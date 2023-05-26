Япония расширит санкции против РФ, Wildberries опроверг информацию о блокировке товаров продавцов на сумму около 50 млрд рублей, большинство руководителей поддерживают сокращение рабочей недели и другие события 26 мая.

Япония расширит санкции против РФ, Neuralink будет вживлять чипы людям: главное 26 мая