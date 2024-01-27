Сокращение проверок бизнеса в РФ, конфликт Spotify и Mozilla с Apple, Dojo от Tesla: главное для бизнеса 27 января

Екатерина Алипова
В России снижается число проверок бизнеса, растет спрос на услуги частных косметологов, чаще покупают подержанные машины в кредит, Tesla вкладывается в разработку «суперкомпьютера», Spotify и Mozilla обвиняют Apple в «вымогательстве», а RB продолжает следить за новостями предпринимателей со всего мира.
Сокращение проверок бизнеса в РФ, конфликт Spotify и Mozilla с Apple, Dojo от Tesla: главное для бизнеса 27 январяЕкатерина Алипова
- В 2023 году власти провели 350 тыс. проверок бизнеса (против 1,5 млн в 2019-м и 339 тыс. в 2022 году). Из них половина пришлась на частный сектор (на контроль зданий — 23%, на соцобъекты — 20%, на госпредприятия — 7%).
- Вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко также заявил, что в 2024 году приоритетами концепции госнадзора за бизнесом станут «цифровизация, упрощение системы досудебного обжалования и полный переход на риск-ориентированный подход при проверках предпринимателей».
- Ангола просит «Алросу», владеющую 41% акций компании-разработчика алмазного месторождения Катока, выйти из проекта из-за санкций.
- Спрос на услуги частных косметологов растет быстрее спроса на их услуги в салонах красоты: в январе +34% и +8% год к году соответственно.
- Доля автокредитов в общих продажах подержанных автомобилей по итогам 2023 года достигла 15% (то есть практически удвоилась с 2022 года)
- Tesla потратит $500 млн на строительство «суперкомпьютера» Dojo на заводе в Буффало, несмотря на заявления Илона Маска, что проект «рискованный».
- X заключила партнерство с BetMGM для отображения статистики ставок на спорт на сайте соцсети все того же Илона Маска (Fortune).
- Spotify и Mozilla обвиняют Apple в «вымогательстве», которое компания прикрывает стремлением соответствовать антимонопольным требованиям ЕС.
- Корпорация Fossil приняла решение больше не выпускать умные часы: Gen 6 станет последним поколением устройств группы компаний.
- Онлайн-ретейлер Wildberries заявил о втором этапе выплат продавцам после пожара в Шушарах: на следующей неделе будут выписаны частичные компенсации, суммы все еще не финальные.
- Суд обяжет подконтрольные экс- губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву фармацевтические предприятия супругов Шпигель и предпринимателя Антона Колоскова («Биотэк», «Фармация», «Биосамарфарм» и «Интермедфарм») выплатить свыше 8 млрд. рублей, полученных коррупционным путем.
- «Роснефть» выдвинула к «Транснефти» ответный иск на возмещение убытков свыше 6 млрд рублей (ранее «Транснефть» потребовала от «Роснефти» 4,8 млрд рублей долга за прокачку нефти).
Фото на обложке: Unsplash
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