Число выданных российских турвиз в Европе за год выросло в 1,5 раза

С января по сентябрь 2023 года в странах Европы было выдано 225 тысяч российских виз всех категорий, из которых 141 тысяча — туристические визы. По словам директора консульского департамента МИД Алексея Климова, число выданных турвиз год к году выросло на 57%.

Как рассказал Климов в интервью РИА, общее количество выданных виз при этом сократилось на 10%.

Представитель МИД подчеркнул, что даже с учетом роста показатели пока далеки от цифр допандемийного 2019 года, когда за первые девять месяцев было выдано 1,645 млн виз, из которых 1,112 млн — туристические.

С 1 августа 2023 года жители ряда стран могут оформить электронную визу для въезда на территорию РФ. Этой возможностью уже воспользовались 70 тысяч человек, из которых 60% пришлось на граждан Китая.

За тот же период времени граждане 55 стран, которые имеют право на оформление электронных виз, получили почти 59 тысяч традиционных бумажных виз. Климов уверен, что в будущем тенденция к замещению бумажных виз электронными лишь усилится.

Кроме того, в беседе с агентством Климов привел данные о количестве выданных за рубежом паспортов РФ. За первые девять месяцев этого года в российское гражданство за границей были приняты 15,1 тысяч человек. Это почти на 36% меньше, чем за аналогичный период 2022-го, когда показатель составил 23,55 тысячи.

С января по сентябрь 2023 года отказались от российского гражданства 4,4 тысячи человек, что больше, чем за весь 2022-й: тогда выйти из гражданства РФ решили 4,3 тысячи человек.

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