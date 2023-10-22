Число выданных российских турвиз в Европе за год выросло в 1,5 раза

С января по сентябрь 2023 года в странах Европы было выдано 225 тысяч российских виз всех категорий, из которых 141 тысяча — туристические визы. По словам директора консульского департамента МИД Алексея Климова, число выданных турвиз год к году выросло на 57%.
Как рассказал Климов в интервью РИА, общее количество выданных виз при этом сократилось на 10%.
Представитель МИД подчеркнул, что даже с учетом роста показатели пока далеки от цифр допандемийного 2019 года, когда за первые девять месяцев было выдано 1,645 млн виз, из которых 1,112 млн — туристические.
С 1 августа 2023 года жители ряда стран могут оформить электронную визу для въезда на территорию РФ. Этой возможностью уже воспользовались 70 тысяч человек, из которых 60% пришлось на граждан Китая.
За тот же период времени граждане 55 стран, которые имеют право на оформление электронных виз, получили почти 59 тысяч традиционных бумажных виз. Климов уверен, что в будущем тенденция к замещению бумажных виз электронными лишь усилится.
Кроме того, в беседе с агентством Климов привел данные о количестве выданных за рубежом паспортов РФ. За первые девять месяцев этого года в российское гражданство за границей были приняты 15,1 тысяч человек. Это почти на 36% меньше, чем за аналогичный период 2022-го, когда показатель составил 23,55 тысячи.
С января по сентябрь 2023 года отказались от российского гражданства 4,4 тысячи человек, что больше, чем за весь 2022-й: тогда выйти из гражданства РФ решили 4,3 тысячи человек.
Фото: Victor Maschek / Shutterstock
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Стоимость отелей на горнолыжных курортах РФ выросла на 8-25%
- 2 Google выплатит $1,1 млн по делу о гендерной предвзятости
- 3 Китай начал налоговые проверки крупнейшего производителя iPhone Foxconn
- 4 Договор о торговле ЕАЭС с Ираном, рост стоимости зимних курортов: главное 22 октября
- 5 Стартапы поборются за инвестиции в акселераторе АГНИ
ВОЗМОЖНОСТИ
22 октября 2023
22 октября 2023
24 октября 2023