Michelin продал российский бизнес местному дистрибутору шин

Французская компания Michelin сообщила о продаже российского бизнеса, его выкупил дистрибутор шин ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», говорится на сайте организации.
Производитель шин не называет стоимость сделки, а расходы из-за ухода из страны будут отражены в финансовой отчетности в мае. С поправкой на курс валюты они оцениваются с десятки млн евро.
Как заявили в Michelin, российское правительство одобрило соглашение о продаже. После ухода сотрудники компании продолжат работать на предприятии в Давыдково. Всего в России трудоустроены 250 человек.
Производство шин компания приостановила еще в апреле прошлого года в связи с вводом ВС РФ на территорию Украины. Спустя год Michelin отчитался о снижении объемов производства на четверть в первом квартале.
О планах уйти с российского рынка компания заявила летом. Тогда Michelin собирался передать деятельность в России локальному менеджменту до конца.
Фото на обложке: Michelin
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