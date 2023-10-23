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В России запустят платформу для оформления бизнеса в один клик

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В России в 2024 году запустят цифровую платформу для оформления бизнеса в один клик, пишет газета «Известия» со ссылкой на вице-премьера и руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

В России запустят платформу для оформления бизнеса в один клик

Платформа позволит зарегистрировать бизнес, открыть банковский счет или получить электронную подпись. По словам Григоренко, одна площадка объединит сразу несколько функций.

Через сервис, в частности, можно будет подать документы в ФНС для открытия счета в банке. При условии, что клиент ранее посещал банк и был идентифицирован, подать документы можно будет полностью дистанционно.

Если данные гражданина есть в единой биометрической системе, условие посещения банка необязательно.

Как отметили в корпорации МСП, сегодня для получения электронной подписи и открытия счета посещение кредитной организации обязательно. Запускаемый проект поможет избежать походов в банки и налоговую для таких целей.

В Сбербанка сообщили газете, что уже получили предложение поучаствовать в эксперименте Минфина «Старт бизнеса онлайн». В документах ведомства кредитная организация указана как участник.

В пресс-службе «Сбера» также добавили, что компания изучает сценарии реализации дистанционного открытия счета по биометрии. Соответствующий сервис банк начнет разрабатывать в следующем году.

Фото на обложке: Unsplash

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