области контроля обработки персональных данных сотрудников спецслужб. В АБР считают, что с этой функцией справляется Роскомнадзор;

Повышение затрат и издержек банков в случае принятия законопроекта.

Членами АБР выступают «Альфа-банк», Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», «Газпромбанк» и другие крупные финансовые организации. В АБР позицию каждого банка отдельно не раскрывают.

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