Япония расширит санкции против РФ, Neuralink будет вживлять чипы людям: главное 26 мая

Карина Пардаева
Япония расширит санкции против РФ, Wildberries опроверг информацию о блокировке товаров продавцов на сумму около 50 млрд рублей, большинство руководителей поддерживают сокращение рабочей недели и другие события 26 мая.
Япония расширит санкции против РФ, Neuralink будет вживлять чипы людям: главное 26 маяКарина Пардаева
Мир
- Япония расширит санкции против РФ. Страна заморозит активы еще 17 физических лиц и 78 организаций, сообщает минфин страны.
Бизнес
- Wildberries опроверг информацию о блокировке товаров продавцов на сумму около 50 млрд рублей, сообщили РИА Новости.
- 81% руководителей поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом только 4% компаний рассматривают такую возможность только в ближайшие три года.
- После возобновления прямых полетов в Грузию россияне стали больше интересоваться поездками в страну, но «бума» бронирований турфирмы не видят, передает РБК.
Технологии
- Neuralink Илона Маска разрешили испытывать чипы для мозга на людях. В ближайшее время компания объявит о наборе участников первых клинических испытаний.
- «Тинькофф Мобайл», работающий на инфраструктуре Tele2, выходит в новые регионы в партнерстве с МТС. Первыми регионами станут Республика Башкортостан и Ставропольский край, а до конца года оператор банка заработает во всех регионах страны, пишет «Коммерсантъ».
Фото на обложке: Unsplash
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