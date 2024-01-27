В России снижается число проверок бизнеса, растет спрос на услуги частных косметологов, чаще покупают подержанные машины в кредит, Tesla вкладывается в разработку «суперкомпьютера», Spotify и Mozilla обвиняют Apple в «вымогательстве», а RB продолжает следить за новостями предпринимателей со всего мира.

Сокращение проверок бизнеса в РФ, конфликт Spotify и Mozilla с Apple, Dojo от Tesla: главное для бизнеса 27 января