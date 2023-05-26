Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Япония расширит санкции против РФ, Neuralink будет вживлять чипы людям: главное 26 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Япония расширит санкции против РФ, Wildberries опроверг информацию о блокировке товаров продавцов на сумму около 50 млрд рублей, большинство руководителей поддерживают сокращение рабочей недели и другие события 26 мая.

Япония расширит санкции против РФ, Neuralink будет вживлять чипы людям: главное 26 мая

Мир

  • Япония расширит санкции против РФ. Страна заморозит активы еще 17 физических лиц и 78 организаций, сообщает минфин страны.

Бизнес

  • Wildberries опроверг информацию о блокировке товаров продавцов на сумму около 50 млрд рублей, сообщили РИА Новости.
  • 81% руководителей поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом только 4% компаний рассматривают такую возможность только в ближайшие три года.
  • После возобновления прямых полетов в Грузию россияне стали больше интересоваться поездками в страну, но «бума» бронирований турфирмы не видят, передает РБК.

Технологии

  • Neuralink Илона Маска разрешили испытывать чипы для мозга на людях. В ближайшее время компания объявит о наборе участников первых клинических испытаний.
  • «Тинькофф Мобайл», работающий на инфраструктуре Tele2, выходит в новые регионы в партнерстве с МТС. Первыми регионами станут Республика Башкортостан и Ставропольский край, а до конца года оператор банка заработает во всех регионах страны, пишет «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Яндекс» о сделке с новыми инвесторами: контроль в компании останется у ее менеджмента
  2. 2 Guess выкупил долю российского партнера в местном бизнесе
  3. 3 С блогеров предложили взимать налоги, Wildberries снижает комиссию для продавцов электроники: главное 24 мая
  4. 4 Нехватка управленцев, начальная стоимость Lada Vesta NG: главное 25 мая
  5. 5 В России предложили освободить ИП от страховых взносов во время падения доходов
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

26 мая 2023

Hackathon Barnaul

27 мая 2023

E-Qube Startup&Idea Challenge

28 мая 2023

ArtMasters

Все ВОЗМОЖНОСТИ