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Michelin продал российский бизнес местному дистрибутору шин

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Французская компания Michelin сообщила о продаже российского бизнеса, его выкупил дистрибутор шин ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», говорится на сайте организации.

Michelin продал российский бизнес местному дистрибутору шин

Производитель шин не называет стоимость сделки, а расходы из-за ухода из страны будут отражены в финансовой отчетности в мае. С поправкой на курс валюты они оцениваются с десятки млн евро.

Как заявили в Michelin, российское правительство одобрило соглашение о продаже. После ухода сотрудники компании продолжат работать на предприятии в Давыдково. Всего в России трудоустроены 250 человек.

Производство шин компания приостановила еще в апреле прошлого года в связи с вводом ВС РФ на территорию Украины. Спустя год Michelin отчитался о снижении объемов производства на четверть в первом квартале.

О планах уйти с российского рынка компания заявила летом. Тогда Michelin собирался передать деятельность в России локальному менеджменту до конца.

Фото на обложке: Michelin

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